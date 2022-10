GAK-Fans: „Man kann stolz auf diese Mannschaft sein“

Der GAK schied nach einer starken kämpferischen Leistung gegen den SK Sturm mit 0:1 aus dem Cup aus. Wir wollen uns ansehen was die...

Der GAK schied nach einer starken kämpferischen Leistung gegen den SK Sturm mit 0:1 aus dem Cup aus. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

para: „Stolz bin ich, zum Glück darf ich das wieder mal sagen nach unseren letzten Leistungen. Stolz auf die Mannschaft und auf den Verein. Weil wir uns einem übermächtigen Gegner gestellt haben und mit Kampf und Leidenschaft das Spiel sehr lange offengehalten haben. Stolz auch, weil wir gezeigt haben, dass Graz nicht nur schwarz-weiß ist, ja es gibt auch die Farbe Rot, das konnten die letzten Jahre nicht verändern. Stolz auf unsere Fans, die hinter der Mannschaft gestanden sind – vor, während und nach dem Spiel!“

1902Style: „Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft. Wahnsinn.“

Stef444: „Das Spiel und das Drumherum war ein voller Erfolg! Zum ersten Mal das richtig System, natürlich dem Gegner angepasst, praktiziert. Wobei wir das durchaus auch in der Meisterschaft probieren sollten. Wenn der Liendl getroffen hätte, wäre ich nicht jetzt schon im Büro und könnte meinen Senf dazugeben. Die roten Fans waren Weltklasse und gestern hat jeder gesehen, auch wenn es unsere schwarzen „Freunde“ nie zugeben werden, dass der GAK nach all den Jahren in den Amateurklassen nicht umzubringen ist. Wenn wir nur gegen den FAC, Amstetten & Co auch nur immer so einen Block (hinter dem Tor ist nach wie vor mein Traum) hätten, wäre das wieder ein Schritt nach vorne fantechnisch. Alles super und jeder ist zufrieden nach Hause gegangen! Gratuliere GAK.“

Casino Stadion: „Es war ein tolles Spiel mit einer Weltklasse-Werbung für uns. So einen Kampf am Sonntag und die weiteren Spiele und es dauert keine 15 Jahre mehr (bis zum nächsten Derby).“

Casino Stadion: „Diese Mannschaft hat alles gegeben. Heute waren es elf rote Helden inkl. der Auswechselbank. Ich dachte mir wie hoch wird es und wir hatten noch die Möglichkeit auf den Ausgleich. Jetzt gegen die Vienna mit der gleichen Intensität und dann holen wir uns den Sieg. Und es waren wirklich fast alle bei uns in Rot. Geil.“

RotesGraz!: „Ich bin wirklich sehr stolz auf unsere Jungs. Bitte jetzt auch in der Meisterschaft sich so reinhauen! Jetzt gibt’s keine Ausreden mehr, keine Doppelbelastung und kein „wir waren mit dem Kopf beim Derby!“ Wäre schön solche Derbys zukünftig wieder öfter zu haben. Die Stimmung war wirklich grandios und die Mannschaft zurecht gebührend gefeiert am Ende.“

Grazer Athletiksport Klub: „Wir waren schon vor Anpfiff Gewinner, nach Spielende noch mehr. Am Feld möglichst teuer verkauft und – wie immer – super Stimmung der Kurve bzw. der Unsrigen. Gut möglich, dass es nicht mehr 15 Jahre bis zum nächsten Derby dauert … und, wenn nicht, auch egal, jedenfalls ein Tag, der in die österreichische Fußballgeschichte eingehen wird, das 199. Grazer Fußball-Lokalderby!“

19GrazerAK02: „Mit dem Vater im Stadion, keine Stimme mehr, GAK zelebriert. Was war das für ein Abend!“

RogueRouge: „Was für ein Spiel, was für ein herrlicher Abend. Fabelhafte rote Eigenwerbung. Und jetzt geht hoffentlich der Flow so richtig los und wir klettern auch in der Tabelle wieder nach oben. Freue mich schon auf den Sonntag im Stadion.“

Torpedo WSTMK: „Kämpferisch eine Wahnsinnsleistung von jedem auf der Tribüne und auf dem Feld sogar noch besser! Danke an jeden, der dieses Fußballfest ermöglicht hat! Taktisch habe ich erst vor ein paar Tagen selbst mit dem Gedanken einer 3er/5er Kette gespielt, da wir sehr robuste, kompromisslose und schnelle Innenverteidiger haben und unsere Außenverteidiger ihre Stärken ohnehin eher in der Offensive haben. Also ich wünsche mir dieses System auch in der Liga (man kann es ja auch so mutig und ballbesitzorientiert mit hochstehenden Ketten interpretieren)“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach der 0:1-Niederlage des GAK gegen den SK Sturm.

