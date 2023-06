Altach holt Roland Kirchler als Sportdirektor

[ Pressemeldung SC Rheindorf Altach ]

Der CASHPOINT SCR Altach wird sich nach dem geglückten Klassenerhalt im sportlichen Bereich neu aufstellen. Roland Kirchler übernimmt das Amt des Sportdirektors und beerbt Georg Festetics, der mit sofortiger Wirkung dienstfrei gestellt wird.

Kirchler, der zwischen Jänner 2007 und Juli 2008 eineinhalb Jahre lang als Spieler in Altach tätig war, wechselt vom Tiroler Fußballverband ins Rheindorf.

Der 52-Jährige verantwortete als Sportlicher Leiter zuletzt die Fußballakademie im Nachbarbundesland. Zuvor war er für die WSG Tirol als Cheftrainer und den FC Wacker Innsbruck sowohl als Cheftrainer als auch als Sportdirektor tätig. Der TFV hat Kirchler für seine neue Aufgabe in Altach freigestellt, sodass er bereits ab kommender Woche sein Büro im Rheindorf beziehen kann.

Mit Marc-Andre Kriegl installiert der SCR Altach gleichzeitig einen neuen Chefscout und Kaderplaner. Kriegl stammt aus der Bodenseeregion (Meersburg) und bringt über 20 Jahre an Erfahrung im Bereich des Scoutings mit. Er war in ähnlichen Rollen bereits für den 1. FC Köln, die Blackburn Rovers, Manchester City, den FC Arsenal, FC DAC sowie für den FC Admira Wacker und die Würzburger Kickers tätig.

Philipp Netzer wird wie bis dato mit seinen Aufgabenbereichen das Trio komplettieren.

Die Entscheidung eine Veränderung im sportlichen Bereich vorzunehmen, wurde nach eingehender Diskussion und Evaluierung der aktuellen sportlichen Situation bzw. der Geschehnisse im Laufe der Saison getroffen. Der Verein ist zur klaren Erkenntnis gekommen, dass es besser ist sich zukünftig neu aufzustellen. Georg Festetics wurde heute seine Dienstfreistellung mitgeteilt.

Der bisherige Chefscout Wolfgang Meier ist nach juristischer Prüfung durch unseren Klubanwalt bereits Anfang Mai mit sofortiger Wirkung gekündigt worden.

Peter Pfanner, Präsident SCR Altach:

„Wir sind im Rahmen der Aufarbeitung der aktuellen Saison zum Entschluss gekommen, eine Veränderung vorzunehmen. Der Austausch mit Georg Festetics hat gezeigt, dass sich die Vorstellungen unterscheiden, weshalb wir sofort eine Neubesetzung vornehmen. Roland Kirchler kennt den SCR Altach und identifiziert sich mit dem Verein zu hundert Prozent. In Kombination mit Marc-Andre Kriegl, der sowohl in Österreich als auch international ein sehr breites Netzwerk mitbringt, sehen wir uns gerüstet, den SCRA auf ein sportlich erfolgreicheres Fundament zu stellen.“

Christoph Längle, Geschäftsführer SCR Altach:

„Wir mussten uns den Klassenerhalt in dieser Saison wiederum sehr hart erkämpfen und hatten sehr viel Unruhe im Verein. Für uns war jetzt klar, dass es im Hinblick auf die nächste Spielzeit Veränderungen braucht, weshalb wir uns gemeinsam dazu entschieden haben, mit Roland Kirchler eine Größe des Österreichischen Fußballs zu holen, der eine starke Persönlichkeit ist. Roland ist seit über drei Jahrzehnen, erst als Spieler, Trainer und dann als Funktionär, im Österreichischen Fußball tätig. Mit der Unterstützung von Marc-Andre Kriegl, Philipp Netzer und von meiner Person haben wir das Ziel, den SCR Altach in ruhigeres Fahrwasser zu bringen.“

Roland Kirchler, Sportdirektor:

„Ich bin sehr erfreut über die Gelegenheit, als Sportdirektor zum CASHPOINT SCR Altach zurückzukehren. Während meiner Zeit als Spieler beim SCR Altach habe ich immer gespürt, dass ich mit dem Verein sehr gut zusammenpasse und den Weg des SCRA in den vergangenen Jahren mit großem Interesse verfolgt. Daher bin ich umso motivierter, meine Erfahrungen und Tugenden in meine neue Rolle einzubringen. Leidenschaft, Demut und der unbeugsame Kampfgeist waren stets Schlüsselattribute, die meinen Erfolg als Spieler geprägt haben und die ich nun als Sportdirektor verkörpern will. Ich möchte meinen aufrichtigen Dank an die Verantwortlichen aussprechen, die mir dieses Vertrauen entgegenbringen. Gemeinsam werden wir unser Bestes geben, um den SCR Altach zurück in eine erfolgreichere Spur zu lenken.“