Austria-Fans: „Den LASK ohne Michorl müssen wir biegen“

Die Wiener Austria trifft heute in der Bundesliga auf den LASK und damit auf einen direkten Konkurrenten um den Kampf auf einen Platz im oberen Playoff. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans von dem Spiel gegen die Oberösterreicher erwarten.

Pinkman: „Wäre mit einem X zufrieden, gewonnen wird nämlich leider nicht mit unseren Ausfällen.“

Lokus2: „Dass Michorl gesperrt ist soll nicht zu unserem Nachteil sein. Könnte ihn mir noch immer sehr gut für unser zentrales Mittelfeld vorstellen.“

pramm1ff: „Schei** euch nicht an vorm LASK, selbst mit den verletzten Spielern. Die haben bis auf Runde 1 in Altach (wiederum das mit Abstand schlechteste Heimteam) nur zu Hause gewonnen und sind in der Auswärtstabelle auf Platz 10. Der Sieg gegen Ried war extrem glücklich, mit der frühen Roten gegen Ried in Minute 3 inkl. Elfertor für den LASK und dem verschossenen Elfer der Rieder. Dazu spielten sie am Donnerstag gegen Helsinki. Wir werden sie, wie schon im Hinspiel und gegen andere Gegner, zu Beginn gleich „überfallen“ und die Glücksfee wird uns mehr als ein Tor vergönnen. Dann wird trocken runtergespielt, denn leicht schenkt man uns keine Türln ein.“

Mariowario: „LASK ohne Michorl müssen wir biegen! Unsere Ausfälle schmerzen sehr, sollte Sutti wieder fit sein würde ich ein 4-4-2 Raute bevorzugen.“

Fearer: „Wenn man sich den LASK in den letzten Spielen angesehen hat, hat man gesehen, dass sie oft versucht haben auf den Flügeln für Überzahl so sorgen. Das würde eher für eine Fünferkette sprechen, weil gerade Goiginger und Horvath sich sehr beweglich zeigen und Potzmann und Renner ja auch eher offensiv orientiert sind. Da wäre es schon gut im Zentrum gut zu stehen, in der Rückwärtsbewegung aber AV zu haben, die „aushelfen“. Generell gefällt mir die Fünferkette, weil wir eh keine richtigen Flügelspieler haben (außer Keles) und die Seite sonst nicht wirklich besetzen könnten. Dann kommt noch dazu, dass unsere Außenverteidiger eher Offensivstärken haben und defensiv nicht immer sehr sicher stehen. Wichtig ist jedenfalls nicht zu verlieren, um den LASK nicht wieder zu nahe an sich rankommen zu lassen. Ich wäre auch in dieser Runde mit einem X zufrieden.“

veilchen27: „Unsere junge Mannschaft hat im Herbst besser abgeschnitten als man befürchten musste, die zweitwenigsten Niederlagen, die zweitwenigsten Gegentore der Liga, viele neue Young Violets zu Kampfmannschaft-Stammspielern gemacht, ist mitten im Kampf um das obere Playoff, hat phasenweise guten Fußball gespielt und viel Spaß gemacht. Jetzt hat sich dieses Team verdient, dass am Sonntag 4.000 Fans im Stadion Stimmung machen und unser junges Team feiern! Jeder Abonnent soll von dieser unerwarteten kurzfristigen Möglichkeit Gebrauch machen oder sein Abo weitergeben! Auf ein violettes Fußballfest, das hätten sich unsere Mannschaft und Mani Schmid verdient!“

