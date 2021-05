Austria-Fans zur Bestellung von Schmid und Ortlechner: „Riskant, aber authentisch“

Heute Abend spielt die Wiener Austria um den Einzug in die Europacup-Qualifikation. Die Weichen für die neue Saison wurden mit der Bestellung von Manfred...

Heute Abend spielt die Wiener Austria um den Einzug in die Europacup-Qualifikation. Die Weichen für die neue Saison wurden mit der Bestellung von Manfred Schmid als neuen Cheftrainer und Manuel Ortlechner als Sportdirektor bereits gestellt. Wir haben die Meinungen der Austria-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum, zu den beiden Personalien eingeholt.

Zu Manfred Schmid:

Rickson: „Wenigstens ist das Warten beendet. Auch wenn ich mit der Entscheidung nicht glücklich bin, willkommen daheim Mani!“

Papa_Breitfuss: „Herzlich Willkommen Manfred Schmid. Bin ich froh dass dieses Theater ein Ende hat, scheinbar haben die Grabenkämpfe zwischen einzelnen Personen bis zuletzt angedauert.

Da wird einem von vielen Seiten mal das ein oder andere zugesteckt. Hoffe doch, vor allem in Bezug auf die Veilchen dass wir mit Manfred Schmid diesmal die richtige Wahl getroffen hat und er die Skeptiker (inkl. mir) durch einen guten Job überzeugen kann.“

veilchen27: „An einem Strang ziehen, der Mannschaft & den beiden die notwendige Zeit geben und nicht im August nach drei Runden in Euphorie/Depression verfallen und dann wird das schon. Stöger hat jedenfalls eine Basis gelegt, auf der man gut aufbauen kann, finde ich. Die Start-Rahmenbedingungen sind fordernd, aber nicht ganz schlecht. Junge, talentierte Mannschaft mit viel Potential.“

frastei: „Bin mir nicht ganz sicher, ob ich mich freuen soll, auch wenn die Person Manfred Schmid sehr sympathisch rüberkommt und ein Violetter ist. Ich wünsche ihm alles Gute und viel Erfolg, was ja auch in unserem Sinne ist. Mit Kritik an seiner Arbeit, wenn es diese geben sollte, wäre es schön, meiner Meinung nach, bis nach der Herbstsaison zu warten.“

MagicWeudl: „Ich bin extrem happy und positiv gestimmt. Klar. Es wird nicht von heute auf morgen funktionieren, dass wir dort sind wo wir eigentlich hingehören. Aber ich bin überzeugt, dass wir dort – wenn die beiden die Zeit bekommen bald wieder dort sein werden.“

Ultras_Sur: „Bravo zu dieser mutigen Entscheidung. Jetzt muss man ihm einmal eine gewisse Zeit zugestehen um eine Mannschaft zusammenzustellen und eine Spielphilosophie zu etablieren. Bewerten kann man seine Arbeit dann eh erst in der Winterpause bzw. Frühjahr.“

Goldbaer: „Schmid war auf jeden Fall mein persönlicher Wunschkandidat. Ich bin gespannt, welches Gesicht die Mannschaft nächstes Jahr zeigen wird.“

thebodi: „Er hat bei mehreren erfolgreichen Mannschaften gearbeitet, aber auch viele Tiefen miterlebt und weiß worauf’s ankommt. Er ist ein anerkannter Fachmann der sich immer weitergebildet hat und dem es – natürlich neben seiner eigenen Karriere – auch um den Verein geht. An seinem violetten Herz kann man nicht zweifeln. Hab ein gutes Gefühl!“

AngeldiMaria: „Ich pack es nicht. Meine Wunschvorstellung die ich gepostet hatte wurde wahr. Orti als Sportdirektor war für mich schon leiwand. Jetzt noch das Mastermind von Stöger als Trainer. Sehr, sehr positiv gestimmt. Alles Austrianer durch und durch. Und sie werden alles für den Verein geben. DANKE!!!!!“

Sigurd: „Schopp hätte mir besser gefallen, Schmid find ich aber auch ok, wichtig wird aber auch das restliche Team sein…“

Groovee: „Schmid ist ein Ur-Austrianer und war schon als Spieler einer meiner Lieblinge. Das war Ogris aber auch… die Frage ist halt inwiefern er für den Job qualifiziert ist. Ich lese da immer was von Mastermind hinter Stöger usw. Ich finde es ehrlich gesagt sehr riskant. Hätte Schopp logischer und sicherer gefunden. Aber auch dem Mani trau ich es zu was zu bewirken… und sind wir mal ehrlich: Am Ende entscheiden es immer noch die Spieler am Platz.“

Bgld.-Veilchen: „Ein sehr sympathischer Kerl, ein Vollblutaustrianer, mit Erfahrung im Ausland und laut einigen ja die treibende Kraft im Trainerteam mit Stöger gewesen. Zusammen mit dem Orti als Sportdirektor, das nenne ich einen echten Neubeginn mit violetten Identifikationsfiguren, bravo!“

Zu Manuel Ortlechner:

veilchen27: „Die Austria braucht nach den Abgängen von Stöger und Kraetschmer dringend Personen, die man mit Austria Wien assoziiert, also Gesichter nach außen, die den Verein personifizieren und die für den FAK extern kommunizieren. Ortlechner ist so jemand und ein richtiges Austria-Gesicht, der den Weg der kommenden Jahre, gewissermaßen auch einen kleinen Neubeginn, verkörpern kann und wird. Jemand, mit dem sich FAK-Fans identifizieren können und ihm Vertrauen schenken, aber auch jemand, den Nicht-FAK-Fans sofort assoziieren (werden), wenn sie an die Austria denken. Ortlechner ist nicht ein Ex-Kicker, der jetzt halt Funktionär wird, weil es so üblich ist, sondern hat sich in dem Gebiet viel weitergebildet, Playerhunter mitgegründet, ein gutes Kontaktnetzwerk, viele Ideen, Motivation und Esprit. Austria Wien ist ein ganz schön komplizierter Verein. Ortlechner kennt den Verein, kennt die Menschen hier, hat Rückhalt in den Gremien, einen guten Draht zu den Fans und zu vielen Spielern, ebenso wie zu Medien und Beratern. Das wird wichtig sein.“

Schlauer Poet: „Orti riecht für mich so richtig nach notwendigen Neustart und löst doch etwas Euphorie aus – jetzt ist es von Vereinsseite noch dringend notwendig, realistische Ziele zu formulieren und kommunizieren, mit klarerem Zeitplan und Milestones.“

Braveheart-FAK: „Intelligenter Typ, der sich durchaus ausdrücken kann und der sicher beharrlich seine Vorstellungen verfolgt und sich davon auch nicht so leicht abbringen lässt. Kennt den Verein, hat einen Bonus im gesamten Umfeld und dürfte sich durchaus auch seit seiner Karriere ein gewisses Netzwerk aufgebaut haben. Ich hoffe er hat die fachliche Kompetenz, in der Außendarstellung wird er mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eine riesengroße Verbesserung sein, absolut einer der das Potential hat das „Gesicht der Austria“ in den nächsten Jahren zu sein.“

and111: „Ich finde Ortlechner ist eine interessante Option. Er bringt meiner Meinung nach zumindest den Intellekt für diese Position mit. Außerdem würde ich ihn so einschätzen, dass er diesen Job nur annehmen würde, wenn die Umstände passen, er also seine Vorstellungen auch umsetzen kann. Kritisch muss man anmerken, dass er kaum Erfahrung hat. Weder als Sportdirektor, noch als Trainer. Aber no risk, no fun. Bin prinzipiell positiv gestimmt und kann mir gut vorstellen, dass es passt.“

Gschichtldrucka: „Ich fand die öffentlichen Auftritte von Ortlechner bei Sky eigentlich meist eher anstrengend, weil er immer sehr nervös wirkte. Als er jetzt bei seinem letzten Auftritt aber plötzlich über all die Dinge gesprochen hat, die man bei der Austria angehen könnte, hat man erstmals gesehen wie er ist, wenn er mit Begeisterung über etwas spricht! Ich bin überzeugt – er ist ein Guter! Er darf nur bitte dieses Feuer nicht verlieren, wenn es denn mal schwierig werden sollte.“

Gizmo: „Sehr fein. Mutiger Schritt mit viel Potential, aber auch Risiko. Was soll’s, wann wenn nicht jetzt!“

tifoso vero: „Orti muss zwar als Sportdirektor noch viel dazu lernen, aber ich meine, er ist einer, der das packt. Jedenfalls haben wir mit ihm – wie schon geschrieben – wieder ein herzeigbares „Gesicht“ der Austria.“

AngeldiMaria: „Orti ist für mich einfach die ideale Wahl und war mein Wunschkandidat. Er steht auch für mich für Anspruch und Stil. Wortgewandt, sportlicher Background absolut ok und hat sich auch immer weitergebildet, schon während seiner Karriere. Kennt den Verein. Und auch Ideal für mich, dass er die Austria in der Öffentlichkeit präsentiert. Das neue Gesicht der Austria. Ich kann gar nicht sagen wie ich mich über diese Entscheidung freue.“

Südveilchen: „Orti ist eloquent und smart. Sind mal gute Grundvoraussetzungen. Ein weiterer Vorteil ist, dass er sich ständig weiterentwickeln mag und auch selbstkritisch ist und sich hinterfragt.“

thebodi: „Schau ma mal. Ich bin zwiegespalten was ich davon halten soll. Einerseits natürlich ein guter Typ der sein bestes versuchen wird, andererseits ein völliger Newcomer in diesem Bereich zu einem Zeitpunkt in dem der Kader in völligem Umbruch ist und Entscheidungen schon vorgestern fallen hätten sollen. Da bin ich doch etwas skeptisch.“

ooeveilchen: „Das Einzige das mir bei Orti irgendwie nicht so taugt ist, dass er eigentlich nur die Austria kennt. Er hat also weder als Spieler noch danach nennenswerte Einblicke in andere, potenziell modernere Strukturen bekommen.“

behave yourself: „Ich bin durchaus positiv gestimmt, der sportliche Bereich wirkt smart, sympathisch und sehr motiviert – das ist mehr als die halbe Miete.“

Mehr Fanmeinungen zum FK Austria Wien findet ihr im Austria-Forum des Austrian Soccer Board.