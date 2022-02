Expected-Goal-Werte zum 20. Spieltag 2021/22

Wir lassen nach jedem Spieltag die jeweilige Bundesliga-Runde in einer kompakten Form Revue passieren, wobei wir den Schwerpunkt auf die Expected-Goal-Statistiken legen. Alle Daten...

FK Austria Wien – TSV Hartberg 2:0 (xG=1.80:0.78)

Die Wiener Austria gewann verdient das Heimspiel gegen Hartberg mit 2:0, wie ihr auch in unserer ausführlichen Analyse nachlesen könnt. Es scheint als hätte Trainer Schmid die Winterpause gut genutzt und auch die jungen Talente wie Braunöder und Jukic machten noch einmal einen großen Schritt nach vorne. Hartberg hatte mit 55.9% zwar mehr Ballbesitz, doch die Veilchen hatten die besseren Möglichkeiten, was sich auch im xG-Modell mit einem Wert von 1.80:0.78 widerspiegelt.

Admira Wacker – LASK 0:3 (xG=0.82:1.80)

Der LASK kämpft weiter um einen Platz in der Meistergruppe und hielt mit dem klaren 3:0-Auswärtssieg in der Südstadt die Hoffnungen auf das Meisterplayoff am Leben. Der LASK zeigte sich in der Chancenauswertung verbessert, gab schließlich auch fast gleich viele Torschüsse wie der Gegner ab, allerdings aus besseren Positionen. Dies zeigen auch die Expected Goals, die ähnlich wie in der oberen Partie mit 0.82:1.80 für die siegreiche Mannschaft ausfielen.

SV Ried – WSG Tirol 3:2 (xG=1.46:1.55)

Salzburg-Leihgabe Dorgeles Nene erzielte bei seinem Startelf-Debüt für die Rieder bereits nach neun Minuten einen Doppelpack und Ante Bajic brachte die Hausherren knapp vor der Pause sogar mit 3:0 in Führung. Am Ende wurde es dennoch noch einmal so richtig spannend, denn die Gäste steckten nicht auf erzielten in der 90. und 91. Minute zwei Treffer. Die Schlussoffensive zeugt von Moral, kam aber zu spät. Das Expected-Goal-Modell zeigt mit 1.46:1.55 eine ausgeglichene Partie an.

RB Salzburg – Wolfsberger AC 2:0 (xG=1.96:0.55)

Auch in Wals-Siezenheim gab es zwei späte Tore zu sehen, denn der Serienmeister knackte die WAC-Abwehr erst in der 93. Minute, als Sucic seine Mannschaft in Führung brachte. Aaronson legte zwei Minuten später noch einen drauf, sodass das Ergebnis klarer ausfiel als es eigentlich war. Die Zuseher sahen ein intensives Spiel, bei dem die Heimmannschaft die Strapazen aus der Champions League gut wegsteckte und einen physisch starken Eindruck hinterließ. Nur beim Herausspielen und Verwerten der Chancen waren Mängel zu sehen.

Wir berichteten schon vor rund zwei Wochen, dass Salzburg was die xG angeht in der ersten Halbzeit in der österreichischen Liga nur Durchschnittswerte erzeugt. Die Explosion folgt meist in der zweiten Halbzeit, besonderns in den letzten 15 Minuten. Auch diese Partie lief nach diesem Schema ab, wobei es die Salzburger diesmal besonders spannend machten. Trotzdem natürlich kein unverdienter Sieg, was auch die xG-Zahlen von 1.96:0.55 belegen.

SK Austria Klagenfurt – SCR Altach 2:0 (xG=2.57:1.21)

Peter Pacult und seine Klagenfurter orientieren sich weiterhin Richtung oberes Playoff und gewannen verdient gegen das Schlusslicht aus Altach mit 2:0. Die Vorarlberger stehen nun bei acht Niederlagen in Serie und erzielten in diesen Spielen bloß einen einzigen Treffer. Die Klagenfurter waren auch ohne die Schlüsselspieler Greil und Gemicibiasi die deutlich bessere Mannschaft und weisen auch bei den Expected Goals mit 2.57:1.21 die besseren Werte auf.

SK Sturm Graz – SK Rapid Wien 2:2 (xG=1.65:0.82)

Das Schlagerspiel zwischen dem SK Sturm entwickelte sich zu einer intensiven Begegnung, die durchaus einiges an Unterhaltung bot. Dank eines Elfmeters liegen die Hausherren bei den Expected Goals mit 1.65:0.82 recht klar vorne, insgesamt sprachen aber die Spieler und Trainer beider Mannschaften von einer recht verdienten Punkteteilung. Auch der SK Rapid traf zweimal nach Standards, was sicherlich als aktuelle Schwäche des SK Sturm ausgemacht werden kann. Der SK Rapid hatte mit knappen 60% deutlich mehr Ballbesitz. Hier könnt ihr euch ansehen was die Fans der Grazer und der Wiener über das Spiel ihrer Mannschaften sagen.