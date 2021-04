Austria-Fans: „Aktuelle Lage wird auch die Spieler nicht kaltlassen“

Die wirtschaftlichen Sorgen der Wiener Austria sind derzeit klar größer als die sportlichen Probleme, die sich allerdings auch nicht leugnen lassen. Wir wollen uns...

Die wirtschaftlichen Sorgen der Wiener Austria sind derzeit klar größer als die sportlichen Probleme, die sich allerdings auch nicht leugnen lassen. Wir wollen uns ansehen was die Fans zum bevorstehenden Meisterschaftsspiel gegen den SKN St. Pölten sagen. Tritt der sportliche Aspekt aktuell angesichts der schwierigen Situation komplett in den Hintergrund?

Decay26: „Alles für unseren Farben und unseren geliebten Verein! Ganz egal was auch passieren mag! Austria Wien nur du allein! Wird spannend ob sich das Ganze drum herum auf die Spieler auswirkt.“

Danubius: „Wir alle wissen was für schwere Zeiten gerade herrschen. Deswegen einfach die elf Spieler aufstellen die wirklich noch bereit sind alles für den Verein geben. Wer nimmer will, was absolut verständlich ist, soll sich ruhig für die zukünftigen Arbeitgeber schonen.“

hope and glory: „Hoffe die Spieler haben mehr Charakter als so manch Angestellter im Verein! Kämpft für unsere Farben!“

kingpacco: „Aufgrund des feststehenden Wechsels von Sarkaria würde ich in den restlichen Spielen auf ihn verzichten.“

behave yourself: „Ich hoffe Stöger sieht das pragmatischer und stellt die aus seiner Sicht Besten auf.“

Hurricane: „Da ist die Vorberichterstattung wahrscheinlich interessanter als das Match. Da sollten wir ja spätestens erfahren was bei der Sondersitzung am Freitag rausgekommen ist.“

Killbritney: „Puh, sich auf ein Fußballspiel einzustellen fällt gerade schwer, auch wenn es eigentlich ein wichtiges Spiel wäre!“

cyprusfan: „Fünf Punkte Vorsprung bei noch acht offenen Runden. In der Tat. Nach den nächsten zwei bis drei Runden kann die Austria Letzter sein. Für mich sind wir nach dem ganzen „Trara“ ein Kandidat, der noch in den Abstiegskampf eingreifen wird. Diese Runde könnten es nur mehr zwei Punkte Vorsprung sein“

Triggerpoint: „Stellt euch vor, wir bekommen die Lizenz und steigen sportlich ab…mittlerweile halte ich alles für möglich.“

hope and glory: „Bei uns herrscht absolutes Chaos! Wir sind für mich ein mehr realistischer Abstiegskandidat. Kann mir kaum vorstellen, dass die Spieler an die liebe Austria denken damit sie ja nicht absteigt.“

DrSaurer: „Ich kann mir nicht helfen, aber momentan ist mir das Spiel noch völlig egal.“

maxglan: „Sarkaria und Monschein wären auch ganz ohne das Trara rund um Stöger und Lizenz im Sommer weg gewesen. Der Rest hat entweder eh noch Vertrag oder will sich für andere Vereine in die Auslage spielen. Trotz allem sind unsere Spieler immer noch Profis, die sich auch dementsprechend verhalten werden.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen vor dem Spiel zwischen dem SKN St. Pölten und der Wiener Austria.

