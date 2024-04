Austria-Trainer Wimmer: „Wollen Fans etwas zurückgeben“

Austria Wien gastiert in der 26. Runde der ADMIRAL Bundesliga beim Wolfsberger AC (Samstag, 17:00 Uhr, live in der Viola Sportsbar). Trainer Michi Wimmer...

Austria Wien gastiert in der 26. Runde der ADMIRAL Bundesliga beim Wolfsberger AC (Samstag, 17:00 Uhr, live in der Viola Sportsbar). Trainer Michi Wimmer gibt einen Ausblick auf das Duell mit dem Zweitplatzierten der Qualigruppe.



In den ersten drei Spielen des Finaldurchgangs blieben die Veilchen in Altach (1:1), sowie daheim gegen Blau Weiß Linz (0:0) und Austria Lustenau (1:1) sieglos. Da auch der Wolfsberger AC dreimal Unentschieden spielte, blieb die Austria zwar auf Platz eins der Qualigruppe, die Enttäuschung bei den Fans & der Mannschaft war aber insbesondere nach dem Heimspiel gegen Lustenau groß:

„Ich kann zu hundert Prozent verstehen, dass unsere Fans unzufrieden sind. Das sind wir auch. Leider haben wir gegen Austria Lustenau nach dem 1:0 einen Gang zurückgeschalten und sind dafür bestraft worden“, betont Trainer Michi Wimmer, der von seiner Mannschaft 90 Minuten Vollgas verlangt:

„Wichtig wird sein, dass wir wieder eine gewisse Lockerheit und Spielfreude an den Tag legen und mit Power Fußballspielen. Unsere Fans leben uns diese Power vor, sie geben 90 Minuten Vollgas. Wir erleben trotz des unteren Playoffs eine Unterstützung, die nicht besser sein könnte. Deshalb wollen wir unseren Fans etwas zurückgeben und endlich den ersten Sieg in der Qualigruppe holen“, sagt Wimmer.

Personal-News

Mandi Fischer und Frans Krätzig fehlen aufgrund ihrer jeweils fünften gelben Karte gesperrt, sie formten zuletzt gegen Austria Lustenau gemeinsam das zentrale Mittelfeld, dort wird es daher zwangsläufig zu einer Umstellung kommen: „Wir haben mehrere Varianten, auf die wir in dieser Woche hingearbeitet haben. Da der WAC zuletzt immer mit Viererkette gespielt hat, würde es aus meiner Sicht auch gut passen, mit nur einem Sechser zu spielen. Ich bin mir sicher, dass sie wieder auf ihre Stärken im Umschaltspiel setzen – sie haben vorne einfach sehr viel Speed, auf den wir aufpassen müssen“, erklärt Michi Wimmer.

Moritz Wels steht nach seiner Sperre wieder zur Verfügung. Noch kein Thema sind Marvin Potzmann und Fisnik Asllani, beide sind aber auf einem guten Weg: Potzmann trainierte die ganze Woche teilaktiv mit und konnte am Donnerstag erstmals eine komplette Einheit absolvieren – er könnte nächste Woche beim Heimspiel gegen WSG Tirol (Samstag, 20.4., 17:00 Uhr) bereits ein Thema für den Kader sein. Auch Asllani machte am Donnerstag das komplette Mannschaftstraining mit.

Muki Huskovic trainiert aufgrund seines Nasenbeinbruchs seit Donnerstag mit Spezialmaske: „Es gibt wichtigere Dinge als Fußball, deshalb sind wir in erster Linie froh, dass Muki heil bei uns ist. Er hat am Donnerstag mit der Maske normal trainiert – deshalb gehe ich davon aus, dass er am Samstag in Wolfsberg definitiv im Kader sein kann“, sagt Wimmer.