Expected-Goal-Werte zum 1. Spieltag 2022/23

Wir lassen nach jedem Spieltag die jeweilige Bundesliga-Runde in einer kompakten Form Revue passieren, wobei wir den Schwerpunkt auf die Expected-Goal-Statistiken legen. Alle Daten stammen von Wyscout S.p.a.

RB Salzburg – FK Austria Wien 3:0 (xG=2.54:0.85)

Das Eröffnungsspiel fand am Freitag zwischen RB Salzburg und der Wiener Austria statt und die Partie machte richtig viel Spaß. Auf beiden Seiten gab es insbesondere in der ersten Halbzeit zahlreiche Chancen zu sehen, ehe der Serienmeister in den zweiten 45 Minuten souveräner agierte. Jaissle gab aber nach der Partie zu, dass seine Mannschaft speziell in der Anfangsphase viel Glück hatte. Wir verfassten bereits eine ausführliche Analyse zu diesem Spiel, sodass wir euch nur noch die Expected-Goal-Werte nachliefern wollen, die mit 2.54:0.85 dann doch klar für die Hausherren ausfallen.

LASK – SK Austria Klagenfurt 3:1 (xG=1.46:0.84)

Didi Kühbauer feierte mit dem LASK einen gelungenen Saisonauftakt und gewann gegen Austria Klagenfurt mit 3:1. Nach 49 Minuten war die Partie entschieden, als Neuzugang Marin Ljubicic, der auch ansonsten einer der besten Akteure auf dem Platz war, das 3:0 schoss. Danach hätten die Oberösterreicher noch etwas mehr für die Tordifferenz machen können, wobei sie mit der Leistung insgesamt sicherlich zufrieden sein dürfen. Die Hausherren sind auch bei den Expected Goals vorne, allerdings fällt die Wertung mit 1.46:0.84 nicht ganz so eindeutig aus.

Wolfsberger AC – SK Sturm Graz 1:1 (xG=1.57:1.67)

Dass das Unentschieden zwischen dem Wolfsberger AC und dem SK Sturm Graz durchaus gerecht war, zeigen auch die Expected Goal Werte, die mit 1.57:1.67 fast ausgeglichen ausfallen. Die Sturm-Fans ärgerten sich etwas über die Spielanlage ihrer Mannschaft, die gegen die kopfballstarken WAC-Verteidiger zu oft mit hohen, langen Bällen agierten. Letztendlich waren aber auch sie mit dem Auswärtspunkt zufrieden, zumal Siebenhandl einen Strafstoß hielt und Affengruber nach einer gelb-roten Karte in der 72. Minute vom Platz musste.

SC Austria Lustenau – WSG Tirol 2:1 (xG=1.90:4.28)

Austria Lustenau feierte zum Auftakt einen Sieg gegen die WSG Tirol und startete somit nach einer 22-jährigen Abstinenz mit drei Punkten in die Liga. Die Vorarlberger hatten aber sehr viel Glück, dass sie nicht als Verlierer vom Platz gingen, denn insbesondere die Abwehr wirkte alles andere als geordnet. Mit einem Vrioni in den Reihen der WSG wäre dieses Spiel sicherlich anders ausgegangen, Nachfolger Tim Prica traf lediglich vom Elfmeterpunkt in der 87. Minute zum Anschlusstreffer und ließ so wie einige seiner Kollegen zu viele Chancen aus. Das zeigen auch die xG-Werte, die mit 1.90:4.28 sehr deutlich für die Gäste ausfallen, die den Vorarlberger aber viele Willkommensgeschenke machten. Zudem verletzte sich leider noch der junge WSG-Spieler Stefan Skrbo schwer. Wir wünschen eine gute Besserung!

TSV Hartberg – SCR Altach 2:1 ( xG=1.04:2.01)

Auch bei der Partie zwischen Hartberg und Altach gewann die Heimmannschaft trotz schlechteren xG-Werten. Die Gäste, die seit dieser Saison von Miroslav Klose betreut werden, kamen insbesondere in der zweiten Halbzeit zu sehr guten Möglichkeiten, doch Hartberg-Tormann Swete zeigte sich so wie Doppeltorschütze Avdijaj in einer bestechenden Form und hielt die drei Punkte fest. Die xG-Werte fielen mit 1.04:2.01 zugunsten der Altacher aus.

SK Rapid Wien – SV Ried 1:0 (xG=2.23:1.51)

Der SK Rapid Wien zeigte auch im dritten Pflichtspiel der neuen Saison eine mäßige Leistung, die wir bereits ausführlich analysierten. Erst mit der Einwechslung von Zimmermann und Kühn spielten sich die Hütteldorfer in den letzten 30 Minuten einige Chancen heraus, sodass man bei den xG-Werten von 2.23:1.51 schließlich doch noch die besseren Werte aufwies. Bis zur Einwechslung der beiden oben erwähnten Offensivkräfte kam der SK Rapid nur auf einen xG-Wert von 0.31! In den letzten 30 Minuten wurde dann ein xG-Wert von 1.92 erspielt. Die Hütteldorfer hatten dennoch viel Glück, denn unmittelbar vor dem einzigen Treffer der Partie setzte der Rieder Cosgun einen Schuss an die Stange. Leider gab es auch in dieser Partie einen Schwerverletzten. Der Rieder Nikola Stosic zog sich einen Kreuzbandriss zu und wird monatelang pausieren müssen. Auch hier wünschen wir eine gute Besserung.