Die Kommentare der Rapid-Fans vor dem Meistergruppen-Auftakt gegen den LASK

Der SK Rapid trifft heute zum Auftakt des oberen Playoffs auf den LASK. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans von ihrer Mannschaft erwarten, die weiterhin mit Burgstaller und Grüll zwei verletzte Spieler vorgeben muss. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

schleicha: „Schwieriges Spiel gegen einen angeschlagenen, aber starken Gegner. Unsere Sperren tun natürlich gegen jeden Gegner weh, besonders jedoch in so wichtigen Spielen. Ich hoffe, dass wir mit den Rückkehrern spielerisch etwas sicherer werden. Auch der Aufstieg gestern hat weiteren Zusammenhalt gegeben und hilft den Spielern die Hexenjagd hinter sich zu lassen. Von daher befreit und selbstbewusst darauf los spielen, dann können wir die Partie natürlich gewinnen.“

FloRyan: „Ich blicke dem Spiel mit einer guten Portion Optimismus entgegen. Wir sind durchaus gut drauf, spielen zuhause, haben ein Zwischenziel erreicht. Bei uns fehlen zwei Spieler der Startelf, beim LASK wird Branko Jovicic gesperrt fehlen. Er war in vielen Spielen in der Startelf und bei Robert Zulj warten wir mal ab, ob er es nicht doch zumindest probiert. Freu mich schon jetzt auf ein spannendes Spiel! Hoffentlich kommen zumindest 20.000 Zuschauer. Die Mannschaft hätte sich noch viel mehr verdient.“

GRENDEL: „Ein X würde mich freuen, mehr ist wohl leider nicht drin in unserer Situation.“

orßit: „Die Grüll-Sperre schmerzt halt am meisten, das Fehlen von Burgi kann man verkraften! Muss gewonnen werden, wenn man Platz 3 haben will!“

Woody: „Nachdem die Mannschaft unter Klauß in den ersten Spielen durchwegs Fortschritte gemacht hat, waren die letzten Spiele eher wieder durchwachsen. Es ist die Geilheit aufs Gewinnen verloren gegangen und nichts anderes erwarte ich mir vom Spiel gegen den LASK. Jetzt wo wir das obere Playoff geschafft haben und die mediale Sch… endlich vorbei sein sollte, müssen wir wieder den unbedingten Siegeswillen entwickeln. Wird nicht leicht gegen den LASK, aber wenn wir im oberen Playoff ein Wörtchen mitreden wollen, dann müssen wir voll punkten!“

TheMichii: „Das direkte Duell ist aufgrund der Tatsache, dass beide Teams das Sternchen besitzen, noch wichtiger. Daher gewinnen, egal wie.“

26A: „Ich hoffe wir sind nicht verkrampft – der LASK liegt uns eigentlich daheim und ich bin auch optimistisch, dass wir heute zumindest punkten.“

Mmarkhar: „Ich rechne mit einem knappen Sieg. Mit dem Lustenau-Spiel wurde sehr viel positive Energie getankt – ein Zwischenziel erreicht – das schweißt die Truppe zusammen und wird hoffentlich den entscheidenden Unterschied beim LASK-Spiel ausmachen. Hoffe ich! Und mit dem LASK haben wir eh noch die eine oder andere Rechnung offen.“

Tobal12345: „Glaube der LASK kann mehr als er in den letzten Spielen gezeigt hat, aber denke die haben viele Spieler, die wenn es richtig zach wird abschalten, sprich die kann man brechen. Wichtig wäre sicher zu stehen, die Mitte noch konsequenter zu verteidigen – bin ein Oswald-Fan, aber ein LASK, der über die Seite kommt, könnte schon sehr gefährlich dort werden, bin gespannt wer dort spielt und falls es Oswald ist, wie gut er es macht. Der Stürmer von denen hat gerade das Pech am Haxen picken, kann ruhig eine Runde länger so sein – der derzeitige LASK erinnert mich sehr an die letzte Barisic-Zeit, wo einfach viele 100% Chancen vernebelt werden.“

rabbitmountain: „Hab schon das Gefühl, dass da jetzt grad irgendwie die Luft draußen ist. Die ganzen Vorfälle nach dem Derby haben uns sportlich vier Punkte und Platz 3 gekostet, dazu merkst die fehlende Lockerheit bei den Spielern, dazu die Nichtbeachtung beim ÖFB-Team und auch bei mir merke ich, dass mein Derby-High vollkommen weg ist und ich mir ständig denke: „So, und was kommt jetzt als Nächstes?“

Tobal12345: „Die Vorfreude ist richtig groß, allein, dass man überhaupt noch die Chance auf Platz 3 in einem direkten Duell hat, nach so einem Herbst – echt genial.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen vor dem Spiel des SK Rapid gegen den LASK.