Austria-Fans: „Eine Legende geht“

Nach Markus Suttner beendete nun auch Alexander Grünwald seine lange Karriere bei den Violetten. Wir wollen uns ansehen was die Fans zu dieser Entscheidung...

Nach Markus Suttner beendete nun auch Alexander Grünwald seine lange Karriere bei den Violetten. Wir wollen uns ansehen was die Fans zu dieser Entscheidung sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Vtkflavour: „Als mich mein Vater 2012 als achtjährigen Jungen das erste Mal ins Stadion mitnahm, stach mir gleich nach den ersten paar Spielen ein Spieler ins Auge: ein junger Alexander Grünwald. Seitdem ist dieser Spieler durchgehend mein Lieblingsspieler bei der Austria, während andere in der Schule Trikots von Ronaldo und Messi trugen sah man mich immer mit einem AG10 Trikot, egal was für eine Leistung er zeigte. Dazu ist er sicherlich die größte Legende im Verein, wenn man sich die letzten 20 Jahre anschaut. Der Hate an seiner Person in den letzten Jahren ist für mich immer unverständlich gewesen und hat mich verwundert. Das letzte Spiel gegen Sturm wird für mich eine emotionale Gschicht, da können wir uns sicher sein. Um zu einem Schluss zu kommen, möchte ich ihm alles, alles Gute wünschen und dass sich seine Wege mit der Austria in Zukunft wieder kreuzen. Danke Alex Grünwald, mein Kindheitsidol!“

Hutz: „Eine Legende geht. Danke für 16 Jahre in Violett.“

Ghost_fakvie: „Eine Legende, einer der größten Austrianer der vergangenen 20 Jahre verlässt die Bühne. Ein Spieler, der immer alles gegeben hat, sich nie in den Vordergrund gestellt hat und vermutlich auch dafür oft und viel ungerechtfertigte Kritik erhalten hat! AG hat sich trotz schwerer und karrierebedrohender Verletzungen jedes Mal zurückgekämpft und beendet jetzt, nachdem er wirklich großen Anteil hat, dass wir nicht in diesem Abstiegsgemetzel mitspielen müssen, seine große violette Karriere! Fröhlichen Ruhestand Alex, genieß die Zeit, du hast es dir wirklich verdient!“

Beamero: „Danke für viele, tolle Jahre, Alex! Für mich bist Du, ebenso wie Sutti, eine Vereinslegende. Daher auch von meiner Seite: Ändert endlich die Aufnahmekriterien für den Legendenclub!“

veilchen27: „Eine der größten Austria-Legenden dieses Jahrhunderts. Einer, der Austria Wien immer gelebt und alles für unsere Farben gegeben hat, egal ob als Stammspieler und Kapitän oder als Ergänzungsspiel von der Bank aus. Einer, der immer ein Ohr und viel Zeit für Fans hatte, jeden Autogramm- und Fotowunsch erfüllte. Einer, der in jeder Mannschaft der letzten Jahre anerkannt und Führungsspieler war. Einer, der lange unsere Kapitänsschleife trug. Einer, mit dem wir Meister wurden, Champions League spielten, Europa League spielten, Derbys gewannen, und und und. Ein echter Austrianer. Ich halte die Entscheidungen von Grünwald und Suttner für sehr nachvollziehbar und aus ihrer Sicht durchaus richtig. Man darf aber nicht unterschätzen, welche Lücke das im Verein hinterlässt, die man am ersten, sportlichen Blick vielleicht nicht so sieht. Da gehen zwei absolute Identifikationsfiguren. Austria-Sympathisanten, die die Austria nicht so aktiv verfolgen, kannten Suttner und Grünwald, sonst vielleicht eh niemanden mehr. Es gehen zwei Vorbilder für junge Spieler, zwei Publikumslieblinge, zwei echte Austrianer, Leader, Winnertypen, die die Mannschaft auch in schweren Phasen mitziehen.“

VeilchenUK: „Danke Alex, ein echtes Veilchen! Werde dich sehr vermissen! Muss sagen, dass mich das schon wirklich traurig macht. Ein top Spieler, ein top Charakter, eine Identifikationsfigur. Manchmal habe ich mich sicher sehr über ihn geärgert, aber insgesamt bleiben nur gute Erinnerungen an seine Spielerkarriere! Hoffe er bleibt uns in irgendeiner Form erhalten.“

viola lion: „Danke Alex für viele unvergessliche Tore und Jubelstürme in Violett. Eine Legende weiß wann der Zeitpunkt gekommen ist, um abzutreten. Er soll in guter Erinnerung bleiben und das wird er.“

Sigurd: „Richtige aber traurige Entscheidung – alles Gute Captain.“

cyprusfan: „Für mich einer der besten Fußballer, der je das violette Dress getragen hat. Verkörpert den Typus „Austrianer“ als Spieler ideal. Geniale Technik, oft divenhaft, aber immer für besondere Momente gut. In Österreich immer bei einem Verein gewesen (Leihe zu Wr. Neustadt als junger Spieler ausgenommen), dem Verein immer die Treue gehalten. Eine aussterbende Spezies, leider.“

Gizmo: „Einer der IMMER da war, einer der die Austria verkörpert wie kein anderer in jüngster Vergangenheit. Von genial bis schlampig war alles dabei. Einer der sich am Ende nicht zu schade war, als Ersatzspieler zu helfen und einen letzten Höhenflug im Frühjahr zu haben. DANKE ALEX, mit dir und Sutti verliert die Mannschaft ihre einzigen beiden Gesichter.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen zu Alexander Grünwalds Karriereende.

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!