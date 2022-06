Das denken die LASK-Fans über den Raguz-Transfer zur Austria!

Der Wechsel von Marko Raguz zur Wiener Austria – und damit auch zu Jürgen Werner – hat einen pikanten Beigeschmack. Im Austrian Soccer Board,...

Der Wechsel von Marko Raguz zur Wiener Austria – und damit auch zu Jürgen Werner – hat einen pikanten Beigeschmack. Im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum hörten wir uns um, wie die LASK-Fans über den Transfer denken.

Strafraumkobra: „Danke für die Tore im Europacup und danke an Werner für die üppige Ablösesumme. Vermissen werde ich ihn nicht.“

Bohemian Flexer: „Marko war 1 1/2 Jahre Dauerverletzt. Sportlich abgehen wird er jetzt nicht, da er uns in entscheidenden Situationen schon gefehlt hat, der ganzen letzten Rückrunde z.B. Er muss jetzt erstmal auf die Füße kommen ansonsten ist seine Profikarriere schneller vorbei als er glauben mag. Für den LASK wie ich finde eine Win-Win-Situation. Jetzt ist Budget frei für einen neuen Stürmer und falls Raguz einschlägt hat man hoffentlich ein paar Klauseln eingebaut die noch Geld bringen werden.“

hariASK: „Es tut mir persönlich schon sehr weh, Marko im Trikot der Austria zu sehen. Ich hab ihn vor allem als Spieler und auch Mensch sehr geschätzt. Er ist ein toller Spieler und kann den Unterschied ausmachen. Klar habe ich mir insgeheim erhofft, dass er bei uns aus der sehr schwierigen Situation wieder stark zurückkommt. Ich wünsche ihm als Spieler und Mensch eine gute Zeit in Wien und viele Tore (außer gegen uns natürlich). Hoffentlich kann er noch seine Klasse beweisen und vielleicht können wir irgendwann einmal wieder wirklich über ein Raguz-Tor im Nationalteam jubeln. Bei der ganzen Entwicklung in letzter Zeit gehen mir persönlich die Identifikationsfiguren langsam aus.“

Spü_o: „Wenn die Summe, die man kassiert annähernd siebenstellig ist kann man mehr als zufrieden sein…. dass er sich in den letzten Monaten stets nicht in der Lage sah zu spielen, wirft dennoch einen Schatten auf seinen Charakter. Sollte er jetzt auf einmal topfit bei der Austria anfangen, hoffe ich auf ein schönes lautes Pfeifkonzert im ersten Spiel gegen den Werner Athletik Sport Klub.“

wunderwuzzi: „Ziemlich frech muss ich sagen, sollte er jetzt wirklich ohne Probleme wieder ins Training einsteigen und spielen können… aber ja in Wien muss er auch erstmal an Djuricin und Tabakovic vorbei. Aber ganz verstehen kann ich es nicht.. nie und nimmer hätte ich den ligaintern verkauft. Lieber für die Hälfte ins Ausland oder eben wieder die Tribüne und Klartext reden mit den Fans.“

AllesKlar: „Alles in allem wirds so wohl das Beste sein. Bei uns wärs nix mehr geworden und ein anderer Verein hätt ihn niemals für das Geld geholt – und wahrscheinlich hätt er nicht zu einem irgendeinem anderen Verein wollen.“

LASK08: „Marko, ich habe viele schöne Erinnerungen mit dir in schwarz-weiß, die bleiben. Das letzte Jahr war so richtig arsch von dir. Sportlich wünsch ich dir und der Austria nur das schlechteste, aber wennst mal a ehrliche Hackn brauchst, wir haben in Amstetten Bedarf.“

GH78: „Ich bin bei Marko Raguz schon vor einiger Zeit emotional abgestumpft, weil ich einfach keine Erwartungen mehr an ihn hatte. Natürlich wird es interessant sein zu sehen ob er jetzt plötzlich wie ein junges Reh herumhüpft. Ich würde mir meinen Teil dazu denken. Und das Karma würde es schon richten. Aber ich will ihm und Werner jetzt nicht unterstellen, dass sie einen Zirkus inszeniert haben. Der LASK hat Raguz jedenfalls lange genug unterstützt und auch einen erheblichen Preis dafür gezahlt. Es war sicherlich richtig Raguz nun um eine signifikante Ablösesumme plus – wie ich annehme – Weiterverkaufsklausel zu verkaufen. Die finanziellen Mittel gilt es nun vernünftig einzusetzen. Und wir werden sicherlich mehr davon haben als von Raguz in den letzten gut 1,5 Jahren. Das ist nicht schwer. Ich habe sehr gute Erinnerungen an einige Wow-Effekte von Marko Raguz. Aber seine Leistungsdaten in den letzten Jahren sprechen in Summe auch Bände. Es wäre wohl mehr drinnen gewesen mit seinem Talent. Und ich bezweifle ehrlich gesagt, dass er das konstant abrufen wird können. Jürgen Werner wird das einschätzen können. Aber er wittert wohl ein nächstes Geschäft. Und der LASK wird sicherlich entsprechend vorgebaut haben. Man kennt sich ja.“

JochenGierlinger: „Zu Raguz muss man halt sagen dass er eigentlich bei uns nie Stammspieler war. Zuletzt lange nicht einsatzbereit war. Natürlich hat er Potential und ob seiner Tore im Europacup hat er auch eine Art Legendenstatus. Aber für ihn >1Mio zu kassieren ist schon gutes Business. Wenn jetzt ein Top-Stürmer verpflichtet wird steht man zusammen mit Sabitzer schon ganz gut da. Da tut Ranftl bei der Austria schon mehr weh.“

commando ultras 1: „Endlich ist das Thema vom Tisch. Baba Marko und fall ned. Für einen 10 Tore Bundesliga-Stürmer in 2 Saisonen und über 1,5 Jahre weg vom Fenster 1,3 Millionen zu kassieren, da darf man den Verantwortlichen auch mal gratulieren.“

ferchi: „Schade, dass das Kapitel Raguz beim LASK beendet ist, hätte mir gewünscht, dass er nochmal zur Bestform aufläuft und dann den Sprung in eine bessere Liga schafft. Was das Finanzielle betrifft wundere ich mich auch sehr über die kolportierten Summen. Ich bin diversen Theorien gegenüber grundsätzlich sehr unaufgeschlossen, aber dass hier jemand die Third Party Ownership Geschichte ins Spiel gebracht hat finde ich so genial, dass ich mir aus reiner Sensationslust heraus doch tatsächlich wünsche, dass es sich genau so zuträgt. Was wäre das für ein genialer Move, wenn jemand bei einem maroden Verein einsteigt und dann zu deutlich überhöhten Preisen Spieler verpflichtet, bei denen die Ablöse über irgendwelche Kanäle in die eigene Tasche fließt. Zu genial um wahr zu sein. Erinnert mich irgendwie an meine Manager-Zeit im PC-Spiel „Anstoß“.“

