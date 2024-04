Austria-Fans: „Angst vor der Aufstellung“

Die Wiener Austria konnte noch keinen Sieg im unteren Playoff einfahren und trennte sich in allen bisherigen drei Duellen mit einem Unentschieden. Nun trifft...

Die Wiener Austria konnte noch keinen Sieg im unteren Playoff einfahren und trennte sich in allen bisherigen drei Duellen mit einem Unentschieden. Nun trifft man auswärts auf den Wolfsberger AC, der vermutlich der schwerste Gegner im unteren Playoff ist. Glauben die Fans an einen Sieg gegen die Mannschaft, die von Ex-Trainer Manfred Schmid betreut wird? Problematisch ist jedenfalls die Personalsituation im zentralen Mittelfeld, da sowohl Krätzig als auch Fischer wegen einer Sperre ausfallen. Wir fassen die Erwartungshaltungen der Anhänger zusammen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum .

MVP2021: „In Kärnten gibt es ein Wiedersehen mit unserem Extrainer, sowie quasi die Generalprobe für das Playoff-Duell gegen WAC. Bin gespannt ob das vierte Unentschieden im vierten unteren Playoff-Spiel folgt und ob wir mal ein Tor aus dem Spiel erzielen.“

Violettesbluat: „Normal MUSS die Mannschaft jedem Fan die Karte und den Bus bezahlen, wenn sie schon sonst nichts zurückgeben.“

bigben79: „Holland und Wels im defensiven Mittelfeld werden uns zum Sieg führen in Kärnten. Beide ergreifen somit den letzten sportlichen Strohhalm (mehr Holland als Wels) und führen uns zusammen in die EC-Qualifikation.“

AustriaWien1997: „Ich habe Angst vor der Aufstellung.“

veilchen27: „Man kann zwar Sorge vor dem Zentrum Holland/Wels haben, aber gibt es auch nur irgendeine realistische Alternative? Sehen wir es uns mal genauer an: Ranftl hat in der Vorbereitung mal kurz im Zentrum gespielt, aber so ganz sein Terrain ist das wohl nicht und Pazourek rechts ist auch eine unerfahrene Alternative. Fitz könnte defensiver spielen, so wie beispielsweise beim Sieg in Linz, aber auch hier kann man berechtigt zweifeln, ob das gut gehen würde. Von den Innenverteidigern wirkt keiner so, als wäre das zentrale Mittelfeld für ihn prädestiniert, am ehesten noch Martins, aber auch nicht so recht. Bei den Young Violets gibt es keinen, dem man das aktuell zutrauen würde. Eine Formationsänderung würde das Zentrumsproblem auch nicht wirklich entschärfen. Bleibt also wirklich nur Holland/Wels. Einer, der seit dem Derby nicht mehr über Kurzeinsätze kam, aber zumindest die Erfahrung und Coolness hat, um das auch ohne Spielpraxis runterzuspielen, wenngleich er körperlich Probleme haben wird mit 90 Minuten ohne Spiele in den Beinen. Der Andere kommt mit dem Selbstvertrauen, bei seinem einzigen Startelf-Einsatz in der Bundesliga länger aufgewärmt als gespielt zu haben. Vorprogrammiertes Riesenproblem, ohne dass ich auch nur irgendeine Alternative sehe. Wenn Polster nicht berücksichtigt wird, gehen sich nicht mal 18 Kaderspieler aus. Danke an Krätzig und Fischer, sich vor dem schwersten und wichtigsten Spiel des Play-Offs sich ihre 5. Gelbe auf unnötige Art und Weise abgeholt zu haben.“

tifoso vero: „Außer Wels/Holland fällt mir nur Handl als Sechser und Plavotic als Innenverteidiger ein. Wird schwierig werden, rechne wieder mit einem Unentschieden und nehme den unerwarteten Sieg gerne an.“

KindausFavoriten: „Wird eine typische 0:0 Partie, die wir 0:1 verlieren.“

memphis86: „Bin gespannt wen wir im zentralen Mittelfeld sehen, höchstwahrscheinlich Holland-Wels. Da könnte sich Wels wenigstens gewisse Freiheiten erlauben. Ich würde ja gerne Martins statt Holland sehen, ich glaube, dass er vom Typ her im defensiveren zentralen Mittelfeld ähnlich funktionieren könnte wie Potzmann. In der Innneverteidigung hätten wir eh genug Alternativen für Martins.“

QPRangers: „Wir sollte aufhören, permanent auf unseren Verein hinzuschlagen, wir haben im Jahr 2024 vier Siege, drei Remis und zwei Niederlagen – gegen Sturm und das leidige Derby, wo wir überrascht und überrollt wurden in Halbzeit 1, das war eine mentale Sache. Ich denke schon, dass alle ihr Bestes geben, unser Material ist so, wie es ist, wir haben Verletzte auf sehr wichtigen Positionen, Potzmann wird unterschätzt im zentralen Mittelfeld. Es ist immer noch unsere Austria Wien und die Gegner lachen sich bucklig, wenn wir uns selbst zerfleischen und die Mannschaft, wie gegen Lustenau auspfeifen. Das untere Playoff ist ein Haifischbecken, wir haben im Herbst auch gesehen, dass die Mannschaften dort sehr wohl ihre Mittel haben, gegen die arrivierten Klubs zu bestehen, zum Beispiel Blau-Weiß, die 2:0 gegen den LASK, 1:0 in Salzburg gespielt haben. In unserer Situation den Anspruch zu stellen, diese eingespielten Mannschaften einfach wegzufegen ist sehr realitätsfremd. Der Trainer, der Verein wird wissen, dass wir nachbessern müssen und hat hoffentlich nach dem Stadionverkauf und dem Erhalt der Lizenz etwas mehr Mittel, viele werden es auch nicht sein. Das Hintreten auf die derzeitigen Akteure macht wenig Sinn und ist auch nicht angebracht – nehme mich da selbst an der Nase. Niemand spielt absichtlich schlecht.“

