Austria-Fans: „Wie bitter kann ein Abend verlaufen…“

Die Wiener Austria kam im Auswärtsspiel gegen den Wolfsberger AC nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus und wird zudem im Derby höchstwahrscheinlich zwei Schlüsselspieler vorgeben müssen, da Martel gesperrt ist und Braunöder verletzt ausgewechselt werden musste. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur gestrigen Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

veilchen27: „Zwar ein ärgerliches Spiel (Braunöder, Martel, Torchancen, knappe SR-Entscheidungen, letztlich Chance auf Platz 3 nicht genutzt), aber der Auftritt war gut sowie zufriedenstellend und stimmt zuversichtlich für das Derby. Dort ist verlieren verboten. Ein Sieg ist im Derby natürlich immer „Pflicht“, aber selbst bei einem X wäre die Chance auf Platz 3 sehr intakt. Leider ist zwischen Platz 3 (fixe Gruppenphase) und 4 (dritte Quali-Runde der Conference League) ein spürbarer Unterschied, sodass es schon sehr leiwand und erstrebenswert wäre, Dritter zu werden, auch wenn das vor Saisonstart ein unrealistisches Ziel gewesen wäre.“

hope and glory: „Wie bitter kann ein Abend verlaufen! Knappes Abseitstor, kein Elfer- Check, Braunöder verletzt, Martel gesperrt…Sehr, sehr bitter….“

sammy1981: „Kann man wirklich nur hoffen und beten, dass Braunöder nicht sehr sehr lange ausfällt…“

Owls: „Sehr enttäuschend nach dieser ersten Halbzeit. Martel verloren, Braunöder verloren. Ich glaub wir sollten uns freuen, dass wir die Lizenz haben. Der Rest ist Zugabe.“

maxglan: „Das X ist am Ende irgendwie in Ordnung, was schmerzt ist das Fehlen unseres Zentrums im Derby.“

Hurricane: „Gute Leistung nach der Negativserie, wo heute ein Sieg verdient gewesen wäre. Gescheitert an der Chancenauswertung. Sehr bitte die Braunöder-Verletzung und Martel-Sperre fürs Derby. Auftritt aber sehr erfrischend.“

forzaviola84: „Wirklich eine Top-Leistung von uns, 1. Halbzeit klarstens überlegen und dann sind da so viele Situationen wo du auszuckst: Abseitstor aberkannt, Elfer wird nicht mal gecheckt, diese gelbe gegen Grüni, VAR-Ärgernisse am laufenden Band, die Braunöder-Verletzung, die Martl-Gelbe. Enttäuschung pur – die Gesamtsituation, trotz starker Leistung“

behave yourself: „Schade, die Mannschaft war leider nicht reif genug, den verdienten Sieg mitzunehmen – nach dem Führungstor das Spielen eingestellt und erst am Schluss wieder mehr Gas gegeben, die Chancen wurden nicht konsequent fertiggespielt.“

pramm1ff: „Neben den bitteren Ausfällen muss ich sagen, dass unsere zweite Garnitur heute auf den Punkt vorbereitet war. Grünwald, Fitz und Schoißi haben das richtig gut gemacht! Chapeau! Die Rotation war wichtig und auch Martel wird die Pause guttun, wenngleich er natürlich vermisst werden wird. Hoffentlich ist es bei Braunöder keine langwierige Verletzung.“

Violafan_69: „Fitz könnte tatsächlich der Knopf aufgehen, da er jetzt in einem funktionierenden Schmid-System spielt und seine Mitspieler kicken können im Gegensatz zu den letzten Jahren.“

inri999: „Fitz hat anscheinend dazu gelernt, wahnsinnig stark! Jukic auch, wo waren unsere Stürmer Ohio und Djuricin? Auch Grünwald sehr gut, Fischer wieder besser, bitter ein Mittelfeld für das Derby ohne Martel und Braunöder herzuzaubern!“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach dem 1:1-Unentschieden zwischen dem WAC und der Wiener Austria.