Auslaufende Verträge 2023: WSG Tirol

Die Bundesligasaison läuft nach der aktuellen Länderspielpause noch genau zwei Monate und Ende Juni laufen zahlreiche Spielerverträge aus. Wir fassen in dieser zwölfteiligen Serie zur Länderspielpause zusammen, mit welchen Spielern die Klubs noch sprechen müssen.

Bei der WSG Tirol gibt es im Vergleich zu anderen Bundesligisten eine außergewöhnliche Situation, denn die Tiroler geben bei zahlreichen Spielern öffentlich keine Vertragslaufzeiten an. So ist etwa bei Spielern wie Rinaldi, Müller, Ogrinec, Bacher oder Forst nicht öffentlich bekannt, wie lange ihre Arbeitspapiere in Wattens noch laufen.

Bei einigen Spielern ist dennoch bekannt, dass ihre Verträge im kommenden Juni auslaufen werden. Zudem muss abgewartet werden, wie die Tiroler mit ihren beiden Leihspielern weiter vorgehen werden.

Zwei Leihspieler

Tim Prica wurde im Jänner 2022 für 1 ½ Jahre aus Aalborg ausgeliehen und die Tiroler besitzen keine Kaufoption auf den schwedischen U21-Teamspieler. Mit sieben Treffern in der laufenden Saison konnte Prica durchaus eine Duftmarke setzen und es ist anzunehmen, dass größere Klubs auf den 20-Jährigen aufmerksam wurden. Thomas Sabitzer hingegen gehört noch bis 2024 dem LASK, aber es wirkt nicht so, als hätte der 22-Jährige in Linz eine große Zukunft. Hier könnte sich die WSG durchaus um eine fixe Verpflichtung bemühen.

Zan Rogelj

Der 23-jährige Slowene ist mit Sicherheit eine heiße Aktie und spielte mittlerweile sogar im slowenischen Nationalteam. Der rechte Flügelverteidiger bzw. Mittelfeldspieler wird wohl den nächsten Schritt machen und ablösefrei zu einem größeren Klub wechseln.

Raffael Behounek

Auch der Innenverteidiger wurde in der Vergangenheit mit größeren Klubs in Verbindung gebracht. Ein möglicher Wechsel zu Benfica Lissabon ist wohl ins Reich der Zeitungsenten einzuordnen, aber beispielsweise war bereits im vergangenen Sommer der WAC am Abwehrspieler dran. Auch bei Behounek ist es also denkbar, dass er den nächsten Schritt wagt.

Kofi Schulz

Der routinierte Deutsch-Ghanaer ist einer der Leistungsträger im Team und die Tiroler würden gut daran tun, den Vertrag des 33-Jährigen noch einmal zu verlängern. Der Linksverteidiger wäre in einer jungen Tiroler Mannschaft sicher einer der notwendigen Leithammel.

Bror Blume

2021 wurde der Däne Bror Blume als „Königstransfer“ angepriesen und tatsächlich machte der mittlerweile 31-Jährige vor allem aufgrund seiner zahlreichen Assists und Assist-Assists häufig den Unterschied aus. Ob der Däne verlängert oder ob es ihn doch wieder zurück in seine Heimat zieht, steht derzeit noch in den Sternen.

Denis Tomic

Der 25-jährige Stürmer ist in der Bundesliga nur ein Ergänzungsspieler und traf für die Kampfmannschaft insgesamt nur zweimal. Da man speziell auf den fünf Jahre jüngeren Justin Forst setzen möchte, ist ein Abschied bei Tomic im Sommer sehr wahrscheinlich.

Dominik Stumberger

Auf den Austro-Kroaten Dominik Stumberger hält die WSG Tirol eine Option auf eine automatische, einjährige Vertragsverlängerung. Da die Kaderdecke gerade in der Innenverteidigung sehr dünn ist, scheint diese Verlängerung zum jetzigen Zeitpunkt logisch.