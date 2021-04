Austria-Fans: „Mit einem Sieg wären wir die Abstiegssorgen fix los“

Nachdem die Austria nun die Lizenz im zweiten Anlauf bekam, dürfen sich die Anhänger wieder vermehrt auf das sportliche konzentrieren. Wir wollen uns ansehen...

Nachdem die Austria nun die Lizenz im zweiten Anlauf bekam, dürfen sich die Anhänger wieder vermehrt auf das sportliche konzentrieren. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans von dem heutigen Spiel gegen die Admira erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

XSCHLAMEAL: „Es wären wichtige drei Punkte und nachdem die Admira sowieso bereits drei Punkte von St. Pölten weg ist, hätte ich nicht mal ein schlechtes Gewissen.“

veilchen27: „Aufstellung fällt schwer, weil zuletzt sieben Ausfälle. Ungewiss, wer zurückkommt. Pichler sicherlich, wobei man von ihm nach über einen Monat ohne Spielpraxis keine Wunderdinge erwarten kann. Tendenziell würde ich ihn dennoch gerne in der Steartelf sehen, zumindest ist er sicherlich frischer als andere in der englischen Woche, in der am Dienstag ja schon das nächste Spiel wartet und Rotation gut tut.“

ozzy: „Pichler mit Comeback. mit dem hat die Admira heuer schon zweimal große Probleme gehabt. Lasset die spiele beginnen.“

veilchen27: „Laut Website ist Jukic nun wirklich wieder einsatzbereit, gegen Ried war er noch krank – sonst dürfte niemand zurückkehren. Vor allem mit Suttner rechne ich sicherlich noch nicht. Hoffe eher, dass mal bei Poulsen die Startelf und zumindest 70 bis 80 Minuten möglich sein werden. Ebenso frage ich mich, wie wir Madl nochmals zweimal 90 Minuten zumuten können. Spätestens im zweiten Spiel am Dienstag wird er ein Moped brauchen.“

The1Riddler: „Ich bin mir nicht sicher welche Strategie Stöger verfolgen wird. Zuerst war es ja eher ein 4-1-4-1 was er bevorzugt hat, dann wird wohl Demaku rausfliegen und Sakaria dazukommen. Zuletzt hat er aber auf 4-2-3-1 zurückgegriffen, womit wir mehr spielerische Linie in unser Spiel bekommen haben. Ich denke, dass zumindest die Doppelsechs/Doppelacht in diesem Spiel bleibt und er auf zwei Flügelspieler setzen wird. Außerdem hat er eigentlich immer auf Sakaria gesetzt und wird es wohl auch weiterhin tun. Deshalb glaube ich an das 4-2-2-2 mit zwei schnelleren Flügel und einem robusten Zentrum, wo sich auch ein Pichler zentral reinfallen lassen wird.“

hope and glory: „Ein sehr wichtiges, wenn nicht sogar DAS wichtigste Spiel! Mit einem Sieg bei der Admira sind wir meiner Meinung nach alle Abstiegssorgen los.“

Captain DohDoh: „Klarer 4:0 Auswärtssieg, da die Erleichterung nach dem Lizenzerhalt riesig ist.“

Gizmo: „Hartberg überholen ist doppelt wichtig, weil wir im Playoff wieder ins Stadion dürfen.“

