Austria-Fans: „Endlich belohnen wir uns für die Leistungen“

Die Wiener Austria holte den ersten Sieg in der aktuellen Saison und das ausgerechnet beim Auswärtsspiel gegen den LASK. Wir wollen uns ansehen was die Fans zu der Leistung der Veilchen sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

DaMarkWied: „Verdient! Das gibt jetzt hoffentlich endgültig das nötige Selbstvertrauen um sich in Spielen gegen „kleinere“ Gegner zukünftig auch belohnen zu können. Man of the match für mich Mühl. Saustarke Partie von ihm.“

Braveheart-FAK: „Übrigens auch ein Lob an Schmid – zum Ersten Mal seit gefühlt Jahren hat man wirklich bereits nach wenigen Spielen das Gefühl, dass das Team zumindest weiß was es tun soll. Klappt zwar nicht immer, aber selbst bei Stöger hatte ich sehr lange den Eindruck, dass die „irgendwas“ machen, was vermutlich eher nicht Stögers Intention war.“

pepe6: „Bravo Jungs, absolut verdient! Bester Mann für mich, Lukas Mühl!“

Gizmo: „Hälfte 1 exzellent, in der Zweiten zurückgefallen, da lag was in der Luft. Schlussendlich diesmal Gott sei Dank über die Runden gebracht, das war verdammt wichtig.“

Blackcactus: „Ein Traum. Bitte von Platz 4 bis 9 haben alle 8 Punkte. Da kann es schnell nach oben gehen, bitte so weiter machen. Sturm, Rapid, Salzburg schon hinter uns gehabt. Bin zufrieden und froh, dass unser Team nicht die Nerven weggeschmissen hat.“

Braveheart-FAK: „Wir haben jetzt fünf Spiele hintereinander, wo wir sicherlich in allen fünf nicht Außenseiter sind – ich bin gespannt, eigentlich „erwarte“ ich mir daraus schon 9 Punkte oder mehr. Dazu wird man halt weiterhin so spielen müssen wie gestern.“

t.m.: „Endlich belohnen wir uns für die Leistungen.“

Triggerpoint: „Ich habe so einen merkwürdigen Grinser im Gesicht und so ein schönes Gefühl – kenne das gar nicht mehr.“

vamp_ire: „Huskovic ist extrem hoch anzurechnen, dass er den Ball noch zum besser positionierten Ohio rüberspielt. Ganz groß!“

pramm1ff: „16 Punkte nach der Hinrunde absolut möglich (3 Siege aus den 4 Spielen). Damit wären wir wohl souverän zwischenzeitlich im OPO und hätten den miserablen Saisonstart ausgemerzt. Dran bleiben Veilchen, Selbstbewusstsein mitnehmen, die Generali Arena muss gegen Altach kochen!“

kingpacco: „Die ganze Mannschaft heute von Schmid sehr gut eingestellt-wieder mal. Aber ich möchte heute Mühl rausnehmen, der war hinten sehr souverän in all seinen Aktionen.“

Austrianer1969: „Man of the match: Lukas Mühl. Extrem gutes Stellungsspiel und gefühlt keinen Zweikampf verloren. Auch Huskovic sehr viele gute Aktionen. Teilweise sehr gute Leistung mit Durchhängern zwischendurch, hoffentlich gibt uns dieser Sieg nun auch das notwendige Selbstvertrauen! Gegen Altach müssen wieder mehr als 10.000 Zuschauern kommen.“

