Austria-Fans: „Mit einem Sieg Luft nach unten verschaffen“

Auf die Wiener Austria wartet heute das Auswärtsspiel gegen die WSG Tirol und nach dem 4:1-Sieg gegen die SV Ried will man weiter Punkte einfahren. Erwarten sich die Austria-Fans den nächsten Dreier? Wir haben uns für euch im Austrian Soccer Board bei den Fans umgehört.

Viola-Sandbox: „Ein Sieg muss wie immer her, ganz egal wie. Ein gutes Spiel unserer Mannschaft täte aber schon gut. Es ist auch im Moment egal ob WAC überholt wird oder nicht. Schön anzuschauen ist jedenfalls, dass nur drei Mannschaften mehr Tore erzielt haben und nur ein Verein weniger Tore bekommen hat. Es ist eben eine Freude eine gute ambitionierte junge Mannschaft auf dem Feld zu sehen.“

elmod: „Übernächste Runde gegen RB Salzburg gibt es nichts zu holen. Daher bitte am Tivoli 1 bis 3 Punkte. Ich werde live vor Ort sein.“

echter-austrianer: „Abgesehen von Demaku waren die Herren, die letzten Samstag das violette Tuch anlegen durften, derzeit wohl unsere Premium-Garnitur. Die Kette steht mit Sutti-Handl-Mühl-Ivkic wohl fix. Rechts vorne macht Teigl ein gutes Spiel – das ist offensichtlich eine viel bessere Position für ihn. Martel ist fix. Fischer ist fix. Djuricin ist fix. Braunöder auch. Bleiben Keles oder Jukic. Mal sehen was Manfred Schmid so einfällt.“

veilchen27: „Huskovic hätte sich meiner Meinung nach eine Rückkehr in die Startelf verdient und sollte nicht aus der Stammelf fallen, nur weil er einmal kurz verletzt ausfiel. Aber bloß statt wem? Gibt aus der Ried-Startelf niemanden, der auf die Bank sollte. Also bleibt für Muki wohl ebenso wie für Demaku vorerst nur die Bank, denke ich. In Innsbruck also wieder mit der erfolgreichen Ried-Startelf. Die Woche darauf gegen Salzburg gibt es dann wohl ohnehin Änderungen (5-3-2, wieder mit Muki vorne?).“

Lokus2: „Extrem wertvolles Auswärtsspiel vor der Länderspielpause. Mit einem Sieg ist die Stimmung in dieser Pause wohl perfekt, rein sportlicher Natur. Und man könnte sich nach unten ein wenig Luft verschaffen. Diese junge Truppe gefällt mir sehr – bitte haut`s euch wie immer zu 100% rein und nehmt die drei Punkte aus Innsbruck mit!“

Hurricane: „Ein Sieg gegen die Kristallkicker wäre sehr fein. In der zweiten Runde haben sie mit Glück gegen uns einen Punkt geholt. Da ist mir die Aktion mit Fischer und dem Fehlpfiff vom Schiri in Erinnerung geblieben.“

Killbritney: „Da haben wir noch eine Rechnung offen.“

KindausFavoriten: „Ich schätze es wird schon ein kleiner Vorteil für uns sein, dass die Tiroler am Donnerstagabend noch Cup spielen mussten. Noch dazu gegen den LASK, das ist immer körperlich anstrengend, auch wenn die im Moment in der Liga keine Ergebnisse zustande bringen.“

