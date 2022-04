Rapid-Fans: „Hatten erst in der Nachspielzeit richtige Torchancen“

Der SK Rapid verlor das Auswärtsspiel gegen den SK Sturm mit 1:2. Die Hütteldorfer hatten zwar mehr Ballbesitz, fanden allerdings kaum brauchbare Chancen vor....

Der SK Rapid verlor das Auswärtsspiel gegen den SK Sturm mit 1:2. Die Hütteldorfer hatten zwar mehr Ballbesitz, fanden allerdings kaum brauchbare Chancen vor. Wir wollen uns ansehen was die Fans zum Spiel ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Fox Mulder: „Man könnte jetzt wieder von „brav“ und „OK“ sprechen. In Wahrheit hatten wir erst in der Nachspielzeit die erste Torchance und das ist dann eben einfach schwach und viel zu wenig. Natürlich war der Schiri heute auch fragwürdig, aber man hatte nie das Gefühl, dass man Sturm heute irgendwie in Verlegenheit bringen könnte. Bin gespannt, was sich Feldhofer für das Rückspiel einfallen lässt.“

Krooon_: „Ich bin nicht sauer, aber bissl enttäuscht, zwei dumme Gegentore und vorne läuft nix. Aber egal: trust the process.“

Rabbitmountain: „Für mich ein ernüchterndes Match. Eines von bislang wenigen Feldhofer-Spielen, die spielerisch planlos gewirkt haben. Ja, wir haben Ausfälle – aber uns hat es auch schon mal härter getroffen. Nach +90 Minuten mit keiner herausgespielten Torchance, das spielt es ja nicht mal gegen die Bullen. Dazu die leider immer wieder instabile Abwehr. Ich hoffe, dieses Spiel wird kein mentaler Rückschlag. Die Mannschaft hat sich sicherlich mehr erwartet. Letztendlich waren wir aber chancenlos. Sturm mit mehr Routine im Team und das macht dann den Unterschied.“

Zuckerhut: „2:1 in der Nachspielzeit war die erste und einzige Torchance. So verliert man auch gegen ein nicht sonderlich gutes Sturm verdient.“

dooku: „Heute hat man halt gesehen, was uns schon die ganze Saison verfolgt und jeder sieht, dass wir halt in gewissen Bereichen limitiert sind, kein richtiger Leader im Mittelfeld da ist, der mal in so einen Spiel das Ruder herumreißen könnte. Im Endeffekt müssen wir uns heute selber bei der Nase nehmen. Auch wenn der Schiedsrichter heute schlecht im Bewerten von Spielszenen war, kann er nichts für diese billigen Fehler bei den Gegentoren und dass wir keine Torchancen herauspielten, geschweige mal aus der Distanz aufs Tor schießen.“

Silva: „Sturm eigentlich überraschend schwach. Da waren nur drei, vier Szenen dabei, die irgendwie fußballerisch gut waren. Zwei davon waren im Tor. Ansonsten eigentlich nur hinten drinnen gestanden und darauf gebaut, dass eine offensiv schwache Rapid-Elf nicht doch irgendwie mal etwas Gefährliches fabriziert. Bitter, dass wir erst am Schluss das geschafft haben. Die Gelbe für Wimmer ist eine Gemeinheit. Bei taktischen Fouls schauen wir zu, aber wenn ein Spieler sich den Ball holen will, den ein anderer zu Unrecht blockiert, da muss man sofort Härte zeigen. Lächerliche Regelauslegung. Entweder immer Fingerspitzengefühl oder nie.“

Starostyak: „Sturm wird verdient Vizemeister, die sind heuer konstanter als der Rest, das sieht man auch an der Punkteausbeute ohne Berücksichtigung der Teilung. Für uns ist es wichtig, eins der beiden Spiele gegen Sturm oder Salzburg zu gewinnen (zweimal X wär logischerweise schlechter), die beiden Austrias zu schlagen; dann wär das Spiel beim WAC eventuell schon egal, um Platz 3 zu erreichen. Drei Siege werden aber jedenfalls noch notwendig sein, denke mit 10 Punkten sollten wir es schaffen, gesetzt den Fall, dass wir am Verteilerkreis nicht verlieren. Dass das heute nix wird, war dann doch recht wahrscheinlich.“

Doena: „Spätestens nach dem 0:1 muss man viel riskanter spielen, auch wenn jetzt nicht alles sauschlecht war kann man auch nicht zufrieden sein. Kleine Ausrede ist natürlich dass wir schon wieder nach wenigen Minuten vor und nach dem Spiel (komplett) umbauen mussten, das ist natürlich auch nicht förderlich für einen Matchplan.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach der 1:2-Niederlage des SK Rapid gegen den SK Sturm.

