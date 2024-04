Die Kommentare der LASK-Fans nach dem 3:1-Sieg gegen RB Salzburg

Die Vorzeichen vor der Partie zwischen dem LASK und RB Salzburg waren für die Oberösterreicher alles andere als gut. Neben der Fan-Thematik, die auch...

Die Vorzeichen vor der Partie zwischen dem LASK und RB Salzburg waren für die Oberösterreicher alles andere als gut. Neben der Fan-Thematik, die auch den Stadionsprecher zum Rücktritt bewog, wurde den Oberösterreichern wegen des Trainerwechsels auch die Lizenz im ersten Anlauf verwehrt. Dass sich die Mannschaft mit einem Sieg aus den negativen Schlagzeilen herausspielt, war demnach nicht unbedingt zu erwarten. Wir sehen uns die Kommentare der Anhänger an und stellen fest, dass aufgrund der jüngsten Entwicklungen nicht nur die sportlichen Aspekte im Vordergrund stehen.

Much1: „Mich freut es extrem für die Mannschaft, dass sie sich gestern so aus der Scheißgasse befreien konnte! Tolle Leistung mit der absolut nicht zu rechnen war. Offensiv war es auch endlich mal wieder ansehnlich, wobei sich das nach der zweiten Hälfte in Graz schon ein wenig abgezeichnet hat. Für Marin freut es mich speziell – das war schon sehr stark und eiskalt, wie er gestern zugeschlagen hat! Rundherum war es leider sehr trist. Nach den irren Entwicklungen dieser Woche, allen voran den ungerechtfertigten und willkürlichen Hausverboten für sechs wichtige Persönlichkeiten der Fanszene, konnte man nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Stimmungsboykott richtig und wichtig! Dass natürlich bei dem Spielverlauf am Sitzplatz Stimmung aufkommt war klar. Mit einem leichten in der Krone und dem plötzlichen „Feindbild“ Stehplatz kann man ja plötzlich richtig mitgehen, was in normalen spielen undenkbar war. Die richtige Wirkung des Protests wird sich aber noch entfalten. Gegen Hartberg am Sonntag wird es da schon wesentlich trister aussehen. PS: Das „oh wie ist das schön“ nach so einer Woche war schon ein Stich ins Herz. Der Verein strauchelt, der Fankurve wird ein riesiger Haufen auf den Kopf geschissen und das halbe Stadion feiert zu diesem Scheiß-Chant. Wie kurzsichtig kann man bitte sein?“

Bohemian Flexer: „Einen riesengroßen Respekt an die Mannschaft und an das Trainerduo Darazs und Ritscher! Nach so einer Woche kann mir keiner erzählen das sowas an der Mannschaft spurlos vorbei geht, den Serienmeister über 90 Minuten so im Griff zu haben, besonders auch nach diesem desolaten Jahr bis jetzt, kann man nicht hoch genug würdigen! Wenn es nur neben dem Platz nur ansatzweise so laufen würde. Jetzt sind wir wieder voll drinnen im Kampf um Platz 3, immens wichtige Punkte – Schwung mitnehmen!“

hariASK: „Ich dachte echt wir wären weiter und ziehen gemeinsam an einem Strang und sind eine Einheit und alle Landstrassler. Das war heute phasenweise eine Trotzreaktion pur des Sitzplatzes beziehungsweise des Rests des Stadions. Na klar hat alles zusammengepasst, verlieren wir 0:3 schaut es anders aus. Trotzdem habe ich das ganze Geschehen im Stadion teilweise irgendwie fassungslos und ironisch verfolgt. Selten konnte ich mich so wenig über einen LASK-Sieg freuen. Der Hauptgrund war, dass wir anscheinend schon gespalten sind – Stehplatz gegen den Rest des Stadions. Der Hebel von uns wird dadurch sicher nicht größer. Aber gut ist auch so zu akzeptieren und will nicht einen auf beleidigt machen – soll und kann jeder machen was er für richtig hält.“

LASK08: „Ein bissl so grotesk wie damals das 4:2 gegen Rapid mit den Halbzeit-Boykott in der ersten Hälfte, zwei Panis-Toren und dem Saurer-Tor des Jahres.“

Eldoret: „Ausschlaggebend für den Sieg heute war meiner Meinung nach, dass wir extrem viele Zweikämpfe im Mittelfeld gewonnen haben, vor allem Kopfballduelle. Ein Unterschied gegenüber Sageder war auch, dass man hinten den Ball nicht so lange hin- und hergeschoben hat, sondern versuchte den Ball schnell und auch oft hoch nach vorne zu spielen. Das schaut vielleicht nicht so elegant aus, war aber die richtige Spielweise gegen eine starke und meistens gut pressende Salzburger-Mannschaft.“

Ted Lasso: „Tolles Spiel – gute Stimmung – drei wichtige Punkte – aber irgendwas hat dann doch ein wenig gefehlt.“

Strafraumkobra: „Spielerisch erinnerte es ein wenig an das letzte obere Playoff – hinten kompakte Verteidigung, griffig geführte Zweikämpfe, im Mittelfeld wird wenig hergeschenkt und vorne zwar nicht Chancen en masse, aber eine gewisse Effizienz ist vorhanden. Natürlich konnte das neue Trainerduo in zwei Tagen kaum was machen, aber die Mannschaft zeigte ein anderes Gesicht als in den letzten Heimspielen.“

Der Lehrer: „Selten habe ich mich so geschämt ein Sitzplatzschwein zu sein. Es war heute schon irgendwie komisch für mich wie ich ins Stadion kam, das Gefühl, dass hier etwas nachhaltig zerstört wurde. Dann kurz vor Spielbeginn, beim Einlauf der Mannschaften noch kurz vom neuen Stadionsprecher der Satz „und die Einlaufkinder sponserod by BWT“. Da war mir klar, Gruber wird nie klein beigeben… Das Spiel hat ihm heute natürlich total in die Karten gespielt und für mich selbst war es surreal, dass ich mich nicht wirklich gefreut habe. Alle um mich herum feiern zu sehen, die sonst bei jedem Fehlpass lauthals schimpfen…“

Traunseelaskler: „Ich würde mir da keinen großen Kopf machen, dass der Stimmungsboykott durch das Spiel nicht seine volle Kraft entfalten konnte. So ein Spiel wie heute kommt halt extrem selten vor. Man wird es ja nächste Woche gegen Hartberg sehen, ob es dann auch wieder viele Motivierte am Sitzplatz gibt, oder natürlich auch bei Spielen, die keinen so guten Spielverlauf aufweisen können. Denn eines ist auch klar – spielt die Mannschaft schlecht, wird die Stimmung auf den Sitzplätzen meist relativ schnell negativ. Ganz anders, als es vor zwei Jahren bei der Fanszene im unteren Playoff war, die trotz katastrophalen Leistungen immer und immer wieder positiv supportet hat. Insofern bin ich mir sicher, dass der Stimmungsboykott in einem der nächsten Spiele noch eine viel größere Wirkung entfalten kann, man muss nur Geduld haben. Die wahre Stärke der Fanszene zeigt sich nämlich vor allem auch dann, wenn der Erfolg ausbleibt!“

