Expected-Goal-Werte zum 13. Spieltag 2022/23

Wir lassen nach jedem Spieltag die jeweilige Bundesliga-Runde in einer kompakten Form Revue passieren, wobei wir den Schwerpunkt auf die Expected-Goal-Statistiken legen. Alle Daten stammen von Wyscout S.p.a.

RB Salzburg – SK Sturm Graz 0:0 (xG=1.22:0.55)

Obwohl keine Tore fielen hatte es das Spitzenspiel des 13. Spieltags in sich. Beide Mannschaften legten eine extrem intensive Spielweise an den Tag und gingen ein hohes Tempo, das den internationalen Vergleich nicht scheuen muss. Die Mannschaft von Trainer Christian Ilzer forderte den Serienmeister und am Ende gab es ein gerechtes Unentschieden, auch wenn die Expected Goal-Werte von 1.22:0.55 eher zugunsten der Salzburger ausschlagen.

Wir wollen euch zudem bei dieser Gelegenheit die Zahlen zu den Europacup-Partien liefern. Bei der 1:2-Niederlage gegen Chelsea kam Salzburg mit 1.09:1.40 auf den etwas schlechteren xG-Wert. Der SK Sturm kam beim 1:0-Sieg gegen Feyenoord auf einen Expected-Goal-Wert von 1.10:1.01.

SK Rapid Wien – SK Austria Klagenfurt 0:1 (xG=1.28:0.94)

Mit dem zweiten Heimsieg in dieser Saison sollte es erst beim Nachtragsspiel gegen den TSV Hartberg klappen. Davor verloren die Hütteldorfer gegen Austria Klagenfurt mit 0:1, vor allem weil die erste Halbzeit komplett verschlafen wurde. Die Hausherren machten erst gegen Ende des Spiels viel Druck, konnten aber nichts Zählbares herausholen. Die Expected Goals fallen mit 1.28:0.94 knapp zugunsten der Hütteldorfer aus.

Gegen den TSV Hartberg sah die Sache gänzlich anders aus. Der SK Rapid kam in der Partie auf 24 Schussversuche, von denen sehr starke 15 Stück auf das gegnerische Tor gingen. Die Grün-Weißen kamen gegen die in der zweiten Halbzeit auseinanderfallenden Gäste auf einen unglaublichen xG-Wert von 5.97. Der Wert ist so hoch, dass wir sicherheitshalber nachgesehen haben, ob unser Datenanbieter den doppelten Elfmeter von Druijf vielleicht zwei Mal verrechnet hat, was aber wie erwartet nicht der Fall war. Die Gäste aus der Steiermark kamen auf einen xG-Wert von 0.65.

TSV Hartberg – WSG Tirol 1:5 (xG=0.33:2.08)

Nicht nur unter der Woche gegen den SK Rapid, sondern auch am Wochenende gegen die WSG Tirol ging Hartberg mit einer 1:5-Niederlage vom Platz. Die xG-Werte fallen mit 0.33:2.08 recht deutlich für die Tiroler aus, wobei das Ergebnis zu hoch ausfiel.

Wolfsberger AC – SCR Altach 2:3 (xG=1.73:2.30)

Der SCR Altach zeigte beim Auswärtsspiel gegen den WAC eine vor allem in spielerischer Hinsicht starke Leistung. Nachdem in den ersten 45 Minuten vier Tore fielen und die Teams mit einem 2:2 in die Pause gingen, gelang Altach in der zweiten Hälfte mit dem einzigen Tor der Siegtreffer. Eine unterhaltsame Partie, die angesichts der xG-Zahlen von 1.73:2.30 nicht unverdient mit dem Auswärtssieg endete.

SC Austria Lustenau – SV Ried 0:0 (xG=1.53:0.49)

Austria Lustenau wartet nun seit neun Pflichtspielen auf einen Sieg, konnte aber immerhin nach vier Niederlagen in Folge wieder einmal punkten. Auffallend dabei war, dass Lustenau-Trainer Mader auf eine Fünferkette umstellte und seiner Mannschaft so die notwendige Stabilität gab. Die Fünferkette wird wohl auch im heutigen Spiel gegen den SK Rapid zu sehen sein. Die Hausherren liegen bei den Expected-Goal-Werten mit 1.53:0.49 vorne – die Rieder brachten von sieben Schussversuchen keinen einzigen auf das gegnerische Tor, wobei aber Seifedin Chabbi mit einem Stangeschuss Pech hatte.

LASK – FK Austria Wien 2:2 (xG=2.35:0.92)

Wir analysierten bereits das 2:2-Unentschieden des LASK gegen die Wiener Austria, sodass wir nur noch die Expected Goals zu dieser Partie nachliefern wollen, die mit 2.35:0.92 doch recht klar für Didi Kühbauers Mannschaft ausfallen. Auch das Torschussverhältnis von 17:6 ist sehr deutlich.

Am Donnerstag traf die Wiener Austria zudem in der Europa Conference League auf Lech Posen, wo es erneut eine Punkteteilung mit einer schlechteren xG-Wertung gab (0.79:1.54). Dies ist allerdings sicherlich auch dem Umstand geschuldet, dass Manfred Schmid auf viele Stammspieler verzichten muss und seine Schützlinge zudem viele Spielminuten in den Beinen haben.

