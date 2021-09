Austria-Trainer Schmid: „Müssen präziser, beweglicher und konsequenter werden“

Die Enttäuschung nach dem Ausscheiden im Cup war groß, die nächste Aufgabe in der Meisterschaft steht schon kurz bevor. Trainer Manfred Schmid bereitet seine...

Die Enttäuschung nach dem Ausscheiden im Cup war groß, die nächste Aufgabe in der Meisterschaft steht schon kurz bevor. Trainer Manfred Schmid bereitet seine Mannschaft auf das Auswärtsspiel gegen Hartberg (Sonntag, 14:30 Uhr) vor und erwartet eine Reaktion.

Am Dienstag-Abend schied Austria Wien im Elferschießen gegen Zweitligist Kapfenberg aus. „Eine große Enttäuschung“, betont Trainer Manfred Schmid: „So eine Niederlage verändert bei jedem Einzelnen die Stimmung – das ist, wie wenn du bei einem Brettspiel gut unterwegs bist und dann rausgeschmissen wirst und zwei Felder zurückmusst. Das Cup-Aus ist sehr schade, aber wir haben das Spiel aufgearbeitet und mit der Mannschaft besprochen.“

In der Bundesliga liegen die meisten Teams immer noch sehr eng beisammen. Die Plätze vier bis elf liegen nur zwei Punkte auseinander. Für die Austria geht es am Wochenende erneut in die Steiermark. Hartberg (6.) hat nach acht Runden einen Zähler mehr auf dem Konto als Violett (10.). Im direkten Duell am Sonntag könnten die Veilchen den einen oder anderen Platz gutmachen:

„Alles dafür tun, das Spiel zu gewinnen“

„Ich erwarte mir von der Mannschaft, dass sich einer für den anderen zerreißt und wir alles dafür tun, das Spiel zu gewinnen. Entscheidend wird sein, dass wir in unserem Passspiel präziser werden und mehr Bewegung in unser Spiel bekommen. Im letzten Drittel müssen wir konsequenter werden und unsere Chancen besser verwerten“, erklärt Manfred Schmid.

Bei Gegner Hartberg übernahm im Sommer Kurt Russ den Posten des Cheftrainers, bester Torschütze ist Dario Tadic mit vier Treffern. Ihre beiden Saisonsiege feierten die Steirer in der 1. Runde gegen Rapid und in der 7. Runde gegen den Wolfsberger AC. Von den letzten fünf Partien verlor Hartberg nur eine, 0:1 gegen RB Salzburg:

„Hartberg hat in dieser Saison schon gezeigt, dass sie in verschiedenen Systemen gut Fußball spielen können. Wir werden uns gut vorbereiten und voll fokussiert in diese Partie gehen“, sagt Trainer Manfred Schmid.

Personell gibt es keine Neuigkeiten. Vesel Demaku fehlt gesperrt (Gelb/Rot gegen Altach), ansonsten sind alle Spieler einsatzbereit.

Pressemeldung FK Austria Wien