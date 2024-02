Drittes Tor im dritten Spiel: Ex-WAC-Stürmer Bamba hat einen Lauf

Der Verkauf von Mohamed Bamba vom Wolfsberger AC zum FC Lorient war der meistbeachtete Transfer in der österreichischen Bundesliga, da die Kärntner für den...

Mohamed Bamba absolvierte nur 17 Pflichtspiele für den Wolfsberger AC, ehe er um die Rekord-Ablöse von fünf Millionen Euro in die Ligue 1 wechselte. Die Kärntner überwiesen für den quirligen Angreifer bloß 200.000€ an den israelischen Zweitligisten Hapoel Rishon leZion. In der Bundesliga steuerte Bamba sechs Tore und drei Assists in 15 Spielen bei und kam auch in zwei Cup-Partien auf drei Scorerpunkte.

So wie er vom Sprung aus der zweiten israelischen in die österreichische Bundesliga keinerlei Anlaufzeit benötigte, schlug er auch in der französischen Ligue 1 sofort ein.

Seinen ersten Einsatz hatte er beim 3:3-Unentschieden gegen Le Havre, als er kurz nach seinem Transfer 21 Minuten vor dem Abpfiff eingewechselt wurde und die zwischenzeitliche Führung zum 3:2 erzielte. Das verschaffte ihm einen Platz in der Startaufstellung im darauffolgenden Spiel gegen den FC Metz, wo er im 3-4-2-1-System als Solospitze auflief und nach 19 Minuten seine Mannschaft in Führung brachte. Der FC Lorient entschied die Partie schließlich mit 2:1 für sich.

Vergangenes Wochenende schlug Bamba mit seinem neuen Klub schließlich auch Stade Reims zuhause mit 2:0. Der Stürmer aus der Elfenbeinküste erzielte erneut den Führungstreffer zum 1:0 und steht damit nach drei Einsätzen bei ebenso vielen Treffern. Was für ein Traumstart.

Nachdem Bamba einige gute Chancen vorfand traf er gegen Stade Reims in der 70. Minute zum 1:0. Bambas Tor seht ihr im Video ab Minute 2:10! Beim Gegner stand übrigens der ehemalige LASK-Legionär Keito Nakamura in der Startelf.

Der FC Lorient sammelte damit ganz wichtige sieben Punkte aus den letzten drei Partien und kletterte damit auf den 16. Tabellenplatz. Die Mannschaft spielt nach wie vor gegen den Abstieg, doch die Formkurve zeigt steil nach oben. In den ersten 18 Runden konnte die Mannschaft nur zwei Spiele gewinnen – mit Bamba holte man aus drei Partien zwei Siege und ein Unentschieden. Es sieht ganz so aus als hätte der FC Lorient die fünf Millionen Euro Ablöse für Mohamed Bamba hervorragend investiert.