Analyse: Die Stärken und Schwächen des Salzburg-Wunschspielers Oscar Gloukh

Laut Medienberichten ist Salzburg-Sportchef Christoph Freund gerade in Israel um den Transfer des jungen israelischen Talents Oscar Gloukh zu finalisieren. Wir wollen uns ansehen...

Laut Medienberichten ist Salzburg-Sportchef Christoph Freund gerade in Israel um den Transfer des jungen israelischen Talents Oscar Gloukh zu finalisieren. Wir wollen uns ansehen was man von dem offensiven Mittelfeldspieler erwarten darf. Alle Grafiken stammen von Wyscout S.p.a. und lassen sich per Klick vergrößern.

Salzburg statt Barcelona

Dass Oscar Gloukh aktuell Israels größtes Talent ist, lässt sich schon daran erkennen, dass sich RB Salzburg bei diesem Transfer laut Medienberichten unter anderem gegen den FC Barcelona durchsetzen wird. Das größte Argument für einen Wechsel in die österreichische Bundesliga ist die zu erwartende Einsatzzeit in der Kampfmannschaft, die bei den Katalanen alles andere als wahrscheinlich wäre.

Gloukh ist kein typischer 18-Jähriger Neuzugang, den Sportdirektor Christoph Freund zunächst einmal in Liefering parken wird. Der offensive Mittelfeldspieler ist für die Kampfmannschaft vorgesehen und sollte einer der auffälligeren Spieler im Frühjahr werden. Oscar Gloukhs Familie wollte ebenfalls diesen Weg für ihren Schützling, weshalb es ganz danach aussieht, als ob Gloukh in Salzburg landen wird.

Wir wollen uns nun ansehen warum zahlreiche Top-Klubs eine Verpflichtung des offensiven Mittelfeldspielers anstrebten und was man von dem jungen Mann erwarten darf. Da der Transfer zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fix ist, kann immer noch etwas schief gehen, allerdings wäre dies laut unseren Informationen sehr überraschend.

Seine bisherige Karriere

Noch bevor Oscar Gloukh am 11. April 2022 für Maccabi Tel Aviv in der israelischen Meisterschaft debütierte, zog er durch seine Leistungen in den Jugend-Mannschaften und Nachwuchsnationalteams schon einiges an Aufmerksamkeit auf sich. Er nahm beispielsweise im November 2021 bereits an der U19 Europameisterschaft teil, wo er im zweiten Spiel einen Treffer gegen Moldawien erzielte.

Sein Debüt in der Liga am 11. April 2022 verlief auch nach Wunsch, da er beim 1:1-Unentschieden gegen Maccabi Haifa den einzigen Treffer seiner Mannschaft erzielte.

Bis zum Sommer stand er noch acht Mal für Maccabi Tel Aviv auf dem Platz und erzielte zwei weitere Treffer, ehe er zum Abschluss der Saison bei der U21- und bei der U19-EM teilnahm.

Bei der U21-EM kam er zweimal zum Einsatz, bei der U19-EM schoss er sich ins internationale Rampenlicht. Nach Toren gegen Serbien, Österreich und England stand der offensive Mittelfeldspieler endgültig auf der Wunschliste von zahlreichen Top-Klubs. Gloukh wurde in die Mannschaft des Turniers gewählt und sein Tor gegen England wurde zum schönsten Treffer der EM gekürt. Auch seine Performance gegen Österreich, bei der er neben seinem Treffer auch einen wunderschönen Assist beisteuerte, war extrem stark.

Den Treffer gegen England könnt ihr euch in diesem Video ab Sekunde 37 ansehen

In der aktuellen Saison kam er in 16 Einsätzen auf vier Tore und sieben Assists.

Oscar Gloukhs Spielstil

Oscar Gloukh ist ein extrem leichtfüßiger und schneller Spielmacher. Bei Maccabi Tel Aviv spielte er zuletzt in einem 3-1-4-2-System im offensiven Mittelfeld, wobei er verstärkt über die linke Seite kam, während der 34-Jährige Routinier Avi Rikan im offensiven Mittelfeld weiter rechts agierte.

Oscar Gloukh agierte halblinks im offensiven Mittelfeld.

Gloukh gilt als ein sehr vielseitig einsetzbarer Spieler und diese Polyvalenz wird auch den Salzburgern zusätzliche Argumente für einen Transfer geliefert haben. Gloukh kann als klassischer Zehner, Achter und als Linksaußen eingesetzt werden. Gloukh hat sowohl die Technik als auch die Kreativität um seine Mitspieler einzusetzen und gilt zudem als guter Kombinationsspieler.

Besonders beeindruckend sind aber seine Dribblings, da er sehr schwer vom Ball zu trennen ist. In der Liga kam er auf starke 4.86 Dribblings pro 90 Minuten mit einer starken Erfolgsquote von 58.82 Prozent!

Zug nach vorne

Der junge Israeli, der auch schon zwei Mal für die A-Nationalmannschaft zum Zug kam, ist zudem für die zweitmeisten progressiven Läufe in der Liga verantwortlich:

Vergleicht man diesen Wert mit den Zahlen aus der österreichischen Bundesliga, befindet sich Gloukh sogar auf Platz 1.

Zur Erinnerung noch einmal eine Erklärung dieser Statistik:

Wie lange ein progressiver Lauf sein muss, um als solcher für die Wertung zu zählen, hängt demnach von der Startposition des Spielers ab:

Findet der Lauf innerhalb der eigenen Hälfte statt, muss er am Ende des Laufs 30 Meter näher am gegnerischen Tor sein.

Wenn der Lauf in der eigenen Hälfte anfängt und der gegnerischen Hälfte aufhört, ist die zu überbrückende Distanz zum gegnerischen Tor 15 Meter.

Wenn Start und Ende des Laufs in der gegnerischen Hälfte liegen, dann muss der Spieler 10 Meter näher an das gegnerische Tor herankommen.

Es gibt nur einen Aspekt, den er bei eigenem Ballbesitz in Salzburg verbessern muss. Befindet sich das Spielgerät beispielsweise auf dem anderen Flügel ist er oft nicht aktiv genug und könnte sich etwas aktiver versuchen ins Spiel einzubinden.

Kein großer Wille Bälle zu erobern

Im Spiel gegen den Ball ist seine größte Stärke, dass er schnell Situationen erkennt in denen seine Mitspieler den Ball gewinnen werden und sich gedankenschnell in eine aussichtsreiche Position für einen Konter bringt. Er selbst ist kein großer Balleroberer, was man auch an der Statistik von 4.43 defensiven Zweikämpfen pro 90 Minuten ablesen kann.

Oscar Gloukh benötigt Mitspieler die für ihn um die Bälle kämpfen – im Gegenzug lässt er aber dank seiner starken Schlüsselpässe auch seine Teamkollegen in der Offensive besser aussehen.

Seine stärkste Waffe sind aber insgesamt sicher seine Dribblings beziehungsweise allgemein das Spiel seiner Mannschaft bei Ballbesitz in die gefährlichen Zonen zu bringen.

Fazit

Sollte diese Verpflichtung klappen wird RB Salzburg nicht allzu viel falsch machen können, da Oscar Gloukhs Entwicklungspotential noch lange nicht ausgeschöpft ist. Bei eigenem Ballbesitz ist der Israeli eine zusätzliche Waffe, die die Salzburger in der Offensive variabler und unberechenbarer macht. Spannend wird es sein, wie weit Gloukh das intensive Pressing seines neuen Arbeitgebers verinnerlichen wird, denn der Wille Bälle zu gewinnen, war in Israel überschaubar.