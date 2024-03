LASK-Fans vor dem Meistergruppen-Auftakt: „Eine brutal wichtige Partie…“

Der LASK gewann in diesem Kalenderjahr noch keine Partie und hofft nun im Spiel gegen den SK Rapid auf die ersten drei Punkte im...

Der LASK gewann in diesem Kalenderjahr noch keine Partie und hofft nun im Spiel gegen den SK Rapid auf die ersten drei Punkte im Jahr 2024. Starten die Oberösterreicher mit einem Sieg ins Meisterplayoff? Wir wollen uns ansehen, was die LASK-Fans vor dem Spiel gegen den SK Rapid sagen. Hier findet ihr die Kommentare der Rapid-Fans vor der Meistergruppen-Auftakt.

LASK1965: „In meinen Augen eine brutal wichtige Partie. Den Negativlauf von sieben Spielen ohne Sieg gilt es jetzt Mal zu durchbrechen und mit Selbstvertrauen in das obere Playoff zu starten.“

lasso: „Nachdem Zulj wohl fix ausfallen wird, gibt es für die Aufstellung praktisch eh keine Fragezeichen. Ein klares 3-4-3 mit konsequenterem Flügelspiel hat nach der Zulj-Verletzung schon gegen den Konzern nicht so schlecht ausgehen. Gegen die Außenverteidiger von Rapid könnte das schon eine vielversprechende Variante sein. Finde die Spielansetzung eigentlich optimal. Stimmungsmäßig sind wir gefühlt im Abstiegskampf und kaum wer rechnet sich etwas aus in Wien. Das sind genau die Spiele, die einen Umschwung einleiten können. Bin überraschend optimistisch, dass die Stimmungslage am Freitagabend wesentlich positiver sein wird. Die Mannschaft hat mir am Samstag nicht den Eindruck vermittelt, dass sie tot wäre. Da steckt noch Leben drinnen und am Freitag wird sie liefern.“

JochenGierlinger: „Ich kann mich noch gut an den Beginn des letzten oberen Playoffs erinnern. Davor ist es bei uns auch nicht ganz rund gelaufen. Stimmung war eher mau und teilweise wurde der Kopf vom Kühbauer gefordert. Dann kam das Spiel auf der Gugl gegen Sturm bei eisigen Temperaturen. Auch in das Spiel startete man schlecht. Lag gleich mal ein Tor hinten. Dann kam in der 50. Minute Mustapha ins Spiel. Mit seinem Einsatz und Kampfgeist hat er die ganze Mannschaft mitgerissen und man konnte das Spiel noch gewinnen. Danach ging irgendwie ein Ruck durch die Mannschaft und man spielte ein erfolgreiches oberes Playoff. Ich hoffe gegen Rapid schon ein bisschen auf einen ähnlichen Turn-Around. Denke auch die Motivation sollte jetzt, wo es um den Europacup geht, bei so Manchem wieder etwas größer sein.“

fussballromantiker: „Ich bin gespannt auf die Aufstellung im Mittelfeld. Zulj und Ljubic fehlen verletzt, Jovicic mit seiner fünften gelben Karte out. Bleiben noch Berisha und Horvath und eventuell Talovierov für die Zentrale – haben wir da noch irgendwelche Alternativen (Amas)? Die Blöße, Michorl wieder in den Kader aufzunehmen, wird man sich ja dann doch nicht geben.“

casual1908: „Die einzig vakante Position ist die des Rechtsverteidigers. Flecker und Stojkovic liefern sich hier ein Schneckenrennen. Alles andere wie gehabt. Vorne mit Usor, Ljubicic und Pintor.“

Der Lehrer: „Flecker hat mich eigentlich immer nur von der Bank „überzeugt“ als rechter Flügel, wenn der Gegner schon etwas müde ist, dann kann seinen Speed richtig ausspielen.“

