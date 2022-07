Die Kommentare der Sturm-Fans zu Neuzugang Oroz

Der SK Sturm gab die Verpflichtung des 21-jährigen Innenverteidigers Dominik Oroz bekannt. Der in Wien geborene Kroate stand zuletzt bei Vitesse Arnheim unter Vertrag...

Der SK Sturm gab die Verpflichtung des 21-jährigen Innenverteidigers Dominik Oroz bekannt. Der in Wien geborene Kroate stand zuletzt bei Vitesse Arnheim unter Vertrag und warf mit seinem ehemaligen Klub in der vergangenen Saison den SK Rapid Wien aus der Europa Conference League. In der Eredivisie absolvierte er 2021/22 insgesamt 21 Partien, wobei er 12 Mal von der Bank kam. Oroz kommt leihweise, der SK Sturm besitzt aber eine Kaufoption. Wir wollen uns ansehen was die Fans zu dieser Personalie sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Durchschnittskicker: „Schicker hat mit diesem Transfer eigentlich mehrere mögliche Szenarien abgedeckt:

1. Oroz schlägt ein und wird fix verpflichtet

2. Oroz gefällt nicht, man verpflichtet entweder schon im Winter oder spätestens im Sommer Baumgartner und zieht die Kaufoption nicht

3. Oroz schlägt ein, man holt im Winter/Sommer Baumgartner wenn es lukrative Angebote für Wüthrich/Affengruber geben sollte.“

OoK_PS: „Damit kann ich besser als mit einem teuren Baumgartner-Kauf leben.“

Chr1s: „Leihen lösen bei mir keine Jubelsprünge aus, aber wenn die Kaufoption leistbar ist, why not. Möge er einschlagen.“

GORILLA: „Aus meiner Sicht die beste Lösung in der aktuellen Lage. Man hat sich vom WAC nicht einwickeln lassen. Damit ist das Transferprogramm vermutlich abgeschlossen.“

Schwoaza1909: „Linden hat zum Oroz-Transfer anscheinend gute Einflüsterer. Seine Einberufung bekam er wohl schon zu seiner Liefering-Zeit, die kam aber nie an (wie auch immer das möglich ist). In den Niederlanden hat man es erst recht nicht geschafft, sie ihm zuzustellen. Aber durch das Auswärtsspiel bei Rapid haben sie ihn dann anscheinend erwischt. Einen Monat später musste er einrücken und war seitdem in der Maria-Theresien-Kaserne. Jetzt wechselt er in den Grazer „Sportzug“.“

MrColl: „Die Leihe mit Kaufoption ist eigentlich die beste Lösung und zeigt aber eigentlich genau das was ich mir denke, dass Oroz eben nur Option 3 oder 4 war und man eben nicht total überzeugt sein wird und sich quasi alle Optionen offen hält mit der Leihe, was aber sehr gut ist. So kann man im Winter ja mal schauen wie es läuft bzw. dann weiß man auch schon eher wie es mit anderen Spielern im Sommer aussieht etc..“

Schönaugürtel Mario: „Kenne den Spieler zwar nicht aber von den Eckdaten her klingt er perfekt. Die Frage ist ob wir uns die Kaufoption leisten können. Arnheim wird so einen Spieler nicht verschenken, aber mit der Leihe ist die Baustelle zumindest bis zum Sommer günstig behoben.“

Schwoaza1909: „Zu teuer glaube ich kaum. Er konnte wegen des Wehrdienstes seit März kein Spiel mehr für Vitesse bestreiten und wäre frühestens wieder 2023, ein halbes Jahr vor dem ursprünglichen Vertragsende, für sie zum Einsatz gekommen, keine gute Verhandlungsposition.“

sanktpetri: „Fun Fact: Oroz und Horvat trafen im Herbst in der Conference League aufeinander, waren einige Minuten gleichzeitig am Feld. Beide waren auch bei den Siegen ihres Teams gegen Tottenham im Einsatz.“

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!