Austria Wien bindet Manfred Fischer langfristig!

[ Pressemeldung FK Austria Wien ]

Die gemeinsame Reise geht weiter. Die Austria stattet ihren Führungsspieler Manfred Fischer mit einem langfristigen Vertrag bis 2027 aus.

Manfred Fischer:

„Austria Wien und Manfred Fischer – das hat von der ersten Sekunde weg so gut gepasst, dass ich nach zwei Jahren sagen kann: Die Reise geht weiter. Ich gehe jeden Tag so gerne zum Training. Der Grund dafür sind die Menschen, die beim Verein engagiert sind. Es macht mich als Mensch extrem stolz, dass ich mit Menschen zusammenarbeiten kann, die alles für ihren Verein geben und dem gemeinsamen Erfolg alles unterordnen – das ist auch meine Philosophie. Der Verein hat mir viel gegeben – ich möchte etwas zurückgeben.“

Sportdirektor Manuel Ortlechner:

„Manfred Fischer war ab Tag eins ein Führungsspieler. Er ist eine Persönlichkeit mit Ecken & Kanten und ist authentisch – ich denke, dass ihn deshalb auch die Fans so mögen. Die gegenseitige Wertschätzung drückt sich auch in der Vertragslaufzeit aus. Er will sich immer weiter verbessern und lebt vor, wie man sich als Profi verhält – deshalb ist er für uns langfristig ein Führungsspieler, an dem sich unsere Jungen orientieren können.“