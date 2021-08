Expected-Goal-Werte zum 2. Spieltag 2021/22

Wir lassen nach jedem Spieltag die jeweilige Bundesliga-Runde in einer kompakten Form Revue passieren, wobei wir den Schwerpunkt auf die Expected-Goal-Statistiken legen. Alle Daten...

Wir lassen nach jedem Spieltag die jeweilige Bundesliga-Runde in einer kompakten Form Revue passieren, wobei wir den Schwerpunkt auf die Expected-Goal-Statistiken legen. Alle Daten stammen von Wyscout S.p.a.

LASK – SK Rapid Wien 1:1 (xG=0.91:1.17)

Nach dem 1:1-Unentschieden gegen den LASK ist der SK Rapid bereits seit acht Partien ungeschlagen, wobei die Hütteldorfer in diesen Spielen nur zwei Unentschieden abgaben. Am Anfang sah es danach aus, dass die Grün-Weißen erneut drei Punkte aus Pasching entführen können, denn die Mannschaft von Coach Didi Kühbauer ging bereits nach acht Minuten mit 1:0 in Führung und präsentierte sich in den ersten 45 Minuten als die reifere Mannschaft. In der zweiten Hälfte kamen die Hausherren jedoch immer besser in die Partie, doch es dauerte bis zur 79. Minute, ehe Schmidt der Ausgleich gelang. In der Nachspielzeit hatten die Hütteldorfer viel Glück, denn Schiedsrichter Eisner ließ nach einem Vergehen von Arase an Karamoko weiterspielen und konnte auch vom VAR nicht umgestimmt werden einen Elfmeter zu pfeifen. Die Expected-Goal-Werte fielen mit 0.91:1.17 aus Sicht der Linzer recht ausgeglichen aus. Auffallend ist, dass der LASK weit mehr Schüsse außerhalb des Strafraums abgab (9:1) und die Hütteldorfer zu mehr Schussgelegenheiten innerhalb des Strafraums kamen (8:4). Dennoch brachte der SK Rapid in der gesamten Partie nur drei Versuche auf das gegnerische Tor.

Overlyzer – Live-Coverage aus über 800 Ligen und Bewerben!

Admira Wacker – Austria Klagenfurt 4:0 (xG=2.89:0.00)

Andreas Herzog feierte mit seiner Admira seinen ersten Bundesliga-Sieg und der viel dank einer starken Schlussphase richtig hoch aus. Zwierschitz gelang in der 67. Minute der Führungstreffer, eher der eingewechselte Babuscu innerhalb der 71. und 77. Minute einen Doppelpack erzielte. Aiwu gelang in der Nachspielzeit dann auch noch der Treffer zum 4:0. Die Mannschaft von Trainer Pacult musste allerdings sehr lange Zeit in Unterzahl agieren. Bereits nach zwölf Minuten sah Gkezos die rote Karte und sechs Minuten vor der Pause wurde auch Wimmer vom Platz geschickt. Pacult war aufgrund dieser Schiedsrichterentscheidungen nicht besonders glücklich und betonte, dass bereits nach wenigen Minuten der Matchplan hinfällig war. Seine Mannschaft verteidigte dennoch bis zum Gegentor äußerst tapfer das 4:0. Spieler des Spiels war der eingewechselte Onurhan Babuscu, der mit seinen 17 Jahren mit seinem Doppelpack ein großes Ausrufezeichen setzte. Die Admira ging natürlich auch laut den Expected Goals als verdienter Sieger vom Platz, insbesondere da die Klagenfurter in Unterzahl keine Torchancen vorfanden. Deshalb haben wir den seltenen xG-Wert von 2.89:0.00 für euch.

TSV Hartberg – SCR Altach 1:2 (xG=1.38:0.76)

Der TSV Hartberg sorgte mit dem Sieg über den SK Rapid für die größte Überraschung in der ersten Runde der neuen Saison, doch im Heimspiel gegen Altach setzte es eine 1:2-Niederlage. Die Heimmannschaft war zwar spielüberlegen, doch die Gegner nutzten in der ersten Hälfte die sich bietenden Chancen perfekt und gingen mit einer 2:0-Führung in die Pause. Hartberg erhöhte im zweiten Durchgang den Druck, doch Dario Tadic gelang nur noch der Anschlusstreffer, sodass die Altacher ihre Negativserie gegen Hartberg nach sechs Partien beendeten. In der vergangenen Saison gingen die Altacher einige Mal trotz besserer xG-Werte als Verlierer vom Platz. Dieses mal lief es umgekehrt, denn das xG-Modell zeigt mit 1.38:0.76 Vorteile für die Hartberger.

FK Austria Wien – WSG Tirol 1:1 (xG= 1.81:1.45)

Die Austria kam im Heimspiel gegen die WSG Tirol nicht über eine Punkteteilung hinaus, zeigte sich aber im Vergleich zu den letzten Leistungen verbessert. Marco Djuricin erzielte erst in der 80. Minute den Ausgleich für die Gäste, die durch einen Elfmeter knapp vor der Halbzeit in Führung gingen. Vrioni verwandelte den Strafstoß und erzielte damit seinen ersten Treffer in der österreichischen Bundesliga. Die Austria hatte in einer Aktion Glück, als der völlig freistehende Thanos Petsos den Ball nicht an Pentz vorbeibrachte, haderte allerdings auch mit dem Schicksal, da Schiedsrichter Kijas eine Aktion zu Unrecht abpfiff, die Manfred Fischer in eine sehr aussichtsreiche Position gebracht hätte. Trotz des Elfmeters und der abgepfiffenen Situation hat die Wiener Austria bei den xG-Werten mit 1.81:1.45 die Nase vorne, was die Leistungssteigerung der Veilchen unterstreicht.

Wolfsberger AC – SK Sturm Graz 1:4 (xG=1.41:1,86)

Der Wolfsberger AC erwischte gegen die Blackies einen Traumstart und ging früh durch einen Treffer von Baumgartner in Führung. Die Grazer waren danach allerdings die tonangebende Mannschaft und zeigten besonders bei Standardsituationen ihre Stärke. Jakob Jantscher, der in der 62. Minute verletzt vom Platz musste, glänzte als Vorbereiter und erzielte das zwischenzeitliche 3:1 selbst. Bereits nach 37 Minuten war das Spiel entschieden, denn der SK Sturm schoss zwischen Minute 25 und 37 ganze vier Treffer und verwaltete anschließend den Vorsprung bis zum Schlusspfiff. Dass die Gäste effizient waren belegen die xG-Werte von 1.41:1.86 aus Sicht der Kärnter.

Red Bull Salzburg – SV Ried 7:1 (xG=2.51:0.6)

RB Salzburg ließ auch im zweiten Bundesliga-Spiel keinen Zweifel daran, dass man den Umbruch gut überstand und schoss die SV Ried mit 7:1 vom Platz. Benjamin Sesko kam mit zwei Treffern nun endgültig in der Bundesliga an und aufgrund seiner bisherigen Leistungen und den angedeuteten Qualitäten darf man jetzt schon feststellen, dass der junge Stürmer eine große Karriere machen dürfte. Bis zur 37. Minute taten sich die Salzburger gegen tiefstehende Rieder recht schwer, doch nach Kristensens Führungstreffer brach der Widerstand der Wikinger. Das Resultat fiel dennoch deutlich zu hoch aus, denn die Expected Goals weisen einen Wert von 2.51:0.6 aus. Dass der Sieg verdient war, muss man dennoch nicht extra erwähnen.

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!