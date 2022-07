Austria Wien feiert 5.000 verkaufte Abos für die neue Saison

Der Run auf das Abo 2022/23 ist weiterhin groß! Bereits jetzt, mehr als zwei Wochen vor dem ersten...

[ Pressemeldung FK Austria Wien ]

Der Run auf das Abo 2022/23 ist weiterhin groß! Bereits jetzt, mehr als zwei Wochen vor dem ersten Heimspiel, sind 5.000 Abos verkauft und damit schon mehr als in der letzten Saison. Im zweiten Rang der Ost-Tribüne gibt es nur noch wenige Rest-Abos, allein im ersten Rang sind erstmals über 1.000 Abos abgesetzt.

Austria Wien sagt 5.000-mal: Danke! So früh wie noch nie in einer Saison, noch vor dem ersten Pflichtspiel und über zwei Wochen vor dem ersten Heimspiel, stehen wir bei 5.000 Abos. Als Zuckerl ist das Heimspiel im Playoff zur UEFA Europa League (18. oder 25. August // Auslosung am 2. August) für alle Abonnent:innen inkludiert!

Mitgliedschaft zahlt sich aus

Sehr erfreulich ist ebenfalls, dass gerade mit den Abos für die Nord- und Süd-Tribüne enorm viele Mitgliedschaften verlängert oder neu abgeschlossen wurden. Nicht zuletzt deshalb, weil die Vergünstigung hier besonders groß ist. So gibt’s das Vollpreis-Abo auf den Längsseiten inklusive Mitgliedschaft um 420 Euro (355 € Abo + 65 € MG), also um nur 21 Euro mehr als das reguläre Abo (399 €) in diesen Bereichen.

Aber auch auf der Ost-Tribüne sind die Preise nach wie vor sehr niedrig. Das Vollpreis-Abo gibt’s frei nach dem Gründungsjahr und Alter der Austria aktuell um 111 Euro, Mitglieder sind bereits um 98 Euro dabei und zahlen damit pro Spiel keine 6 Euro Eintritt!

Ost-Tribüne sehr gut gefüllt

Und dieses Angebot wird auch sensationell angenommen: Im zweiten Rang der Ost-Tribüne sind nur mehr letzte Restplätze für das Abo erhältlich, im ersten Rang stehen wir bei über 1.000 verkauften Abos. Auch hier sind es schon jetzt mehr als zum Ende der Vorsaison.

Schon jetzt dürfen wir verraten: Wer für das Playoff-Heimspiel auf der Ost-Tribüne Karten zukaufen möchte, sichert sich am besten die Mitgliedschaft, um bessere Chancen zu haben – mehr Infos dazu in Kürze!

Kinder-Abo weiterhin um 19,11 Euro

Preislich unschlagbar bleiben die Kinder-Abos in der gesamten Generali-Arena um sensationelle 19,11 Euro. Das ergibt für alle Veilchen von 6 bis 14 Jahren etwas mehr als einen Euro pro Heimspiel, wobei sich das mit weiteren Heimspielen, etwa im Cup, noch weiter reduzieren könnte.

On top gilt das Abo vor und nach allen Bundesliga-Heimspielen als Fahrschein für die Wiener Linien, ebenso sind alle Heimspiele der Frauen sowie der Young Violets inkludiert.