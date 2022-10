Austria-Fans: „Heute gibt es keinen Favoriten“

Das Wiener Derby steht an und wir wollen von beiden Fanlagern wissen, was sie sich bei diesem prestigeträchtigen Spiel von ihrer Mannschaft erwarten. Nachdem...

Das Wiener Derby steht an und wir wollen von beiden Fanlagern wissen, was sie sich bei diesem prestigeträchtigen Spiel von ihrer Mannschaft erwarten. Nachdem wir uns die Kommentare der Rapid-Fans bereits ansahen, wollen wir uns nun den Anhängern der Wiener Austria widmen. Alle Meldungen stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Lucky Luke: „Die Mannschaft muss sich jetzt richtig über 90 Minuten zusammenreißen, um da etwas mitnehmen zu können. Sollten wir in Rückstand geraten, ist das kein Grund, nach 60 Minuten komplett auseinanderzufallen wie gegen Sturm oder Posen. Ob es körperlich reicht, ist natürlich die Frage, aber taktisch muss man sich irgendwas überlegen, um nicht permanent offen und in Gefahr zu laufen, nach jedem Ballverlust gegentorgefährdet zu sein. Rapid hat spielerisch sicher Probleme, aber sie werden mit Power in die Partie gehen und auf unsere Schwächen vorbereitet sein. Es wird schwierig, so realistisch muss man sein. Also konzentriert bleiben, depperte Fehler vermeiden, sich nicht durch Pressing stressen lassen und lieber den Ball nach vorne oder auf die Tribüne dreschen im Zweifel, klare Aufteilung, welcher der zentralen Mittelfeldspieler hinten zu bleiben hat usw. Basics, aber ich glaube, in der jetzigen Phase sollte man lieber einen Schritt zurückmachen und alles möglichst einfach halten.“

Blackcactus: „Ich hoffe wir spielen intelligenter und stehen nicht so hoch. Rapid soll ruhig mehr als einen tiefen Pass für ein Tor machen müssen. Und ich hoffe die Spieler investieren mehr, gegen Villarreal war schon sehr die Luft draußen und es wird wieder aggressiver angegangen.“

bigben79: „Überstehen wir die ersten 20 Minuten ist alles möglich! Bei einem X, bleiben wir weiter ungeschlagen dort und es ist eine gefühlte Rapid-Niederlage. Bei einer Niederlage war der Rapid-Sieg erwartbar wegen der Anstrengungen am Donnerstag. Bei einem Austria-Auswärtssieg nach einem schweren EC-Match in Spanien wäre dies der ultimative Sieg bzw. für Rapid eine Katastrophen-Niederlage vor ausverkauftem Haus. Meiner Meinung nach hat Rapid mindestens die gleich schweren Voraussetzungen vor dem Spiel als wir. Bei einer möglichen Rapid-Niederlage mit diesen Voraussetzungen stünde ein weiteres Köpferollen im sportlichen Bereich auf der Tagesordnung. Der Druck auf die Mannschaft, auf Feldhofer und Zoki ist fast schon größer als bei uns.“

Hurricane: „Sieg für uns wäre schon sehr fein. Auch ein Xerl wird genommen, um die Serie zu verlängern.“

QPRangers: „Wird jedenfalls interessant, vor der Länderspielpause waren wir im Hoch und Rapid down, jetzt haben sie bisserl Aufwind und wir wanken, auch wegen Verletzungen und Lospech. Grandios präsentieren wir uns beide nicht. Deswegen gibts keinen Favoriten diesmal…“

hope and glory: „Hoffe Gruber und Martins sind bis zum Derby wieder voll fit! Favoriten gibt es meiner Meinung nach beim Derby keinen. Ihre Ergebnisse zeigen etwas nach oben, wir leider im EC zwei Mal mit vielen Gegentoren. Wenn bei uns alle Mann fit sind, sollten wir ungeschlagen bleiben in der Vorstadt.“

Auf wettformat.com findet ihr eine Vorschau auf das 337. Wiener Derby.

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen der Austria-Anhänger vor dem Wiener Derby.