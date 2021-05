Austria-Fans: „Versöhnlicher Abschluss einer schwierigen Saison“

Die Wiener Austria gewann nach dem 3:0-Sieg im Hinspiel auch das Rückspiel gegen den Wolfsberger AC mit 2:1 und qualifizierte sich damit für die...

Die Wiener Austria gewann nach dem 3:0-Sieg im Hinspiel auch das Rückspiel gegen den Wolfsberger AC mit 2:1 und qualifizierte sich damit für die Conference-League-Qualifikation. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Captain DohDoh: „Tolle Leistung … nicht 100% konsequent, aber gegen den WAC hat‘s g‘reicht! Den Grundstein haben wir ohnedies am Donnerstag gelegt.“

DrSaurer: „Der Einzug in den Europacup war keine Sekunde in Gefahr. Tolle letzte Spiele. Auch heute hat die Mannschaft genau das gemacht, was man nach einem 3:0-Heimsieg macht.“

Hurricane: „Das man die verkorkste Saison noch rettet hätte ich mir ehrlich gesagt nicht gedacht. Daher auch ein Lob an die ganze Truppe. Nächste Saison Austria international ist halt doch sehr fein.“

veilchen27: „Das war eine richtig schwierige Saison mit vielen Höhen und Tiefen. Am Ende der Saison spielen wir international und ich habe das Gefühl, dass im Laufe der Monate da eine wirklich sympathische, talentierte, willige Mannschaft entstanden ist. Wer hätte vor einigen Wochen noch gedacht, dass wir am Ende der Saison feiern und uns zugleich auf die nächste Saison freuen? Zumindest ich tue das – im Gefühl, dass es weiterhin schwierig ist, aber die Richtung stimmt und wir uns step by step in eine gute Richtung entwickeln. Austria Wien spielt international! Danke, Peter & Mannschaft, die ich im Laufe der Saison mehr und mehr ins violette Herz geschlossen habe! Da sind viele feine Burschen dabei! Möge der Großteil auch 2021/22 unter Orti & Mani in Violett spielen!“

pepe6: „Danke Burschen für diesen versöhnlichen Ausklang!“

Danubius: „Eine sehr schwierige und turbulente Saison endet doch noch mit der Qualifikation fürs internationale Geschäft! Großes Lob and die Mannschaft und das Betreuerteam!“

tifoso vero: „Vier Spiele in zehn Tagen hinterlassen am Ende der Saison (!) natürlich Spuren. Trotzdem haben die Jungs es gut gemacht, auch wenn die Torausbeute höher sein hätte können. Aber egal, es war ein guter Abschluss einer doch schwierigen Saison.“

hope and glory: „Heute nur das Nötigste gemacht. Ärgert mich schon ein wenig. Aber, Gratulation an unsere Jungs! Ich hätte es ihnen ehrlich gesagt zuletzt nicht zugetraut. Sie waren gegen Hartberg und zweimal gegen den WAC das bessere Team und sind verdient im Europacup!“

violet heat: „Danke Peda, komm wieder! Immer einer von uns! Ganz starkes Saisonfinish. Heute haben alle gemeinsam erfolgreich für das Ziel gearbeitet. So darf man gespannt sein, was sich in den nächsten Wochen tut. Die Achse Martell-Demaku für mich für das gute Frühjahr entscheidend und natürlich Marco Djuricin, alle IV und der beste Torhüter der Saison. Fortan Viola!“

Groovee: „Freut mich, dass das neue Trainerteam und Orti gleich mal zeigen können wie sie sich den weiteren Weg auch international vorstellen. Wenn die Jungs wieder frisch sind kann da was gehen. Palmer-Brown wird uns aber extrem fehlen.“

culixo: „Versöhnlicher Abschluss einer schwierigen Saison. Entscheidend war, dass wir die letzten drei Spiele nochmals draufgelegt haben, wobei uns heute vor allem der Spielverlauf geholfen hat. Mit dem Niveau vom Hartberg-Spiel und zu Hause gegen den WAC hätten wir vermutlich auch das obere Playoff geschafft, denn das war schon ziemlich eindrucksvoll. Bei aller Freude möchte ich aber auch nicht vergessen, dass es vor dem Play Off nur zu Platz 8 gereicht hat und es bezüglich des Spielermaterials im nächsten Jahr noch viele Fragezeichen gibt. Da wartet also viel Arbeit, vor allem auch, weil manche Entscheidungen ziemlich spät gefallen sind. Djuricin zu verlängern fand ich schon mal gut, ich glaube er passt als spielender Stürmer sehr gut zu uns.“

