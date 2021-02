Austria-Fans: „Als Außenseiter mehr Mut zeigen“

Die Wiener Austria trifft nach der Cup-Niederlage gegen die Salzburger nur wenige Tage danach erneut auf den Serienmeister. Hoffen die Fans nach den zuletzt...

Die Wiener Austria trifft nach der Cup-Niederlage gegen die Salzburger nur wenige Tage danach erneut auf den Serienmeister. Hoffen die Fans nach den zuletzt gezeigten Leistungen ihrer Mannschaft auf einen Punktegewinn? Wir haben uns im Austrian Soccer Board für euch umgehört!

tifoso vero: „Wenn wir das Positive aus der Cup-Partie mitnehmen und nach vorne etwas konsequenter und mutiger werden, dann ist ein Punkt drinnen. Zumindest will ich daran glauben. Zwierschitz wohl statt Suttner und wahrscheinlich Fitz statt Jukic. Der Druck ist jetzt um eine Spur geringer, da es kein Alles-oder-Nichts-Spiel ist. Als Außenseiter könnten wir schon mehr Mut zeigen, meine ich. Und dann ist alles möglich, weil der Gegner auch nur mit 22 Beinen aufläuft.“

Violetter1911: „Bin positiv gestimmt, dass wir dort mit einem konzentrierten Auftritt zumindest einen Punkt mitnehmen können.“

booze: „Dieses Spiel muss natürlich verloren werden. Ein grüner Meister muss um jeden Preis verhindert werden!“

The1Riddler: „Ich würde meinen, dass Peter Stöger vom 4-1-4-1 nicht abrücken wird wollen, weil grundsätzlich hat es in der Defensive funktioniert. Insofern schätze ich, dass er hier nicht groß umstellen wird, weil viel Zeit sich was Neues einfallen zu lassen hast nicht und das Personal haben wir auch nicht. Denn in der Offensive wird in den beiden Partien nicht viel zu erwarten sein von den Außenverteidigern und wir werden vermutlich weiterhin das Zentrum verdichten. Wenn Jukic draußen bleiben muss, wird es wohl ein Gerangel zwischen Fitz/Grünwald/Handl werden. Ich würde ja für diese Partie Madl/Handl auf die Sechs stellen neben Martel und auch defensiv ein 4-2-3-1 bevorzugen.“

DeusAustria: „Darf verloren werden. Wir kommen ohnehin nicht mehr ins obere Playoff, auch wenn die letzten Leistungen in Ordnung waren, und so hilft es nur den Vorstädtern.“

Pirius: „Samstag war die Aufwärmrunde, Mittwoch gibt es Ochsengulasch.“

Frastei: „Auch wenn ich hoffe, dass ich unrecht habe – das wird leider wie üblich in den letzten beiden Jahren. Hoffe es wird nicht zu hoch. Eigentlich haben wir ohnehin nix eingeplant in diesem Spiel, außer auf das Torverhältnis zu achten.“

Decay26: „Denke, dass ein X möglich ist wenn die Jungs an sich glauben und alles geben.“

1911_Viola: „Irgendwie ein X rausholen, und wir sind – vorerst – einen Punkt näher am WAC dran.“

