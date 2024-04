Austria-Fans: „Luxusproblem statt Personalsorgen“

Die Wiener Austria trifft nach dem Auswärtssieg gegen den Wolfsberger AC zuhause auf die WSG Tirol und die Fans hoffen auf einen weiteren Sieg...

Die Wiener Austria trifft nach dem Auswärtssieg gegen den Wolfsberger AC zuhause auf die WSG Tirol und die Fans hoffen auf einen weiteren Sieg ihrer Mannschaft, die im unteren Playoff noch ohne Niederlage ist. Wir sehen uns die Erwartungshaltung der Anhänger an. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

valentin1911: „Die WSG kommt in guter Form nach Favoriten. Im unteren Playoff bisher ungeschlagen, zwei Siege und ein Unentschieden. Das letzte Duell war ein komisches Spiel, viel Dominanz von uns, ein verschossener Elfer von Prelec, zwei getroffene von Fitz. 2:0-Sieg aber keine Feierlaune durch den Nichtangriffspakt in Gijon Klagenfurt. Das andere Saisonduell im Oktober war etwas chaotisch, unsere zweite Halbzeit damals trotz roter Karte für die WSG nicht wirklich gut. Insgesamt sind wir gegen die Tiroler aber trotzdem immer relativ dominant. Gerade mit der englischen Woche und dem nächsten Spiel am Dienstag wird es vermutlich eh genug Möglichkeit zur Rotation geben. Deshalb hoffe ich, dass Wels und Guenouche nach ihrer starken Leistung in der Startelf bleiben, auch wenn Fischer und Krätzig wieder verfügbar sind. Ich fände ein zentrales Mittelfeld Krätzig/Wels am Samstag und Krätzig/Fischer am Dienstag ganz gut. Wimmer wird endlich wieder die Qual der Wahl haben. Vielleicht gibt‘s sogar vier Rückkehrer nach Sperren und Verletzungen. Theoretisch könnte es für Samstag 22 ordentliche Optionen für die 18 Kaderplätze geben. Sehr ungewohnt.“

veilchen27: „In der aktuellen Form womöglich der stärkste Gegner im unteren Playoff. Ein Heimsieg wäre wunderbarst, bevor wir dann am Dienstag in den Hexenkessel Tivoli müssen. Wimmer hat seit langer Zeit wieder ein Luxusproblem statt Personalsorgen. In der Innenverteidigung sind Plavotic/Martins gleichwertig. Als Linksverteidiger ist Krätzig stark, aber Guenouche rauszustellen wäre ungerecht. Im Zentrum haben Holland/Wels eine Bewerbung abgegeben, zugleich ist aber unser stärkster Zentrumspieler Potzmann wieder fit, jedoch eher nicht für 90 Minuten. Der Kapitän und Leader ist ebenso wieder spielberechtigt, aber nicht in Form, und Krätzig kann dort auch spielen. Also fünf Spieler für zwei Positionen und alle fünf haben gute Argumente auf ihrer Seite. Am einfachsten ist es wohl noch an vorderster Front, wobei ich durchaus ein Freund davon bin, mit einem echten Neuner zu spielen, insbesondere zuhause gegen die WSG, aber Asllani ist wohl noch nicht Startelf-fit, Schmidts Bewerbungsschreiben dafür halten sich eher in Grenzen, Vucic ohnehin außer Form, also wohl doch kein echter Neuner, sondern wieder Muki?“

Blackcactus: „Ich sehe die WSG als die stärkste Mannschaft im unteren Playoff (nach uns). Sollte aber trotzdem ein Sieg werden.“

systemoverload: „Also ich würde klar mit Muki beginnen. Ist aus dem Trio mit Vucic und Schmidt der klar bessere Kicker und wenn alle nichts treffen dann im Zweifel immer, den der höher veranlagt ist aufstellen. Asllani dann von der Bank. Asllani könnte noch sehr wichtig werden, weil er den Zielspieler wirklich halbwegs geben kann. Muki sehe ich sowieso eher in Konkurrenz mit Gruber. Wirklich schwierig wird es, wo man Krätzig unterbringt, weil langfristig gehört die linke Seite Hakim und seine Leistungen verdienen sich auch einen Startplatz. Sollte Potzman wirklich fit genug sein für die Bank und einen Einsatz, würde ich fast beinhart mit Holland und Krätzig im Zentrum beginnen und im Verlauf des Spiels Wels statt Fitz oder Krätzig und Potzmann für Holland. Fischer würde ich gar nicht bringen im Moment.“

Nuggetface: „Über 11000 Karten weg. Auch gegen Altach schon über 10000 weg. Kompliment an unsere Fans, das hätte ich im unteren Playoff nicht erwartet.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Kommentare der Austria-Fans vor dem Heimspiel gegen die WSG Tirol.