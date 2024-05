Deutsche Bundesligisten bekunden Interesse an Sekou Koita

Sekou Koitas Zeit bei Red Bull Salzburg geht zu Ende. Der Malier, der Anfang 2018 als 18-Jähriger aus Mali nach Salzburg wechselte, kann ablösefrei...

Sekou Koitas Zeit bei Red Bull Salzburg geht zu Ende. Der Malier, der Anfang 2018 als 18-Jähriger aus Mali nach Salzburg wechselte, kann ablösefrei wechseln und wird voraussichtlich in der deutschen Bundesliga landen.

Es gibt nicht viele Legionäre bei RB Salzburg, die so lange dem Verein die Treue halten. Sekou Koita, der nach seinem Wechsel nach Österreich sein Können zunächst beim FC Liefering und leihweise beim WAC unter Beweis stellte, erzielte für die Salzburger in 106 Pflichtspielen starke 43 Tore und 21 Assists. Dass es nicht noch mehr Partien wurden liegt an seiner Verletzungsgeschichte. Ein Kreuzbandriss in der Saison 2020/21, Adduktorenbeschwerden und Probleme mit dem Oberschenkel sorgten immer wieder für lange Verletzungspausen.

Ungewöhnlich ist nicht nur die lange Verweildauer bei RB Salzburg, sondern auch, dass die Mozartstädter seinen Vertrag auslaufen ließen und der Malier somit ablösefrei wechseln kann. RB Salzburg versteht es gut auf dem Transfermarkt hohe Ablösen zu generieren, was in diesem Fall jedoch nicht geschehen wird.

Dementsprechend gibt es laut Medienberichten gleich mehrere Vereine, die ein Auge auf den ablösefreien Offensivspieler warfen. Das Interesse kommt in erster Linie aus der deutschen Bundesliga, wo nach Medienberichten der SV Werder Bremen, Union Berlin, der SC Freiburg und der VfL Bochum. Allerdings hört man, dass auch Klubs aus der Ligue 1 Interesse am 24-Jährigen haben. Koita wird trotz seiner Verletzungsgeschichte aus mehreren Angeboten auswählen können, denn es kommt nicht oft vor, dass man einen ablösefreien Spieler aus Salzburg ergattern kann.

Koita bewies auch in dieser Saison seine Torgefählrichkeit und kam und erzielte acht Tore, obwohl er über weite Strecken der Saison verletzungsbedingt fehlte und nur selten in der Startaufstellung stand. Wenn man sich in der aktuellen Saison die Spieler mit über 500 Einsatzminuten mit den meisten Treffern pro 90 Minuten ansieht, dann liegt Koita hinter seinem Klubkollegen Konaté auf dem zweiten Platz:

Quelle: Wyscout S.p.a.