Austrianer Can Keles vor Wechsel in die Süper Lig

Laut türkischen Medienberichten steht Austria-Flügelspieler Can Keles vor einem Wechsel in die Süper Lig. Der Tabellensiebte der Vorsaison, Fatih Karagümrük, soll sich bereits mit dem Spieler einig sein, sodass nur noch zwischen den Vereinen Details zu klären sind.

Can Keles absolvierte in der vergangenen Saison 29 Pflichtspiele für die Veilchen und erzielte dabei vier Tore und einen Assist. Bei seinen 18 Liga-Einsätzen spielte er allerdings kein einziges Mal 90 Minuten durch und kam meist von der Bank in den Schlussminuten in die Partie. Er kam vorwiegend als Linksaußen zum Einsatz, kann aber auch auf dem anderen Flügel und notfalls im Zentrum aushelfen. Der 21-Jährige verfügt über eine sehr gute Technik und hat durchaus etwas Besonderes in seiner Spielweise. Der ganz große Durchbruch gelang ihm dennoch nicht, da er nicht über die nötige Konstanz verfügte und die großen Lichtblicke zu selten zum Vorschein kamen.

Es sieht nun ganz danach aus, als ob für Can Keles eine Luftveränderung ansteht. Fatih Karagümrük, ein Verein der hierzulande weniger bekannt ist, aber immerhin die vergangene Saison auf Platz 7 abschloss, soll laut türkischen Medienberichten mit dem Spieler einig sein. Der Klub war hat eine lange Geschichte und war Gründungsmitglied der höchsten türkischen Spielklasse. Seit 2020 ist man wieder erstklassig und nach einem achten Platz in der Vorsaison landete man nun auf Platz 7. Nun müssen sich die beiden Vereine einigen und da der Vertrag des Flügelspielers bei der Wiener Austria noch bis Sommer 2026 geht, wird auch eine Ablöse fällig.

Die Wiener Austria wird verhandlungsbereit sein. Bisher gab es einige durchaus interessante Neuzugänge, aber noch keinen großen Abgang, der Geld in die Kassa spülte, was aber angesichts des Schuldenbergs dringend notwendig wäre. Die besten Karten für einen lukrativen Abgang haben Braunöder, Fitz und Tabakovic, der jedoch über eine Ausstiegsklausel verfügt. Sollte der Süper-Lig-Verein der Austria ein vernünftiges Angebot vorlegen, wird man in Wien Favoriten dem Spieler sicherlich seinen Wechselwunsch erfüllen.