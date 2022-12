Austria-Fans zur Trainersuche: „Der Neue wird es sehr schwer haben“

Im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum, wird bereits hitzig über die Nachfolge von Manfred Schmid als Austria-Trainer diskutiert. Der Deutsche Robert Klauß und...

Im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum, wird bereits hitzig über die Nachfolge von Manfred Schmid als Austria-Trainer diskutiert. Der Deutsche Robert Klauß und Ronald Brunmayr gelten aktuell als aussichtsreichste Kandidaten.

Wir haben aber auch die allgemeine Stimmungslage der Austria-Fans eingeholt. Wie steht man dem Vorstand derzeit gegenüber? Was erwartet man von einem Trainer im Allgemeinen?

ignite: „Es wird auf jeden Fall der Trainer mit dem geringsten Standing bei den Fans ever.“

SöhneManfreds: „Egal wer es wird, derjenige wird es von Anfang an brutal schwer haben, obwohl er rein gar nichts dafür kann.“

LukasM: „Trotz der ganzen Wut bitte nicht vergessen, dass der neue Trainer nichts für diese Situation kann und auch die Chance von uns bekommen muss sich zu beweisen.“

DaMarkWied: „Mir tut der neue Mann jetzt schon leid. Der darf in ein paar Wochen unschuldig den Mist ausbaden, den jetzt gerade andere bauen.“

DaveGahan: „Schmid war genau der richtige Trainer für diese Mannschaft. Eine junge Truppe, teilweise mit Eigenbauspielern, die von jemandem geformt und weiterentwickelt wurde. Keiner, der ein starres System gespielt hat, sondern in seiner Mannschaft gesehen hat, was jeder draufhaut, und daraus das Beste gemacht hat. Jemand, der seine Taktik dem vorhandenen Spielermaterial angepasst hat. Es wird wohl jetzt wieder einer dieser Systemtrainer kommen, der nach drei Monaten draufkommt, dass sein System nicht zur Mannschaft passt. Und der keinen Plan B hat und nicht mit dem Wunschzettel zum Vorstand gehen kann, weil schlicht und einfach kein Geld da ist. Schade um das alles, was in den letzten 1,5 Jahren sportlich weiter gegangen ist.“

Nunstuck: „Wenn wir wegen der finanziellen Notlage noch Spieler abgeben müssen und der Kader noch schwächer wird, würde ich David Copperfield vorschlagen.“

Norbert Lopper: „Egal wer Trainer wird, die Ausgangslage vor dem Frühjahr ist trotz -3 Punkten besser als 2021! Somit ist das Saisonziel für jeden neuen Systemwunderwuzzi der 2. Platz, alles andere muss als Misserfolg gewertet werden, vor allem wenn man davon ausgeht, dass der „Neue“ um Klassen besser sein soll als Schmid.“

Waluigi_1911: „Sofern es Robert Klauß wirklich werden sollte: Nach welchen Kriterien entscheidet dies unsere grenzdebile sportliche Führung bitte? Einen der wenigen österreichischen Trainer, noch dazu Austria Legende, der super mit jungen Spielern umgehen kann und eine regelrechte Euphorie auf den Rängen entwickelt hat, rauszuwerfen – fragwürdig. Einen deutschen, eher unerfahrenen Trainer einzustellen, der keinerlei Berührungspunkte mit unserem Klub- UND noch dazu einen niedrigeren Punkte-Pro-Spiel Schnitt (in der Liga, Saison 22/23) zu verzeichnen hat – absolut nicht mehr nachvollziehbar. Ich kann mein Gefühl gar nicht beschreiben, diese Mischung aus Wut, Frust, Traurigkeit, Unverständnis – jedes mal, wenn man denkt, es geht langsam bergauf und es entwickelt sich was Positives, bekommt man als Austrianer einen Hieb in die Fresse. Ich weiß nicht, ob’s euch auch so geht – aber was die Austria betrifft, ist in mir nur noch eine ungewisse Leere, weil ich keine Ahnung mehr habe, wie sich das Ganze in der Zukunft entwickeln wird.“

Papa_Breitfuss: „Da scheinbar der Abgang von Schmid schon länger geplant war, werden Die Entscheidungsträger auch schon den neuen Trainer wissen. Oder glaubt auch nur ein einziger dass man sich jetzt „überrascht“ damit beschäftigt wer in 3 Wochen dieses Amt übernehmen konnte. Natürlich wartet man jetzt für einige Zeit den erwarteten Shitstorm ab, um dann die (meiner Meinung nach bereits gefallene) Trainerentscheidung bekannt zu geben. So wie der Abgang von Schmid geplant war wird auch der Zugang seines Nachfolgers geplant worden sein. Und wenn man hört dass Nürnberg froh sein würde, Klauß von der Payroll zu bekommen braucht man eh nur 1 plus 1 zusammenzählen.“

forzaviola84: „Jeder der jetzt gegen den neuen Trainer, wer immer es auch sein wird, Stimmung macht, hat einen Vogel. Das bringt uns weder Schmid zurück, noch werden wir dadurch Erfolg haben.“

aragorn: „Der Trainer muss sich selbst zutrauen sofort besser als Schmid zu performen und er muss sich zutrauen, das in einer „Form“ zu tun, die bestimmten Herren gefällt. Daran wird er gemessen werden. Und das ab Spiel 1. Erreicht er das obere Playoff nicht, ist er bereits mit Bomben und Granaten gescheitert.“

AngeldiMaria: „Für mich hat sich noch gar nix geglättet. Im Gegenteil. Mit jeder Minute ist diese Entscheidung für mich noch verrückter und macht mich immer wieder wütend. Und den neuen Trainer werden sie so spät es möglich ist vorstellen. Da sie ja sicher mal von einem ordentlichen Bullshit-Spam ausgehen.“

