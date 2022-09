Das denken die Rapid-Fans vor dem Auswärtsspiel in Altach!

Auswärts in Altach möchte Rapid nun auch in der Liga wieder in die Erfolgsspur zurückfinden. Wir haben die Erwartungen der Rapid-Fans vor dem unangenehmen...

Auswärts in Altach möchte Rapid nun auch in der Liga wieder in die Erfolgsspur zurückfinden. Wir haben die Erwartungen der Rapid-Fans vor dem unangenehmen Auswärtsspiel im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

Grüner-Wiener: „Wir brauchen jetzt eine Siegesserie in der Liga. Wir brauchen nächstes Jahr eine fixe EC-Gruppenphase.“

valery: „Denke, das wird das letzte Spiel von Feldhofer werden; rechne leider mit einer Niederlage, nach der Darbietung gegen Allerheiligen habe ich leider keine Hoffnung mehr, dass es irgendwie besser werden wird.“

miffy23: „Dieses Spiel wird für mich die letzte Chance für Feldhofer. Allerheiligen kann man nicht unbedingt fair beurteilen, der Gegner war erstens harmlos und zweitens die Bedingungen wirklich grauslich. Bei Altach sieht das anders aus. Das ist ein Gegner, den man klar schlagen *muss* in der Liga, der jedoch die Qualität hat, bei fairen Bedingungen, um uns für Unzulänglichkeiten zu bestrafen. Hier muss man jetzt eine Entwicklung und ein Aufbäumen erkennen können, sonst war’s das für mich mit Feldhofer, auch wenn die organisatorische Lage des Klubs gerade prekär ist.“

TheMichii: „Mir ist Feldhofer egal aber wir brauchen die Siege. Gerade auch für die Stimmungslage. Wenn wir uns zu Siegen ernudeln, ist es mir derzeit auch Recht. Haben wir uns unter Didi zeitweise auch. Bis zum neuen Präsidium müssen wir einfach so viele Punkte wie möglich holen.“

Patrax Jesus: „Gegen Altach traue ich der Mannschaft trotz der zuletzt extrem peinlichen Leistungen durchaus zu, ein positives Ergebnis in Altach zu erzielen. aber nicht weil wir so gut sind, sondern Altach ebenfalls noch in der Selbstfindungsphase steckt. Eines ist aber sicher – wenn erneut so eine Leistung wie gegen Vaduz oder Allerheiligen gezeigt wird, dann wäre das trotz Altachs Selbstfindungsphase zu wenig. Und derzeit braucht es echt nicht viel um unsere Mannschaft zu verunsichern.“

rabbitmountain: „Altach ist genauso in der Krise und hat bislang wenig gezeigt. Ich sehe da schon Chancen für uns und hoffe natürlich auf einen Sieg – der auch kommen muss, wenn wir es mit „Trendwende“ ernst nehmen wollen.“

gruenes_blut: „Ich sehe überhaupt keinen Grund weshalb wir das nicht gewinnen sollten. In Altach dürfte die erste Euphorie vorbei sein – die Punkteausbeute passt nicht in letzter Zeit. Wir haben uns in den letzten 2 Partien (ja ja, trotz Niederlage gegen Sturm) etwas stabilisiert – wenn wir die PS auf den Platz bekommen gewinnen wir das locker. Moormann ist wieder dabei – bin gespannt ob Feldhofer wieder die Verteidigung hinausrotiert (was tatsächlich idiotisch wäre) und ob wieder Kühn und Demir beginnen werden. Ferdy ist derzeit eine Waffe von der Bank – das heißt es sollte meiner Meinung nach Burgi beginnen und Ferdy ihn dann ersetzen.“

Juli93scr: „Würde gerne mal Druijf statt Burgstaller als Solospitze sehen.“

The Wizzard: „Die Vorarlberger haben bisher in jedem Bundesligaspiel mindestens zwei Tore kassiert. Rapid hat hingegen zwar in jedem Bundesligaspiel treffen können, aber nie mehr als einen Treffer erzielt. Mal sehen welche Serie reißt…“

revo: „Demir bitte hinter die Spitze. Wenn Grüll nicht fit/in Form dann entweder Bajic oder Burgstaller auf den Flügel ziehen, aber nicht Demir.“

