Das erwarten sich die Austria-Fans für die Qualifikationsgruppe 2021

Der Grunddurchgang ist zu Ende und spätestens seit der letzten Runde wissen alle zwölf Bundesligisten was in den nächsten Wochen auf sie zukommt. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans von ihrer Mannschaft in den verbleibenden zehn Runden erwarten und blicken nun auf die Wiener Austria, die wie in der vergangenen Saison im unteren Playoff antreten muss. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

The1Riddler: „Ich erwarte mir eine merkliche Steigerung in der Leistung nach vorne hin. Mehr Ballkontrolle und weniger oft den Ball nach vorne jagen. Eine Passquote die endlich merkbar bei 70% plus ankommt und auch mehr Chancen kreiert. Salopp gesagt, will ich den nächsten Step sehen, damit wir dann wenn es um die Wurst geht, mit vollen Selbstvertrauen in die KO-Duelle gehen.“

hope and glory: „Es kann eh nur ein Ziel geben. Das untere Playoff gewinnen.“

Pinkman: „Muss Platz 7 werden, wird aber hart. Altach könnte sich wieder fangen und Hartberg, WAC und Wattens (in den Qualifikationsspielen) sind auch immer ein harter Brocken. Wichtig wird wieder ein guter Start sein. In Wahrheit hat sich für uns wenig geändert. Oben wie unten hätten wir wohl um die Quali-Spiele gespielt.“

Maxglan: Ich denke, dass wir mit dem Abstieg nichts zu tun haben werden. Der 7. Platz ist aber definitiv keine klare Geschichte.“

Alt_Veilchen: „Aufgrund der unsicheren Vertragslage und wirtschaftlichen Situation muss man eigentlich mit dem schlimmsten rechnen. Den Träumern die glauben, man kommt hier locker auf Platz 7 ist nicht mehr zu helfen. Die leben noch in einer Zeit als die Wiener Austria noch Austria Wien war…“

AlfredoD.: „Ein bissl schade ist es schon, dass die Meisterrunde verpasst wurde, andererseits hätten wir mit dem Titel eh nix zu tun und ich denk um unsere Spielanlage zu entwickeln ist das untere Playoff interessanter als das obere, wo wir uns womöglich meist nur hinten reinstellen und hoffen, dass ein langer Ball was richtet. Mehr Sorge macht mir trotz der ergebnismäßig guten Entwicklung die sportliche Entwicklung. Wir sind eigentlich praktisch wieder dort wo wir vor einem Jahr waren. Das Komische ist, dass ein Verein wie Wattens, der sportlich komplett am Boden war und den die Besitzer eigentlich gerne auflösen wollten, es dann schafft mit zwei bis drei alles andere als spektakulären Verpflichtungen sich klar vor uns zu positionieren. Die haben sogar einen Hoffnungsträger an Sturm verloren und es geht trotzdem. Was dort geht und bei vielen Mannschaften in der Liga geht, ist relativ solide Fußball zu spielen und mit einer guten Ordnung Vieles gut umzusetzen, was einen Mannschaftssport ausmacht. Vielleicht bin ich überkritisch aber mir scheint bei uns ist das immer noch Stückwerk, sehr viel von Einzelaktionen abhängig und kaum wird mehr als Beamtenfußball verlangt ist, man überfordert und alles bricht zusammen. Das mag sich jetzt in den Ergebnissen nicht widerspiegeln jüngst aber, dass wir mal irgendeinen Gegner wirklich unter Druck setzen können und wirklich spielerisch beherrschen, das gibt es praktisch nicht.“

tifoso vero: „Ich begrüße das untere Playoff keineswegs, ich nehme es hin wie eine Strafe, die man aussitzen muss. Mehr nicht. Freude habe ich keine damit, aber das hat eh keiner, denke ich. Das einzig Positive daran ist, dass man damit noch in den Europacup kommen kann.“

Rene/B: „Eine Steigerung zur letzten Saison sehe ich bisher wenig. Es zählen Punkte. Aufgrund der Punkte spielt man international oder nicht. Das ist Fakt. Schön spielen und schön sterben interessiert in Zeiten wie diesen keinen. Denn gerade jetzt, bzw. seit einem Jahr benötigen wir Punkte. Sonst keine Lizenz usw. Und ehrlich, eine Steigerung zur letzten Saison bzw. zum Herbst, sollte nicht schwer, sondern selbstverständlich sein. Weil es andere Vereine wie St. Pölten bis zum Winter, Hartberg heuer und voriges Jahr, WAC beide Jahre und selbst Tirol es heuer schaffte. Darum ist unsere Kampfmannschaft genau bei diesen Vereinen einzuordnen (mit Ausnahme vom WAC). Aktuell wie auch in der jüngsten Vergangenheit. Beim ersten Derby hätten wir haushoch verloren bei 35 Torschüssen? Beim letzten war der Punkt auch geschenkt. Ja gegen Red bull hatte man eventuell leicht Pech, aber es glich sich aus. Bleibt am Boden und seht es bitte realistisch. Darum sagte ich vor zwei Wochen, dass wohl der siebte Platz leichter und effektiver wäre. Um überhaupt eine minimale Chance für die internationalen Spiele zu haben. Oben wäre man ziemlich sicher untergegangen als Sechster. Jedoch warten wir das letzte Spiel noch ab. Dann ein kurzes Resümee und mit neuer Hoffnung in den Frühling. Hoffentlich mit gutem Ausgang für uns alle und dann step by step.“

TheNarrator99: „Ich wünsch mir ja den unteren Playoff-Meistertitel und dass wir dann Sturm Graz aus dem Stadion schießen und uns das Europaticket abholen.“

MaxPower: „Dass wir im unteren Playoff weiterspielen werden war leider zu erwarten. Was mich extrem erschreckt ist unser oft körperloses, ideenloses und ungeschicktes Spiel. Bin gespannt wie es weiter geht, Stöger bekennt sich nicht wirklich zu uns, wie und was Insignia eigentlich bringen soll außer der Lizenz weiß man auch nicht.“

