Austria-Fans: „Einsatz und Taktik waren schwer in Ordnung“

Die Wiener Austria verlor das Heimspiel gegen Red Bull Salzburg knapp mit 1:2, wobei es einige umstrittene Schiedsrichterentscheidungen gab. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

veilchen27: „Gegen Salzburg plant man keine Punkte ein – und trauert dann angesichts des Spielverlaufs doch einem verlorenen Punkt nach. So wie im Herbst, so noch mehr heute. Anders als in Graz hatten wir heute ein mutiges Auftreten, die Fünferkette stand viel höher, der Matchplan von Mani Schmid war 100% passend, die Umsetzung weitgehend hervorragend. Man könnte sich jetzt über Fischers unglaublichen Ballverlust vor dem Nicht-Elfer, über die eklatante Fehlentscheidung, die das 0:1 eingeleitet hat, oder über das VAR-2:2-Abseits ärgern. Noch viel mehr freue ich mich aber über den Auftritt und die Richtung, die das alles nimmt. Erstmals in dieser Saison zwei Niederlagen in Folge, zudem vier Spiele in Folge ohne Sieg. Aber das ist relativ egal, wenn man so auftritt. Jetzt wird’s gegen unseren Erzrivalen ein heißer Kampf um Platz 3 oder zumindest mit dem WAC um Platz 4!“

Lucky Luke: „Schade, ein Unentschieden wäre verdient gewesen. Das aberkannte Tor war leider so richtig, vielleicht hätte er ihn sowieso nicht gehalten, aber einfach saublöd von Ohio, da im Abseits zu stehen. Ist irgendwie sinnbildlich für seine Auftritte generell. Das 0:1 hätte in der Form natürlich nicht stattfinden dürfen, keine Ahnung wie man da Eckball geben kann…. bei beiden Gegentoren waren halt leider auch vermeidbare Fehler von uns dabei. Die Leistung hat grundsätzlich gepasst, mehr offensive Durchschlagskraft wäre wünschenswert, gegen Red Bull aber natürlich schwierig.“

Ozzy: „Einsatz, Taktik und Leistung waren schwer in Ordnung, zumindest ein Punkt wäre verdient gewesen. Spiele gegen Krösus Red Bull wären schon schwer genug. Es braucht eigentlich dann keinen Schieri, der es durch seine Fehler erschwert. Camara hätte spätestens Anfang der zweite Halbzeit runter gehört. Elfer und Eckball für Red Bull wurden falsch entschieden, leider darf der VAR nur bei Ersterem revidieren.“

Braveheart-FAK: „Insgesamt war das ein gutes Spiel, ist halt schade, dass wir aus einem eher kleinlichen Freistoß/Elfer eine Ecke gegen uns kriegen (die eine klare Fehlentscheidung war) und die dann auch noch so schlecht verteidigen. Leider kann man sich gegen Red Bull solche Fehler wie von Celes beim Rausspielen kaum erlauben, das geht einfach zu oft ins Auge. Der Freistoß an sich ärgert mich nicht so – auch nicht wegen Ohio – den hat der Goalie ziemlich sicher, wenn Ohio nicht dort steht. Unnötig ists halt trotzdem, auch ein noch genauer geschossener Freistoß wird potentiell zurückgenommen, wenn er dort im Abseits steht. Im Großen und Ganzen klar besser als gegen Sturm – ich fand Salzburg hatte die etwas klareren Chancen, aber es war ganz sicher nicht so dass wir uns nur hinten versteckt hätten. “

tastsofast: „Wieso schöpfen wir nicht unser ganzes Wechselkontingent aus und bringen am Ende nicht Djuricin und einen von den zwei Langen für die hohen Bälle? Fischer ist bis zum Ende wenig heute gelungen, da kann ich doch noch zumindest die letzten 10 Minuten auf den Ausgleich drücken?“

KindausFavoriten: „Das Unglück zurzeit ist, dass immer ein Leistungsträger neben sich steht. In den letzten zwei Spielen war das Braunöder, diesmal war es Fischer. Das ist kein Vorwurf an einen der beiden, jeder hat Formschwankungen. Aber so etwas können wir einfach in Spielen gegen die Spitzenmannschaften nicht kompensieren. Ich möchte aber Martel bitte nie wieder als Verteidiger sehen. Wenn wir mit 3er/5er-Kette spielen, muss die einfach mit Handl – Mühl – Galvao stehen. Ich weiß nicht, was Handl getan hat, dass er bei Schmid auf der Sch…hausliste steht, aber seine Leistungen vor der Verletzung / Krankheit können es jedenfalls nicht gewesen sein. Oder will ihn vielleicht ein deutscher Zweitligist kaufen? Mit Handl brauchen wir uns vor Eckbällen nicht zu fürchten und bei offensiven Standards sind wir selbst auch gefährlicher.“

