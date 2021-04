Austria-Fans: „Djuricin ist die beste Verpflichtung seit langem“

Die Wiener Austria kam gestern dank eines Last-Minute-Treffers von Marco Djuricin zu einem 2:2-Unentschieden gegen die SV Ried. Wir wollen uns ansehen was die...

Die Wiener Austria kam gestern dank eines Last-Minute-Treffers von Marco Djuricin zu einem 2:2-Unentschieden gegen die SV Ried. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

hope and glory: „Wichtiger und absolut verdienter Punkt gegen schwache Rieder. Djuricin top. Die Rieder wollten nur kontern, was legitim ist im Abstiegskampf. Uns ist leider fast nix eingefallen.Das X mehr als verdient für uns und extrem wichtig.“

veilchen27: „Angesichts dessen, dass wir trotz extrem viel Ballbesitz richtig wenige Konzepte, Lösungen und Kreativität hatten, ist das X so zu nehmen – in Anbetracht des Spielverlaufs und der anderen Spiele akzeptabel und ok. Einerseits tat es weh zu sehen, wie limitiert wir mit dem Ball sind. Andererseits ist das eben derzeit unser Niveau, noch dazu wenn vier bis fünf Stammspieler fehlen.“

ignite: „Schade um die zwei Punkte. Sieg wäre mehr als verdient gewesen. Djuricin bitte unbedingt halten.“

Viola-Sandbox: „Djuricin ist die beste Verpflichtung seit langer Zeit.“

Gizmo: „Die widerlicher Spielweise der destruktiven Rieder hätte sich nicht einmal einen Punkt verdient. Djuricin muss unbedingt gehalten werden, der ist im Spiel 10 Mal wertvoller als Monschein.“

Pinkman: „Trotz Elfergeschenk musst in Halbzeit 1 zumindest zwei Tore aus dem Spiel machen. Die Statistik sagt alles zu dieser Halbzeit. Sieg wäre insgesamt verdient gewesen, wenigstens zumindest ein Punkt.“

Auch unsere Overlyzer-Grafik zeigt den Unterschied zwischen den beiden Spielhälften schön auf.

AlfredoD.: „Schade, dass man zweite Halbzeit nicht an die erste anschließen konnte. Auch der erzwungene Wechsel von Handl gegen Teigl samt Umstellungen hat uns nicht gerade geholfen. Find auch die Offensiv-Wechsel wieder mal zu spät. Was soll das bringen zehn Minuten vor Schluss? Über weite Strecken hat man das Spiel gut aufgezogen, einige Male gefährlich aufs Tor geschossen und eine ziemlich anständige Passqualitäten gezeigt, obwohl man nicht nur in der eigenen Hälfte rumgespielt hat. Es ist nur Ried, aber trotzdem war es gegen einen Gegner, der nur hinten drinnen steht, recht gut gelöst. Ein Pichler hätte unserem Spiel noch gutgetan. Aber die Gelegenheit gibt es ja schon gegen die Admira. Die Leistung von heute weiter ausbauen und einem Sieg sollte nichts im Weg stehen.“

fearer: „Tja, richtige Schweinspartie. Nach der ersten Halbzeit ist ein Punkt viel zu wenig, nach der zweiten Halbzeit haben wir nicht mehr verdient. Das war das Problem auch heute, wenn man so dominiert in einer Halbzeit, dann muss man da einfach treffen und gefährlicher sein. Hätten wir den Elfer nicht bekommen, gehen wir mit einem Rückstand in die Kabine. In der 2. Halbzeit drehen dann zwei Spieler das ganze Spiel um. Das war dann einfach das, was wir mit Monschein eine Zeit lang so praktiziert haben. Einfach nach vorne auf den Schnellen, aber unsere Verteidigung halt auch richtig schlecht. Madl zu langsam. Handl mal wieder out und Zwierschitz einfach kein Innenverteidiger. Es ärgert mich wirklich, dass man die Chance die Führung wieder zu übernehmen vergeben hat. Endlich schießt Hartberg kein spätes Tor und wir sind mal wieder nicht im Stand das zu nutzen. Nach dem Spielverlauf musst dann eh froh sein, dass es ein Punkt wird und Ried nicht auch noch gleich zieht mit uns.“

veilchen27: „Fünf Dinge, die mir heute im Kopf bleiben:

1. Stöger war für seine Verhältnisse recht emotional und mit vielen angefressenen Zwischenrufen gegen die eigene Mannschaft, nicht nur beim Elfer, auch am Ende.

2. Aus so vielen Ecken so wenig zu machen ist noch beachtlicher als aus so viel Ballbesitz so wenig zu machen.

3. Dass ich jemals eine Innenverteidigung Madl/Zwierschitz sehe, hätte ich nicht gedacht.

4. Wie zach ist unsere Personalsituation gerade? Inklusive Jukic fehlen fünf Stammspieler, darunter mit Schössi, Palmer-Brown und Suttner fast die ganze Viererkette. Das sind schon sehr kreative Aufstellungen teils gezwungenermaßen, heute drei verschiedene Linksverteidiger in 90 Minuten und keiner davon hieß Poulsen oder Suttner.

5. Mir gefällt an Djuricin, mit wie viel Herzblut er dabei ist. Sehr reflektierte Interviews, viel Leidenschaft im Spiel, hohe violette Identifikation. Für mich heute einen Tick zu viel (Stichwort Elferdiskussion), aber soll so sein. Guter Mann!“

Hurricane: „Mehr als ein verdienter Punkt gegen die Rieder. Erste Halbzeit hat mir von unserer Seite sehr gut gefallen. Da hätten wir das Ding schon klar machen können. Zweite Halbzeit war dann eher durchwachsen, obwohl wir natürlich auch das spielbestimmende Team waren. Zum Ende dann sogar noch „glücklich“ wenn man so spät den Ausgleich macht.“

