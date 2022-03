Derby: Rapid vermeldet 23.000 abgesetzte Tickets

Das Interesse für das 335. Wiener Derby ist ungebrochen. Mittlerweile sind über 23.000 Tickets abgesetzt, der Block West ist...

Das Interesse für das 335. Wiener Derby ist ungebrochen. Mittlerweile sind über 23.000 Tickets abgesetzt, der Block West ist sogar ausverkauft. Inklusive Business Club, für den ebenso wie für die Allianz Tribüne und die Nordtribüne noch Karten erhältlich sind, könnten so am Sonntag (Ankick 17:00 | Sky Sport Austria überträgt wie gewohnt exklusiv live) insgesamt 26.000 Zuschauerinnen und Zuschauern in Hütteldorf live mit dabei sein und so für die größte Kulisse im Allianz Stadion seit dem 8. Dezember 2019 (damals ebenfalls ein Derby, dieses endete mit einem 2:2-Remis) sorgen.

Der Vorverkauf läuft zu den üblichen Öffnungszeiten im Fancorner im Allianz Stadion sowie in den Fanshops im Stadion Center (1020 Wien) und St. Pölten. Rund um die Uhr sind Karten (auch Tickets für den Business Club) online unter rapidshop.at erhältlich! Am Spieltag empfehlen wir eine zeitgerechte Anreise, der Einlass startet 90 Minuten vor Ankick, wir empfehlen die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Unser Teampartner WESTbahn bietet am Matchtag wieder vergünstigte Fahrkarten an – alle Infos dazu finden Sie unter westbahn.at/skrapid!