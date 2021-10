Austria-Fans: „Unnötige und unverdiente Niederlage“

Nach sechs Meisterschaftsrunden ohne Niederlage verlor die Wiener Austria das Auswärtsspiel gegen den WAC mit 0:1. Tai Baribo erzielte den einzigen Treffer des Spiels...

Nach sechs Meisterschaftsrunden ohne Niederlage verlor die Wiener Austria das Auswärtsspiel gegen den WAC mit 0:1. Tai Baribo erzielte den einzigen Treffer des Spiels in der 43. Minute und bescherte damit den Kärntnern den ersten Liga-Sieg nach drei sieglosen Partien. Wir wollen uns ansehen was die Austria-Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

veilchen27: „Wir hätten die 7. Runde in Folge ungeschlagen bleiben, den 3. Auswärtssieg in Folge feiern und 3. In der Tabelle werden können. Insofern nur allzu Austria-typisch, dass wir verloren haben. Und schon sehr ärgerlich. So richtig angefressen kann ich dann aber doch nicht sein. Eine Startelf mit 23,1 Jahren im Durchschnitt und mit vier AKA-Spielern, die gemeinsam 65 Spiele in den Beinen haben, wo beim Gegner allein Liendl 601 Spiele hat. Dazu eine Leistung, die nicht wirklich gut, aber auch nicht wirklich schlecht war und sich einen Punktgewinn verdient hätte. Es ist in unserer Situation klar, dass wir nicht jedes Spiel gewinnen und immer wieder Rückschläge haben werden. Solange man aber eine junge, engagierte Mannschaft mit violettem Herz sieht, kann ich damit gut leben. Und das tue ich und habe den Eindruck, dass sportlich gerade vieles in eine gute, richtige Richtung geht.“

Hurricane: „Partie war in Ordnung. Ein klassisches Xerl eigentlich. Finde dass sich die Mannschaft aber trotzdem gut entwickelt. Djuricin hat heute seine zwei guten Chancen leider vergeben. Dann hätte es anders ausgeschaut. Nach der Länderspielpause geht es gegen die Admira und da muss dann der Dreier her.“

Overlyzer – Live-Coverage aus über 800 Ligen und Bewerben!

Mathias13: „Fand ich nicht so schlecht von uns. Wenn du allerdings keinen Schuss aufs Tor zusammenbringst, war es halt auch nicht gut. Und so darf man sich nicht wundern, dass es diesmal ohne Punkt nach Hause geht.“

Groovee: „Absolut harmlos vorne, null Durchschlagskraft. Djuricin muss das 1:1 machen. Heut war mit dieser Leistung nicht mehr drinnen. Grünwald und Ohio haben nix gebracht. Ohio ist halt technisch extrem limitiert – nur schnell laufen bringt halt eher wenig.“

bigben79: „Braunöder gefällt auf dem Weg zum Holzhauser-Nachfolger, seine Pässe werden von Spiel zu Spiel besser. Vermeidbare Niederlage, aber jetzt die Pause nutzen, Kraft tanken und die Jungen weiterentwickeln. Klar gibt es Rückschritte, wenn man auf die Jugend setzt, aber so richtig chancenlos waren wir heuer quasi noch nie – daher Fortschritte – weiter!“

chris_ajh: „Ich weiß nicht – irgendwie hätte ich heute gerne Ohio von Beginn an gesehen. Die Kärntner haben in der ersten Hälfte sehr hoch verteidigt und es gab ein paar vielversprechende Laufduelle, welche wir leider knapp nicht für uns entscheiden konnten. Unter Strich war das alles ein bissl zu brav.“

Austrianer1969: „Ein X wäre gerecht gewesen obwohl Wolfsberg spielerisch doch besser war. Heute war unsere linke Seite einfach schlecht, Suttis schlechtestes Spiel seit seiner Rückkehr und Fischer ist auf links eine Vorgabe. Warum haben Keles als Linker und Fischer als Rechtsfuß nicht einfach getauscht? Das langsame Herausspielen, übrigens wie auch bei den YV, einfach nervig, dadurch auch keine Überraschungsmomente. Niederlage ist zwar ärgerlich, aber kein Beinbruch, der jetzt eingeschlagene Weg muss durchgezogen werden.“

hope and glory: „Unnötige, vermeidbare und meiner Meinung nach auch unverdiente Niederlage. Uns fehlte lediglich in der Offensive die Durchschlagskraft bzw. die Genauigkeit im Abschluss. Ansonsten war die Partie von uns ganz ok. Mühl war heute über weite Strecken sehr stark, dass 1:0 geht aber auf seine Kappe. Schade, dass es zu keinen Punkt gereicht hat. Wäre verdient gewesen.“

kingpacco: „Ich fand unser Spiel nicht so schlecht – hinten standen wir stabil und gut, bis auf eine Situation kurz vor der Pause und da hats geklingelt. Suttner heute erste Halbzeit sehr schwach. Zweite Halbzeit haben wir das Spiel kontrolliert, versucht in Ruhe das Spiel aufzubauen, aber der Gegner stand meistens mit acht Mann vor dem eigenen Strafraum. Da fehlt uns halt auch ein Spielmacher der eben auch hier Räume öffnen kann.“

behave yourself: „Gerade heute war ich enttäuscht, fehlerhafter Spielaufbau, viele verlorene Zweikämpfe, schlecht fertiggespieltes Umschaltspiel. Vor den Toren war jeweils nicht viel los, daher wäre ein Unentschieden wohl zu erwarten gewesen, aber spielerisch war das ziemlich schwach, wie schon gegen Hartberg wo wir eine sensationelle Chancenauswertung hatten.“

QPRangers: „Mir gefällt es gut, mit Huskovic, Braunöder, Ivkic, Keles Handl und Jukic zu spielen. Das soll bitte so bleiben, Das ist die Zukunft, mit und ohne Geld – da sind es eher die Alten, die Routiniers, die in einem Formtief sind, wie Djuricin heute, der zwar auch gut gefightet hat, aber nix getroffen hat und Suttner oder Teigl.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach der 0:1-Niederlage der Wiener Austria gegen den WAC.

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!