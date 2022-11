Austria-Fans: „Brave gespielt, aber die Akkus sind leer“

Die Wiener Austria war gestern bei der WSG Tirol zu Gast und nach 90 Minuten trennten sich beide Teams mit einem 0:0-Unentschieden. Was sagen...

Die Wiener Austria war gestern bei der WSG Tirol zu Gast und nach 90 Minuten trennten sich beide Teams mit einem 0:0-Unentschieden. Was sagen die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

ForzaViola71: „Gerechtes Unentschieden mit dem letzten Aufgebot geholt, das war heute so ähnlich zu erwarten. Jetzt eine Woche gut regenerieren und am Sonntag im letzten Heimspiel gemeinsam mit den Fans die WAC schlagen.“

veilchen27: „Ein Punkt mit dem ich leben kann und den ich auch gerecht finde. Die WSG kam mit drei Siegen in Serie, in jedem Spiel je drei Tore erzielt, so viele Chancen hatten sie heute gar nicht mal, weil wir recht gut gestanden sind. Umgekehrt sind sie das ebenso, bei uns hat auch die Präzision im Finish der vorhandenen Möglichkeiten gefehlt, speziell in der ersten Halbzeit haben wir die zu leichtfertig hergeschenkt. Einige Spieler waren heute auch von einem guten Tag ein sichtbares Stück entfernt, z.B. Jukic, Polster und Dovedan. Anderen wie Fitz fehlte am Ende nachvollziehbarerweise die große Energie für einen Lucky Punch. Diese Müdigkeit merkte man insbesondere gegen den Ball heute. Handl war heute unser stärkster Mann, meine ich. Wir bleiben in der Liga auswärts seit August ungeschlagen. Ein Sieg zum Abschluss gegen die WAC wäre großartig, dann stehen sieben Punkten im Finish der Herbstsaison und das wäre schon sehr okay. Alles in allem kein ganz unzufriedenstellender Nachmittag, im Rahmen des Möglichen schon okay.“

AlfredoD.: „Zwei Punkte erfolgreich verschenkt. Einige wie Braunöder und Fischer sind schon sehr sehr weit weg von ihrer Form, offenbar sind alle müde vor allem auch im Kopf. Nur Fitz flitzt über den Platz wie aufgezogen nur gibt es keine Anspielpartner und mit Tempo die ganze Abwehr überspielen ist auch nicht sein Ding. Schade um die vielen Situationen wo wir uns einen Raumvorteil erarbeitet haben und dann den Ball erst wieder nach hinten oder quer gespielt haben. Symptomatisch die Situation wo man sich 16er den Ball zu schiebt anstatt, dass ihn einer reinhaut. auch wenn es dann abseits gewesen sein soll.“

kingpacco: „Auch wenn man mich für verrückt halten wird – ich bin zufrieden damit, den einen Punkt geholt zu haben. Man hat halt auch gemerkt, dass Galavo für die Spieleröffnung schon sehr wichtig ist. Handl und Meisl haben eine staubtrockene Partie gespielt, was absolut okay war. Wie gesagt, ich habe mir einen Punkt erhofft, man hat ja doch schon sehr viele Spiele in den Beinen-jetzt eine woche noch dann 100% geben, 3 Punkte einfahren im letzten Heimspiel, und es war ein guter Herbst auf nationalen Boden!“

Lucky Luke: „Gerechtes 0:0, tendenziell hatte Tirol nach der Pause mehr von der Partie, also das muss man so dankend annehmen. Die Abwehr hat so gepasst, vor allem Handl war sehr souverän, Meisl auch okay, aber mit 2-3 Fehlern. Offensiv hat einfach komplett die Dynamik gefehlt. Am Ende hat man gesehen, dass mit Gruber mehr Gefahr gekommen ist. Jukic, Polster, Keles, Drame alle völlig wirkungslos, Fitz leider nur einmal zum Abschluss gekommen. Die Körperlosigkeit und Zweikampfschwäche von Dovedan tun extrem weh und noch mehr, wenn man weiß, um wie viel besser Huskovic das macht. Früchtl, Martins, Braunöder, Fischer alle sehr in Ordnung und Extralob an Ranftl fürs Durchbeissen.“

Owls: „Genau so ein Spiel erwartet. Die Mannschaft ist hin und braucht dringend die Pause.“

Gizmo: „Akkus leer, dafür brav gespielt. Warum von Jukic und Dovedan so wenig kommt, die noch nicht überspielt sein können, erschließt sich mir aber nicht. Handl mit einer super Partie!

QPRangers: „Sehr schwach sind unsere Standards…die Freistöße und besonders (!) die Ecken. Damit könnte man so ein zaches Spiel entscheiden, aber unsere sind ein Witz.“

Braveheart-FAK: „Mit den eher schwierigen Vorzeichen eher ok – jetzt eine Woche Zeit sich vorzubereiten und dann muss gewonnen werden damit man in der Winterpause gut arbeiten kann.“

DaMarkWied: „Mit ausgeruhtem und (zumindest annähernd) vollständigem Kader gewinnen wir das. So war heute leider nicht mehr möglich. Die letzten Wochen waren einfach zu viel für so einen dünnen Kader. Besonders das zentrale Mittelfeld war komplett kaputt.“

vgw77: „Keles und Jukic sind dort wo Fitz vor 1,5 Jahren war… am Scheidepunkt… aktuell sind beide nicht im Profifußball angekommen… sehr traurig.“

Südveilchen: „Nach der Abfuhr am Donnerstag war das Xerl wohl das Optimum. Eigentlich hätte ich ja fast mit einer Niederlage gerechnet. Schade, dass uns zum Schluss nicht der Lucky Punch geglückt ist. Jetzt noch einmal volle Konzentration und Fokussierung auf den WAC und dann ab in die Winterpause und im Frühjahr durchstarten.“

Austrianer1969: „Meisl und Handl sehr stark, Jukic und Dovedan für mich unverständlich passiv, mit Gruber gleich deutlich besser.“

