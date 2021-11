Austria-Fans: „Endlich belohnt sich die Mannschaft“

Die Wiener Austria gewann das Meisterschaftsspiel gegen den SK Sturm mit 2:1 und sorgte mit diesen drei Punkten dafür, dass der Druck vor dem...

Die Wiener Austria gewann das Meisterschaftsspiel gegen den SK Sturm mit 2:1 und sorgte mit diesen drei Punkten dafür, dass der Druck vor dem bevorstehenden Wiener Derby nicht ganz so groß ist, wobei der Kampf um das obere Playoff ohnehin sehr knapp ist. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

sammy1981: „Huskovic in den Zweikämpfen trotz körperlicher Nachteile fast immer der Gewinner – ganz wichtiger Spieler vorne. El Sheiwi sogar in Minute 95 noch mit Kraft und Zug nach vorne – unglaubliche Leistung in seinem Alter.“

echter-austrianer: „Verdient gewonnen. Nächste Woche bitte wieder!“

seldom: „Diese 3 Punkte hat sich die Mannschaft, nach gefühlt 15 Remis, wo wir auch gewinnen hätte können, sowas von verdient!“

veilchen27: „Bitte bekommt die elendigen Finanzen in Griff. Diese Mannschaft macht einfach zu viel Spaß mit all diesen jungen Spielern wie dem heute überragenden Huskovic. Selten konnte man einer Austria-Mannschaft so genau bei ihrer Entwicklung zu sehen. Im August haben wir mit einem erkämpften X in Graz erstmals angeschrieben, im November feiern wir gegen denselben Gegner einen verdienten, überlegenen Heimsieg! Das wäre ein tolles Mitgliederspiel gewesen!“

Overlyzer – Live-Coverage aus über 800 Ligen und Bewerben!

pramm1ff: „Super Spiel in Summe. In der ersten Halbzeit sich nicht von überhart spielenden Grazern unter Schütti-Protektion verunsichern lassen. In der zweiten Halbzeit nach dem Ausschluss die wichtigen Treffer erzielt und sich dann von wütenden Grazern verunsichern lassen. Dennoch, selbst in Halbzeit 2 waren nach dem Anschlusstreffer genug Chancen da, um das noch deutlich höher zu gewinnen. Wie auch natürlich in Halbzeit 1 mehr Tore rausschauen sollten.“

HwG: „Yes! Verdient. war eine knappe Geschichte, aber endlich belohnen wir uns mal. Huskovic einfach nur top.“

chris_ajh: „ENDLICH wieder mal gewonnen – war unter dem Strich auch verdient! Kann man bitte trotzdem mit diesen Spielereien im und um den Strafraum aufhören – mich macht das jedes Mal fertig und es war klar, dass wir uns dadurch auch das Eine oder andere Gegentor einfangen.“

QPRangers: „Wichtiger und verdienter Sieg, hätte schon zur Pause 2:0 stehen müssen. Die Rote ganz klar, mit Absicht hinten reingesprungen. Ansonsten Graz nicht überhart oder unfair, da habe ich schon anderes gesehen.“

seldom: „Ein Wort noch zu Huskovic: Ich behaupte einfach mutig, er ist das beste Offensivtalent, welches die Akademie bislang rausgebracht hat. Ich kann mich jedenfalls an keinen 18-jährigen offensiven Eigenbauspieler erinnern, der in diesem Alter schon so weit war. Bitte unbedingt langfristig verlängern und falls notwendig bis an die finanziellen Möglichkeiten gehen!“

tifoso vero: „Austria hat nicht nur gegen Sturm gewonnen, sondern aus meiner Sicht auch Schmid gegen Ilzer. Und auch das freut mich ganz besonders. Wir haben den richtigen Trainer. Das zeigte sich u.a. auch, dass der junge Weg konsequent fortgesetzt wird. Es war ein hochverdienter Sieg, auch wenn ich gegen Schluss vor lauter Nervosität fast ins Freie gegangen wäre, weil ich das nervlich nicht mehr durchstand.“

Hurricane: „Mehr als verdienter Sieg heute gegen teils übermotivierte Grazer. Das dumme 2:1 hat es sogar nochmals spannend gemacht. Negativ erwähnen muss man, dass man wieder extrem viele Chancen liegen gelassen hat. Positiv, dass man zu so vielen Torchancen kommt und eigentlich wieder gut gespielt hat. El Sheiwi ist eine Wohltat. Unglaublich welches Potential der Bursche hat.“

violet heat: „Wunderbarer Sieg einer wirklich stark spielenden Austria, die um den Erfolg 95 Minuten gefightet hat. Die Mannschaft erarbeitet sich viele Chancen und tritt sehr geschlossen auf. Jukic heute für mich sehr stark, auch sonst sehr starke Leistungen, Huskovic und El Sheiwi eine wahre Freude. Man muss am Boden bleiben, aber ich liebe diese Mannschaft mehr als jede seit der Meisterschaft. Großartige Arbeit von Mani Schmid und Co.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach dem 2:1-Sieg der Wiener Austria gegen den SK Sturm.

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!