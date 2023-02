Expected-Goal-Werte zum 17. Spieltag 2022/23

Wir lassen nach jedem Spieltag die jeweilige Bundesliga-Runde in einer kompakten Form Revue passieren, wobei wir den Schwerpunkt auf die Expected-Goal-Statistiken legen. Alle Daten...

SK Sturm Graz – SK Rapid Wien 1:0 (xG=1.19:0.88)

Der SK Sturm gewann dank eines Last-Minute-Treffers gegen den SK Rapid mit 1:0. Wir verfassten bereits eine ausführliche Analyse zu diesem Spiel, sodass wir nur noch die xG-Werte nachliefern wollen, die mit 1.19:0.88 knapp zugunsten der Gastgeber ausfallen.

RB Salzburg – SC Austria Lustenau 4:0 (xG=0.09:1.44)

Nach dem Ausscheiden aus dem ÖFB-Cup gegen den SK Sturm tankten die Salzburger vor dem EL-Spiel gegen die AS Roma Selbstvertrauen und holten einen ungefährdeten 4:0-Sieg gegen Austria Lustenau. Fernando gab nach einer längeren Verletzungspause sein Comeback und steuerte kurz nach dem Wiederanpfiff per Doppelpack die ersten beiden Treffer seiner Mannschaft bei. Seiwald erzielte zudem sein erstes Bundesligator und das große israelische Talent Oscar Gloukh ließ nach seiner Einwechslung in den letzten 20 Minuten einige Male sein Können aufblitzen. Laut den xG-Zahlen von 0.09:1.44 fiel der Sieg zwar zu hoch aus, aber man sieht auch deutlich, dass die Gäste nach dem Abgang von Teixeira zum SK Sturm in der Offensive Probleme bekommen könnten. Man muss allerdings zugutehalten, dass RB Salzburg kein guter Maßstab für diese Vermutung ist, sodass man die kommenden Runden abwarten muss.

Wolfsberger AC – WSG Tirol 1:2 (xG=1.48:1.20)

Nach dem Sieg gegen den WAC findet sich die WSG Tirol auf Platz 3 der Bundesliga wieder und die Chancen im oberen Playoff reüssieren zu können sind stark gestiegen. Wie bei der Salzburg-Partie fielen auch hier alle Tore in der zweiten Halbzeit, wobei der Anschlusstreffer der Kärntner in der 87. Minute zu spät fiel, um noch einmal das Spiel zu drehen. Die Hausherren agierten bei Ballbesitz sehr fehleranfällig, wobei die Gäste aus Tirol konsequent gegen den Ball agierten und kaum offene Räume anboten. Die xG-Zahlen fallen jedoch mit 1.48:1.20 knapp zugunsten der Heimmannschaft aus.

SV Ried – TSV Hartberg 0:1 (xG=0.57:1.97)

Im Duell der beiden Schlusslichter Ried und Hartberg sahen die Fans einen Auswärtssieg der Steirer, die damit die rote Laterne an die Oberösterreicher abgaben. Den Siegtreffer erzielte Frieser in der 78. Minute und angesichts der xG-Zahlen von 0.57:1.97 kann man keineswegs von unverdienten drei Punkten sprechen. Die Hausherren waren zwar in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft, allerdings sah nur Trainer Heinle die vier hundertprozentigen Möglichkeiten seines Teams in den ersten 45 Minuten. Markus Schopp hatte hingegen eine realistischere Einschätzung als er meinte, dass aufgrund der zweiten Halbzeit der Sieg seiner Mannschaft verdient war.

SCR Altach – LASK 0:1 (xG=0.36:1.47)

Bei den Altachern sah man mehrere neue Gesichter in der Startaufstellung. Gleich fünf Spieler, die erst im Wintertransferfenster ins Ländle wechselten, standen in der Startelf der Hausherren. Diese liefen allerdings wie der Rest der Mannschaft nach der zehnten Minute bereits einem Rückstand hinterher, denn Nakamura verwertete einen Nachschuss zum 1:0. Dieses Ergebnis verwaltete die Kühbauer-Truppe auch bis zum Schlusspfiff, was jedoch gar nicht so einfach war, da Jovicic bereits in der 48. Minute die gelb-rote Karte sah. Dass die Hausherren aus der Überlegenheit jedoch zu wenig Kapital Herausschlugen sieht man auch an den xG-Werten von 0.36:1.47, sodass der Auswärtssieg durchaus verdient war.

FK Austria Wien – SK Austria Klagenfurt 3:1 (xG=1.42:0.40)

Einigen Austria-Funktionären fiel nach dem 3:1-Sieg der Veilchen gegen Austria Klagenfurt sicherlich ein großer Stein vom Herzen, denn wenn Neo-Trainer Michael Wimmer nach der umstrittenen Schmid-Entlassung mit einer Niederlage ins neue Kalenderjahr gestartet wäre, hätte dies zur Entspannung kaum beigetragen. Wir haben den 3:1-Sieg bereits ausführlich für euch analysiert, sodass wir euch nur noch die Expected-Goal-Werte nachliefern, die mit 1.42:0.40 zugunsten der Wiener ausfielen.