Austria Wien verpflichtet Lukas Mühl von Nürnberg

Lukas Mühl verstärkt ab sofort die Innenverteidigung von Austria Wien. Der 24-Jährige spielte mit dem 1. FC Nürnberg eine Saison als Stammspieler in der deutschen Bundesliga und hat knapp 100 Spiele in der zweiten Bundesliga in den Beinen. Nun kommt der Abwehrspieler ablösefrei nach Wien-Favoriten.

Sportdirektor Manuel Ortlechner: „Es spricht für den Verein, dass wir einen ehemaligen deutschen Bundesliga-Spieler für die Idee Austria Wien gewinnen konnten. Wir sind sehr froh, dass wir ihn jetzt in unseren Reihen haben. Wir werden ihn bestmöglich dabei unterstützen, Top-Leistungen abzurufen.“

Trainer Manfred Schmid: „Lukas Mühl ist ein erfahrener Verteidiger, der in der ersten und zweiten deutschen Bundesliga gespielt hat und uns weiterhelfen wird. Ich kenne ihn aus meiner Zeit in Köln, wo ich ihn schon als Nürnberg-Spieler beobachtet habe.“

Lukas Mühl: „Ich hatte gute Gespräche mit Trainer Manfred Schmid und Sportdirektor Manuel Ortlechner. Austria Wien hat sehr gute Trainings-Bedingungen und ein super Stadion. Wien ist eine geile Stadt. Man kann hier angreifen und super Fußball spielen.“

Lukas Mühl spielte seit seinem 14. Lebensjahr beim 1. FC Nürnberg, schaffte schon mit 19 Jahren den Sprung in die Kampfmannschaft. 2017/18 feierte er den Aufstieg in die deutsche Bundesliga, 2018/19 war er gegen Bayern, Dortmund & Co. Stammspieler, der 1. FC Nürnberg stieg aber wieder ab. In den letzten beiden Jahren war Mühl auch in der zweiten deutschen Bundesliga ein fixer Bestandteil der Nürnberg-Innenverteidigung.