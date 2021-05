Austria-Fans: „Ortlechner wird das neue Gesicht der Austria verkörpern“

Manuel Ortlechner soll in den kommenden Tagen als neuer Austria-Sportdirektor vorgestellte werden. Was halten die Fans vom ehemaligen Kapitän der Meister-Mannschaft von 2013? Wir...

Iderf: „Ich bin mit der Wahl des neuen Sportdirektors zufrieden – ich denke Manuel Ortlechner strahlt Kompetenz und Intelligenz aus.“

Braveheart-FAK: „Ortlechner wäre, glaub ich, eine sehr gute Wahl. Intelligenter Typ, der sich durchaus ausdrücken kann und der sicher beharrlich seine Vorstellungen verfolgt und sich davon auch nicht so leicht abbringen lässt. Kennt den Verein, hätte einen Bonus im gesamten Umfeld und dürfte sich durchaus auch seit seiner Karriere ein gewisses Netzwerk aufgebaut haben. Ich hoffe er hat die fachliche Kompetenz, in der Außendarstellung wird er mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eine riesengroße Verbesserung sein, absolut einer der das Potential hat das „Gesicht der Austria“ in den nächsten Jahren zu sein.“

kingpacco: „Ortlechner ist vollkommen in Ordnung. Ein Mensch der modern denkt, und nicht in der Vergangenheit lebt. Einer der weiß welche Attribute die Mannschaft braucht. Und da ist es egal wo ob Kampfmannschaft oder Young Violets. Und bei seiner letzten Sendung hat man direkt das Feuer gesehen in seinen Augen. Jetzt noch den richtigen Trainer und natürlich auch die Zeit, weil die wird man brauchen, und es kann dann kontinuierlich nach oben gehen.“

Rickson: „Hatte schon lange nicht mehr so ein gutes Gefühl wie bei Ortlechner. Ich traue ihm mit seiner Kompetenz sogar zu in die großen Fußstapfen von Parits zu schlüpfen.“

alaloong: „Ist natürlich ein kleines Experiment, da er halt noch nicht zeigen konnte, was er drauf hat in dieser Kategorie. Mangels Kohle jedoch sicher die beste Wahl. Ich hoffe, er war ordentlich schnuppern bei anderen Vereinen und hat einen guten Draht zu Peter Stöger, um mehr in Richtung internationalen Standard zu gehen.“

Gizmo: „Sehr fein. Mutiger Schritt mit viel Potential, aber auch Risiko. Was solls, wann wenn nicht jetzt!“

veilchen27: „Ich halte das für eine sehr gute Wahl und eine wichtige Entscheidung, die mich gerade sehr glücklich stimmt! Die Austria braucht nach den Abgängen von Stöger und Kraetschmer dringend Personen, die man mit Austria Wien assoziiert, also Gesichter nach außen, die den Verein personifizieren und die für den FAK extern kommunizieren. Ortlechner ist so jemand und ein richtiges Austria-Gesicht, der den Weg der kommenden Jahre, gewissermaßen auch einen kleinen Neubeginn, verkörpern kann und wird…Im Gesamtpaket denke ich, dass wir keine bessere Wahl treffen hätten können. Das aus meiner Sicht einzige Gegenargument ist die mangelnde Erfahrung. Ortlechner war noch nie Funktionär bei einem Verein, jetzt hat er gleich eine der wichtigsten Positionen bei einem großen Verein mit viel Druck. Aber dieses Gegenargument gewichtet für mich nicht so schwer wie die vielen Pro-Argumente. Ich wäre ja sogar noch einen Schritt weiter gegangen und hätte Ortlechner nicht nur zum Sportdirektor, sondern gleich zum Sportvorstand gemacht.“

Schlauer Poet: „Orti riecht für mich so richtig nach notwendigem Neustart und löst doch etwas Euphorie aus – jetzt ist es von Vereinsseite noch dringend notwendig realistische Ziele zu formulieren und kommunizieren.“

and111: „Ich finde Ortlechner ist eine interessante Option. Er bringt meiner Meinung nach zumindest den Intellekt für diese Position mit. Außerdem würde ich ihn so einschätzen, dass er diesen Job nur annehmen würde, wenn die Umstände passen, er also seine Vorstellungen auch umsetzen kann. Kritisch muss man anmerken, dass er kaum Erfahrung hat. Weder als Sportdirektor, noch als Trainer. Aber no risk, no fun. Bin prinzipiell positiv gestimmt und kann mir gut vorstellen, dass es passt.“

JJU: „Freue mich sehr! Der Mann hat Enthusiasmus und ist, so glaube ich, jemand der sich nicht verbiegen lässt. In unserer jetzigen Situation ein guter Schritt.“

AngeldiMaria: „Orti ist für mich einfach die ideale Wahl und war mein Wunschkandidat. Er steht auch für mich für Anspruch und Stil. Wortgewand, sportlicher Background absolut ok und hat sich auch immer weitergebildet, schon während seiner Karriere. Kennt den Verein. Und auch Ideal für mich, dass er die Austria in der Öffentlichkeit präsentiert. Das neue Gesicht der Austria. Ich kann gar nicht sagen wie ich mich über diese Entscheidung freue.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Kommentare zur Bestellung von Manuel Ortlechner.

