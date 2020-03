EL-Vorschau: Hinteregger und Ilsanker treffen auf Basel

Nachdem gestern Abend Liverpool und der BVB aus der Champions League ausschieden, geht es heute mit der Europa League weiter, wobei die Partie zwischen...

Nachdem gestern Abend Liverpool und der BVB aus der Champions League ausschieden, geht es heute mit der Europa League weiter, wobei die Partie zwischen Sevilla und Roma, sowie Inter und Getafe verschoben wurde. Wir wollen uns zwei Spiele abseits des LASK-Spiels ansehen und eine kleine Vorschau verfassen.

Eintracht Frankfurt – FC Basel

Donnerstag, 18:55 Uhr

Die beiden Mannschaften treffen das erste Mal in ihren Vereinsgeschichten aufeinander, wobei Adi Hütters Mannschaft gegen Schweizer Teams eine gute Bilanz hat. In den bisherigen acht Begegnungen in Partien gegen die Eidgenossen mussten die Frankfurter bei zwei Unentschieden nur einmal das Spielfeld als Verlierer verlassen. Auf die Unterstützung der Fans muss der Bundesligist jedoch verzichten, da aufgrund des Coronavirus´ kurzfristig die Partie zu einem Geisterspiel erklärt wurde. Bei den Hausherren werden voraussichtlich zwei Österreicher in der Startelf stehen. Martin Hinteregger startet im Abwehrzentrum, Stefan Ilsanker wird im 4-1-4-1-System im defensiven Mittelfeld auflaufen. Adi Hütters Mannschaft kämpft in erster Linie mit Konstanz – zuletzt setzte es eine bittere 0:4-Niederlage gegen Bayer Leverkusen. Für den FC Basel ist es die erste Partie nach einer längeren Spielpause, denn aufgrund der Pandemie wurden alle Spiele in der Schweiz verschoben. Der FC Basel, der in Frankfurt gleich auf fünf Spieler verzichten muss, absolvierte seit dem 27. Februar kein Pflichtspiel mehr. Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Basel findet ihr bei wettbasis.com. Auf wettfreunde.net findet ihr ebenfalls eine Analyse inklusive Wetttipps.

Olympiakos Piräus – Wolverhampton

Donnerstag, 21:00 Uhr

Auch im Karaiskaki-Stadion werden bei der Partie zwischen Olympiakos Piräus und Wolverhampton keine Zuschauer anwesend sein. Der griechische Tabellenführer schmiss in der vergangenen EL-Runde nach einer 0:1-Niederlage zuhause im Rückspiel überraschend die Gunners aus dem Bewerb und will nun den nächsten Premier-League-Klub in die Knie zwingen. Der Gegner setzte sich in der vergangenen Runde gegen Espanyol durch, wobei die Wolves schon im Hinspiel mit einem 4:0-Heimsieg alles klar machten und die 2:3-Niederlage im Rückspiel keine Konsequenzen mit sich brachte. Zuletzt gab es in der Liga ein 0:0-Unentschieden gegen Brighton, davor gewann man gegen die Spurs mit 3:2. Jonathan Castro Otto, besser bekannt als Jonny, ist der einzige Verletzte bei den Gästen, wobei auch die Hausherren mit Hillal Soudani nur auf einen Akteur verzichten müssen. Auswärts konnten die Wolves zuletzt trotz des Siegs gegen die Spurs nur selten überzeugen, so wurden nur drei der letzten 14 Partien gewonnen. Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen Olympiakos und Wolverhampton findet ihr bei wettbasis.com. Auf wettfreunde.net findet ihr ebenfalls eine Analyse inklusive Wetttipps.