Austria-Fans: „Fast unmögliche Aufgabe für Neo-Coach Wimmer“

Die Wiener Austria stellte gestern den Nachfolger von Manfred Schmid vor. Michael Wimmer, der zuletzt Co-Trainer beim FC Augsburg und VfB Stuttgart war und bei den Schwaben auch einige Saisonspiele interimistisch das Trainerzepter in der Hand hielt, übernimmt die keinesfalls einfache Aufgabe in Wien-Favoriten. Wir wollen uns ansehen was die Austria-Fans zur Bestellung des neuen Cheftrainers sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Violettesbluat: „Ich werde ihm eine faire Chance geben. Wirkt in dem Video nicht unsympathisch. Hoffen wir, dass er erfolgreich ist.“

AngeldiMaria: „Der neue Trainer tut mir jetzt schon leid. Ich verstehe wieso er natürlich die Chance wahrnimmt um ins Profigeschäft einzusteigen. Aber ob er sich damit einen Gefallen macht bezweifle ich. Interimstrainer. Könnte ihm auch hier passieren. Denn viele Spiele bis zum oberen Playoff gibt´s nicht mehr. Und die Geduld der Fans wird sehr kurz sein, eigentlich eine unmögliche Aufgabe. Denn er muss mehr als nur liefern. Müsste schon ein Wunderwuzzi sein der alle Spiele gewinnt um die Entlassung von Mani irgendwie zu rechtfertigen.“

Timberwolf1976: „Ein x-beliebiger deutscher Nachwuchstrainer. Dagegen wäre ja sogar ein Silberberger ein Lopetegui gewesen. Es kann mir doch kein Mensch erklären, dass man hier weiß worauf man sich da einlässt? Fünf Spiele als Trainer im Profibetrieb als Verantwortlicher? Wahnsinn.“

ViolettErlaa: „Ich glaub wir sind uns überwiegend einig, dass die Trennung von Manfred Schmid (zumindest mit diesen fadenscheinigen Begründungen) ein Fehler war! Aber wir Fans sollten jetzt nicht den Fehler begehen, und Michael Wimmer mit Ablehnung gegenübertreten! 1. Kann er nichts für die Entlassung und 2. Möchte er das gleiche wie wir, erfolgreich sein! Also geben wir ihm eine faire Chance und unterstützen wir ihn und die Mannschaft! Forza Viola!“

Matt003: „Er ist der letzte, der irgendwas dafür kann – jede/r hat eine faire Chance verdient. Wir müssen endlich nach vorne schauen – in unserem Zustand bekommen wir doch keine andren Trainer, das war doch klar.“

aragorn: „Ich werde nach heutigem Stand mein Engagement nach Jahren beenden, wodurch der Austria ein namhafter Betrag entgehen wird. Und ich werde nicht der Einzige sein, es wird also das Gegenteil dessen eintreten, worum Hensel und Krisch so eindringlich gebettelt haben. Für mich gibt es die Austria, die ich liebe, seit dem 05.12.2022 nicht mehr. Ein Verein, der derartige Entscheidungen trifft und mit einem Menschen wie Schmid so umgeht, der seine Mitglieder anlügt, der nicht im Ansatz versteht was „Miteinander“ und „Austria-Familie“ bedeuten soll, der ist mir um nichts sympathischer, als andere Mitbewerber in der österreichischen Bundesliga. Und vielleicht merkst du auch, was ich bewusst bei dieser Entscheidung nicht erwähnt habe: Den sportlichen Aspekt. Denn ich kann es mir zwar nicht vorstellen, dass das nicht ein massiver Rückschritt ist, aber selbst wenn der neue Trainer ein Wunderwuzzi ist und uns zum Vizemeister macht, würde das nichts an den obigen Punkten ändern. Es würde die Entscheidung und den Umgang damit um nichts weniger ekelhaft machen.“

Provokant: „Was ich auch erschreckend finde, der Typ hat 0 erreicht. In welcher Welt ist der nun „besser“ als der Schmid? Der Wimmer hat 0 Austria-bezug und keine Erfahrungen. Herrlich. Kannst nicht erfinden.“

tifoso vero: „Ich will nicht mehr in die Vergangenheit blicken, bringt eh nichts. Daher wünsche ich dem Michael alles Gute bei uns und hoffe, dass er uns wieder nach Europa bringt. Sein Spiel bei Stuttgart gefiel mir, auch wenn die Niederlage gegen den BVB weh tat. Doch wenn er den Punkteschnitt von 1,70 mit Stuttgart bei uns auch erreicht, dann wäre das toll.“

DeusAustria: „Natürlich bekommt er eine Chance. Aber er muss halt von Beginn an liefern und das Mindestziel ist Platz 3. Denn das hat Schmid auch geschafft. Ja, man hat jetzt einen schlechteren Kader aber anscheinend ist der Trainer ja so viel besser, sonst hätte man Schmid nicht raushauen müssen.“

Milenko_oh_oh: „Wimmer kann am wenigstens für den ganzen Schas…Chance geben und ihm gegenüber positiv sein.“

Beamero: „Irgendein Deutscher also. Ist sicher spannend, möglicherweise wird er sogar Erfolg haben. Gefühlsmäßig gehe ich aber eher davon aus, dass das keine erfreuliche Episode wird. Insgesamt für mich jedenfalls kein Aufreger, seit dem 5. Dezember ist da bei mir irgendwie die Emotion draußen. Angesichts der handelnden Personen und deren Motivlage wird das wohl so eine Art Selbstschutzmechanismus sein, ich erwarte nämlich noch viele Grauslichkeiten aus deren Richtung. Die Demontage von Schmid war für mich eine Zäsur. Seither ist meine Distanz zum Verein leider größer als selbst in den schlimmsten Zeiten unter Stronach.“

