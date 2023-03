Auslaufende Verträge 2023: SK Austria Klagenfurt

Die Bundesligasaison läuft nach der aktuellen Länderspielpause noch genau zwei Monate und Ende Juni laufen zahlreiche Spielerverträge aus. Wir fassen in dieser zwölfteiligen Serie...

Die Bundesligasaison läuft nach der aktuellen Länderspielpause noch genau zwei Monate und Ende Juni laufen zahlreiche Spielerverträge aus. Wir fassen in dieser zwölfteiligen Serie zur Länderspielpause zusammen, mit welchen Spielern die Klubs noch sprechen müssen.

Auch in Klagenfurt gibt es einige Personalien, bei denen eine Entscheidung rund um einen potentiellen neuen Vertrag pressieren würde. Allen voran könnte der Toptorjäger des Klubs und der Liga abhanden kommen.

Drei Leihspieler

Mit Vesel Demaku von Sturm Graz, sowie Emilian Metu und Daniel Francis von Bayern München verfügen die Klagenfurter derzeit über drei ausgeliehene Spieler. Francis und Metu spielten in der Kampfmannschaft bisher überhaupt keine Rolle und spielen zumeist in der zweiten Mannschaft in der Kärntner Liga. Die beiden werden Klagenfurt nach Saisonende also wohl wieder verlassen. Auch Vesel Demaku konnte sich bisher nicht zum Stammspieler entwickeln. Eine Kaufoption auf den ehemaligen U21-Teamspieler hält die Klagenfurter Austria nicht.

Markus Pink

Bereits im Winter wurde öffentlich, dass italienische Zweitligisten Interesse an einer Verpflichtung des Klagenfurter Goalgetters hätten. Mit mittlerweile 32 Jahren müsste sich Pink beeilen, wenn er seine Karriere noch mit einem Auslandsengagement krönen möchte. Bei ihm ist demnach wohl zu erwarten, dass er etwaige Angebote aus dem Ausland genau prüfen und gegebenenfalls noch ein Abenteuer wagen wird. Klagenfurt wird ihm aber natürlich auch ein Angebot zur Vertragsverlängerung unterbreiten.

Maximiliano Moreira

Der flexible Uruguayer, der bald seit fünf Jahren in Kärnten spielt, wäre ein logischer Kandidat für eine neuerliche Vertragsverlängerung. Bereits vor zwei Jahren verlängerte der verlässliche und kampfstarke Linksfuß für zwei weitere Jahre und dies wirkt auch diesen Sommer realistisch.

Florian Rieder

Der 26-jährige Innsbrucker ist wohl einer der Klagenfurter Spieler mit dem größten, nicht vollständig ausgeschöpften Potential. Nach zwei Jahren und weitgehend starken Leistungen in Klagenfurt wird es wohl auch das eine oder andere Angebot größerer Klubs geben und eine Vertragsverlängerung in Klagenfurt wäre keine Selbstverständlichkeit.

Kosmas Gezos

Der griechische Ex-Kapitän hatte in Klagenfurt nicht immer den leichtesten Stand, ist aber definitiv ein Stehaufmännchen, das man nicht abschreiben darf. Auch beim 30-jährigen Athener ist eine Verlängerung im Rahmen des Möglichen.

Fabian Miesenböck

Lokalmatador Fabian Miesenböck fiel praktisch die gesamte Saison wegen eines Muskelrisses aus und wird auch in weiterer Folge nur eine untergeordnete Rolle spielen. Hier ist ein Abgang im Sommer wahrscheinlicher als eine Verlängerung.

Michael Blauensteiner

Zumeist war Michael Blauensteiner nur Ersatzmann bei der Klagenfurter Austria und demnach ist er auch für eine Vertragsverlängerung ein Wackelkandidat.

Alexander Fuchs

Der Münchner Alexander Fuchs wurde im Jänner bereits ein zweites Mal kurzfristig von den Klagenfurtern verpflichtet, spielte aber im Frühjahr keine Rolle, weshalb der Vertrag wohl auslaufen wird.