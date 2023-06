Expected-Goal-Werte zum 31. Spieltag 2022/23

Wir lassen nach jedem Spieltag die jeweilige Bundesliga-Runde in einer kompakten Form Revue passieren, wobei wir den Schwerpunkt auf die Expected-Goal-Statistiken legen. Alle Daten...

Wir lassen nach jedem Spieltag die jeweilige Bundesliga-Runde in einer kompakten Form Revue passieren, wobei wir den Schwerpunkt auf die Expected-Goal-Statistiken legen. Alle Daten stammen von Wyscout S.p.a..



Wolfsberger AC – WSG Tirol 2:0 (xG=2.66:0.33)

Der Wolfsberger AC ist nach dem 2:0-Sieg gegen die WSG Tirol fix für das Playoff qualifiziert und schielt nun nach dem Europacup. Es ist durchaus möglich, dass WAC-Coach Manfred Schmid auf seinen Ex-Klub treffen wird und wir somit ein richtig interessantes Duell sehen werden. Der 2:0-Sieg gegen die Tiroler war auf alle Fälle verdient, wie auch die Expected-Goal-Werte von 2.66:0.33 zeigen. Thierno Ballo erzielte beide Treffer für seine Mannschaft, die einen souveränen Eindruck hinterließ.

TSV Hartberg – SV Ried 2:0 (xG=1.94:0.54)

Der Abstieg der Rieder ist nach der Niederlage gegen den TSV Hartberg besiegelt, denn vier Punkte Rückstand auf Altach sind an dem einen verbliebenen Spieltag nicht mehr aufzuholen. Mit einem neuen Präsidenten soll nun möglichst schnell der Wiederaufstieg in die oberste Spielklasse anvisiert werden. Trainer Maximilian Senft meinte nach dem Spiel, dass die Ausfälle von Leistungsträgern wie Nutz, Plavotic und Ziegl nicht zu kompensieren waren und dass seine Mannschaft vor allem in der Offensive zu wenig gelang. Das zeigen auch die xG-Zahlen von 1.94:0.54, die recht klar für die Hausherren ausfallen.

SCR Altach – SC Austria Lustenau 1:1 (xG=1.75:0.34)

Die Altacher sind nach dem 1:1-Unentschieden im Vorarlberg-Derby gegen Austria Lustenau auf in der kommenden Saison fix in der obersten Spielklasse vertreten. 8.500 Fans sahen eine dominante Heimmannschaft, die sich durchaus auch drei Punkte verdient gehabt hätten. Am Ende konnten aber sicherlich beide Teams mit dem Ergebnis gut leben, auch wenn die xG-Zahlen von 1.75:0.34 klar für einen Heimsieg gesprochen hätten.

SK Rapid Wien – SK Sturm Graz 3:2 (xG=1.37:0.71)

Der SK Rapid drehte einen 0:2-Rüclstand etwas unerwartet in einen 3:2-Sieg um und kletterten damit in der Tabelle einen Spieltag vor Schluss auf Platz 4. Die xG-Werte sehen mit 1.37:0.71 leichte Vorteile für die Hausherren, die nach einem schwachen Start in den zweiten 45 Minuten die bessere Mannschaft waren. Bei Christian Ilzers Mannschaft spürte man, dass die Spannung innerhalb der Mannschaft nicht mehr ganz so hochgehalten werden konnte, wie beispielsweise im Cup-Finale, wo man in der zweiten Halbzeit dem SK Rapid keine Chance ließ. Der SK Sturm wird diese Niederlage verkraften und darf sich weiterhin über eine sehr gelungene Saison freuen.

RB Salzburg – SK Austria Klagenfurt 3:2 (xG=1.87:1.51)

Bei RB Salzburg sahen die Fans den gleichen Spielverlauf wie beim SK Rapid. Auch hier lag die Heimmannschaft mit 0:2 zurück und gewann die Partie noch mit 3:2. Die xG-Werte fallen mit 1.87:1.51 recht ausgeglichen aus und man muss der Mannschaft von Peter Pacult ein Kompliment aussprechen, dass sie den Serienmeister an den Rand einer Niederlage brachte.

LASK – FK Austria Wien 3:1 (xG=2.25:1.44)

Die Wiener Austria hoffte auf drei Punkte gegen den LASK, der in der Tabelle weder nach oben noch nach unten rutschen konnte. Die Oberösterreicher präsentierten sich aber in einer blendenden Spiellaune und wollten insbesondere in der Schlussphase den Sieg mehr als die Veilchen, wobei dies natürlich auch mit der Qualität der Einwechselspieler zusammenhing. Ansonsten stachen bei den Linzern mit Zulj und Horvath zwei Spieler heraus, die erst vor kurzem ihren Vertrag verlängert hatten. Die xG-Werte fallen mit 2.25:1.44 für die Heimmannschaft aus.